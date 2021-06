AIT Worldwide Logistics schaart zich aan de zijde van de telers met toetreding tot Produce Blue Book

Het Produce Blue Book-lidmaatschap van AIT, dat in april 2021 van start ging, biedt telers die zowel binnen de Verenigde Staten als over de hele wereld verzenden, een snelle en betrouwbare manier om het vertrouwde koudeketennetwerk van AIT te beoordelen en erbij aan te sluiten.

"In de lange, succesvolle geschiedenis van AIT in de sector van de voedingslogistiek vormde de toetreding tot Produce Blue Book een duidelijke volgende stap", aldus Michael Rothacher, Vice President Strategic Accounts van AIT. "We zien dit als een investering in het uitbouwen van relaties - een vaardigheid die centraal staat in onze missie om het vertrouwen van onze klanten te verdienen - en als een eenvoudige manier voor telers om in contact te komen met een leverancier die hen zal helpen te voldoen aan de behoeften van hun klanten aan snel en vers fruit en groenten van hoge kwaliteit."

Blue Book Services is sinds 1901 de toonaangevende leverancier van krediet- en marketinginformatie voor de sector van verse groenten en fruit. De organisatie ondersteunt leveranciers, inkopers, makelaars en transporteurs met actuele financiële gegevens en marketingmogelijkheden over productie- en transportbedrijven over de hele wereld.

"Wat klanten waarderen in hun samenwerking met AIT is onze persoonlijke aandacht voor hun unieke behoeften, onze flexibiliteit om ons snel aan te passen aan marktverschuivingen en onze obsessieve focus op kwaliteit," aldus Steve Taylor, Sales Director van AIT Food Logistics. "En naast wat [klanten] mogen verwachten van een leverancier van levensmiddelenlogistiek - onze temperatuurgecontroleerde faciliteiten en decennialange ervaring in de handel in deze producten - kunnen wij hen bij AIT, dankzij onze meer dan 85 locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika, ook gemakkelijk toegang bieden tot markten over de hele wereld."

AIT is niet alleen lid van het Produce Blue Book, maar ook van de U.S. Meat Export Federation en de International Refrigerated Transportation Association, een afdeling van de Global Cold Chain Alliance.

De experts van AIT in levensmiddelenlogistiek bieden robuuste, innovatieve oplossingen voor het vervoer via de koudeketen van temperatuurgevoelige verse, gekoelde en diepgevroren levensmiddelen. De temperatuurgecontroleerde diensten van AIT omvatten verpakking, isolatie, optuiging, opslag en verzending die geoptimaliseerd zijn voor merkbescherming dankzij het ongeschonden houden van de ladingen en het voorkomen van productverlies.

Meer informatie over de Blue Book Services vindt u op producebluebook.com.

Over AIT Worldwide Logistics

Ait Worldwide Logistics helpt bedrijven groeien door hen uitgebreidere toegang te verlenen tot markten over de hele wereld, waar zij grondstoffen, componenten en afgewerkte producten kunnen afzetten of aanschaffen. Deze marktleider in transportmanagement uit Chicago vertrouwt al meer dan 40 jaar op hun consultatieve aanpak om een internationaal netwerk uit te bouwen met vertrouwde partners in bijna elke sector, waaronder luchtvaart, e-commerce, voeding, overheid, gezondheidszorg, biowetenschappen en retail. Ondersteund door schaalbare en gebruikersvriendelijke technologie kan het flexibele bedrijfsmodel van AIT op maat gemaakte supply chain-oplossingen voor land-, zee- en luchtvervoer bieden -- op tijd en binnen het budget. Met deskundige teamgenoten in meer dan 85 locaties in Azië, Europa en Noord-Amerika omvatten de full-service-opties van AIT ook douane-inklaring, magazijnbeheer en speciale transporten van kwetsbare goederen. Lees meer op www.aitworldwide.com.

Onze missie

Bij AIT zoeken we energiek naar mogelijkheden om het vertrouwen van onze klanten te winnen door hen wereldwijd uitzonderlijke logistieke oplossingen aan te bieden met respect voor onze medewerkers, partners en gemeenschappen.

PERSWOORDVOERDER:

Matt Sanders

Public Relations Manager

+1 (630) 766-8300

[email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Hoofdkantoor

701 N. Rohlwing Road

Itasca, IL 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1527476/ait_produce_blue_book_membership_Hi_Res_NEW.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg

Related Links

http://www.aitworldwide.com



SOURCE AIT Worldwide Logistics, Inc.