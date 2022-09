Ajax Systems dévoilera ses nouveaux produits lors du Special Event : « Comfort zone », le 11 octobre

KIEV, Ukraine, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ajax Systems, le plus grand fabricant européen de systèmes de sécurité professionnels, a annoncé aujourd'hui son Special Event, une grande présentation virtuelle du matériel et des logiciels sur lesquels la société a travaillé récemment

L'événement aura lieu le mardi 11 octobre. L'heure variera en fonction de la région.

Ajax Systems will unveil new products a Special Event: Comfort zone, October 11

Le slogan du salon est « Comfort Zone » (zone de confort). Ajax Systems sort de sa zone de confort pour apporter des innovations à de nouvelles niches de marché. Les nouveaux appareils et les mises à jour seront présentés aux partenaires et aux utilisateurs de plus de 130 pays du monde entier.

Il s'agira du quatrième événement majeur organisé par Ajax Systems. La précédente présentation en ligne a été vue plus de 750 000 fois dans le monde entier. Plus de 1 500 professionnels de la sécurité ont participé aux événements locaux hors ligne organisés par Ajax Systems et ses partenaires, en Ukraine, en Espagne, en Italie, en France, en Roumanie et dans d'autres pays. Cette année, il est prévu que l'échelle géographique des événements s'agrandisse.

Special Event : Comfort Zone sera diffusé en 19 langues : anglais, espagnol, italien, ukrainien, russe, néerlandais, français, allemand, portugais, turc, polonais, roumain et grec. Des versions en finnois, hongrois, slovaque, bulgare, serbe et arabe seront disponibles avec des sous-titres. Les téléspectateurs auront la possibilité de choisir la langue de l'émission avant qu'elle ne commence.

L'événement est entièrement gratuit. Inscrivez-vous en utilisant ce lien pour connaître l'heure de l'événement dans votre région et ajoutez l'événement à votre calendrier pour ne pas le manquer.

Lors de la dernière présentation du Special Event, Ajax Systems a présenté la technologie filaire révolutionnaire Fibra avec une ligne de produits du même nom et de multiples ajouts à ses systèmes de sécurité sans fil. Il s'agissait notamment de la série MotionCam prenant en charge la photo à la demande, d'une nouvelle version Hub 2 avec un modem 4G, du ReX 2 prenant en charge la vérification des photos et la connexion Ethernet, du module vhfBridge pour la transmission instantanée des alarmes sans Internet, de la prise avec fiche de type G et du module d'intégration MultiTransmitter prenant en charge 3EOL.

À propos d'Ajax Systems

Ajax Systems est une société basée en Ukraine qui fabrique des équipements de sécurité professionnels depuis 2011. La gamme de produits comprend plus de 50 dispositifs sans fil et filaires pour une sécurité intérieure et extérieure ultime, y compris divers détecteurs de mouvement, d'incendie, d'inondation, des panneaux de configuration (hubs), des sirènes, des claviers, des boutons de panique, des dispositifs de maison intelligente et des modules d'intégration. Aujourd'hui, les alarmes intelligentes Ajax protègent de manière fiable plus de 1 500 000 personnes dans 130 pays du monde entier contre les cambriolages, les incendies et les inondations.

Pour plus d'informations sur Ajax Systems, veuillez visiter https://ajax.systems/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1903474/Ajax_Systems.jpg

