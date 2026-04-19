L'IA rencontre l'Everest : AIVEREST présente cinq exosquelettes pour ses débuts européens à la Foire de Hanovre

HANOVRE, Allemagne, 19 avril 2026 /PRNewswire/ -- AIVEREST, une marque chinoise d'exosquelette primée, fait ses débuts internationaux à la Foire de Hanovre 2026 (stand C10, hall 26). Le nom allie l'IA à l'esprit de l'Everest - repousser les limites, monter plus haut.

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L'équipe d'AIVEREST a passé deux ans à discuter avec des manutentionnaires, des pompiers et des personnes âgées. L'entreprise a été à l'écoute et a élaboré des solutions sur mesure : des exosquelettes industriels pour les ouvriers d'usine, un modèle robuste pour les équipes de secours et des aides à la mobilité personnelle pour les personnes âgées. Chaque produit est conçu selon des critères de légèreté, de conception mécanique pour l'interaction humain-machine et de réponse à la milliseconde.

AIVEREST présente cette année trois catégories de produits à la Foire de Hanovre :

Un exosquelette pour membres supérieurs - Conçu pour les travailleurs des chaînes de montage et autres personnes effectuant des tâches répétitives de levage de bras ou d'extension au-dessus de la tête. Ce modèle passif ne pèse que 1,9 kg, fournit jusqu'à 10 kg de soutien dynamique lors de l'élévation des bras et de l'extension au-dessus de la tête, et réduit de 30 % les tensions au niveau des épaules et de la nuque. Aucune batterie ni aucun câble n'est nécessaire - l'assistance mécanique est immédiate et constante, ce qui permet aux travailleurs de fournir moins d'efforts, de ressentir moins de fatigue et d'éviter les lésions liées à l'effort au fil du temps.

Un exosquelette pour la taille - Conçu pour les préparateurs de commandes, les logisticiens et tous ceux qui se penchent et soulèvent des objets toute la journée. AIVEREST propose trois variantes : actif, légèrement actif et passif. Les modèles réduisent les pertes d'énergie de jusqu'à 50 %, supportent des charges de 0 à 60 kg et ont une capacité de levage nominale maximale de 30 kg. Que les travailleurs aient besoin d'une assistance électrique ou d'une solution légère et sans entretien, cette gamme pour la taille les aide à se pencher moins, à se fatiguer moins et à rester productifs.

Un exosquelette mobile et agile - Conçu pour les premiers intervenants qui transportent des équipements lourds dans la fumée, la poussière et sur des sols irréguliers, cet exosquelette est doté d'une structure bionique à quatre liens qui s'affranchit des limites traditionnelles de mouvement planaire et permet des mouvements dynamiques en toute liberté, en se synchronisant précisément avec les mouvements des articulations humaines à l'échelle du millimètre. Son système de portage dorsal passif réduit de 70 % les tensions au niveau des épaules et des lombaires. Le design a reçu de nombreuses distinctions internationales, notamment le prix allemand iF Design Award, les MUSE Design Awards et les New York Product Design Awards.

En direct au stand C10, hall 26 : portez les modèles industriels et essayez notre exosquelette de mobilité personnelle pour un usage quotidien - soins aux personnes âgées, sports et autres.

Relations avec la presse :

Maksim Hao | [email protected] | +86 15094683303

À propos d'AIVEREST :

Basée à Hangzhou, AIVEREST crée des solutions de mobilité intelligentes pour chaque étape de la vie, en se concentrant sur les technologies portables d'assistance centrées sur l'humain. Elle est animée par une vision : laisser la technologie portable intelligente vous permettre d'aller de l'avant. www.aiverest.com

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