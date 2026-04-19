- La IA se encuentra con el Everest: AIVEREST presenta cinco exoesqueletos en su debut europeo en la Feria de Hannover

HANNOVER, Alemania, 19 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AIVEREST, una galardonada marca china de exoesqueletos, debuta internacionalmente en la Hannover Messe 2026 (Stand C10, Pabellón 26). Su nombre combina la inteligencia artificial con el espíritu del Everest: superar límites y alcanzar nuevas alturas.

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El equipo de AIVEREST dedicó dos años a conversar con trabajadores de almacén, bomberos y personas mayores. La empresa escuchó sus necesidades y desarrolló soluciones a medida: exoesqueletos industriales para trabajadores de fábrica, un modelo robusto para equipos de rescate y ayudas para la movilidad personal de las personas mayores. Cada producto se fabrica con un diseño ligero, un diseño mecánico que optimiza la interacción hombre-máquina y una respuesta ultrarrápida.

En la feria Hannover Messe de este año, AIVEREST presenta tres categorías:

Exoesqueleto para miembros superiores: diseñado para trabajadores de líneas de montaje y otras personas que realizan tareas repetitivas de elevación de brazos o por encima de la cabeza. Este modelo pasivo pesa solo 1,9 kg, proporciona hasta 10 kg de soporte dinámico durante la elevación de brazos y el alcance por encima de la cabeza, y reduce la tensión en hombros y cuello en un 30 %. No requiere baterías ni cables: la asistencia mecánica es inmediata y constante, lo que ayuda a los trabajadores a realizar menos esfuerzo, sentir menos fatiga y evitar lesiones por esfuerzo con el tiempo.

Exoesqueleto de cintura: diseñado para operarios de almacén, trabajadores de logística y cualquier persona que se agache y levante peso durante toda la jornada. AIVEREST ofrece tres variantes: activa, semiactiva y pasiva. Estos modelos reducen la pérdida de energía hasta en un 50 %, soportan cargas de 0 a 60 kg y tienen una capacidad de elevación máxima de 30 kg. Tanto si los trabajadores necesitan asistencia motorizada como una solución ligera y sin mantenimiento, la serie de exoesqueletos de cintura les ayuda a agacharse menos, a esforzarse menos y a mantener la productividad.

Exoesqueleto móvil diestro: diseñado para personal de primera respuesta que transporta equipo pesado a través de humo, polvo y terrenos irregulares, este exoesqueleto cuenta con una estructura biónica de cuatro eslabones que rompe los límites del movimiento planar tradicional y logra un movimiento dinámico de total libertad, sincronizándose con precisión con los movimientos articulares humanos a escala milimétrica. Su sistema pasivo de soporte para la espalda reduce la tensión en hombros y zona lumbar en un 70 %. El diseño ha recibido numerosos premios internacionales, entre ellos el premio alemán iF Design Award, los premios MUSE Design Awards y los New York Product Design Awards.

Visítanos en el stand C10 del pabellón 26: prueba los modelos industriales y descubre nuestro exoesqueleto de movilidad personal para uso diario: cuidado de personas mayores, deportes y mucho más.

Contacto para medios:

Maksim Hao | [email protected] | +86 15094683303

Acerca de AIVEREST:

Con sede en Hangzhou, AIVEREST crea soluciones de movilidad inteligentes para cada etapa de la vida, centrándose en dispositivos portátiles de asistencia orientados al usuario. Su visión es clara: que la tecnología portátil inteligente impulse tu camino hacia el futuro. www.aiverest.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2956758/2.jpg