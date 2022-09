Ajman Bank lançará o primeiro Mastercard Touch Card do mundo, impulsionando a inclusão nos Emirados Árabes Unidos

Entalhes no Touch Card permitem que pessoas cegas e com deficiências visuais consigam distinguir facilmente o cartão

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Mastercard e o Ajman Bank fortaleceram seu compromisso com a inclusão por meio de uma nova iniciativa criada para aumentar o acesso à economia digital. O primeiro Touch Card do mundo é um cartão de pagamentos acessível, que permitirá a pessoas cegas e com deficiências visuais realizar pagamentos e diferenciar seus cartões.

Existem poucas maneiras eficazes para as pessoas cegas ou com visão reduzida determinarem rapidamente se estão segurando um cartão de crédito, débito ou pré-pago, principalmente porque cada vez mais cartões adotam designs planos, sem nomes e números em relevo. A Mastercard está abordando esse desafio com uma inovação simples e introduziu um sistema de entalhes na lateral do cartão para ajudar os consumidores a utilizar o cartão certo, da maneira certa.

"No Ajman Bank, a inclusão é um aspecto integral de nossa cultura corporativa e responsabilidade social. A inovação tem o poder de mudar o mundo para melhor. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Mastercard, por sermos os primeiros a ajudar a impulsionar essa solução inovadora, que nos ajudará a atender às necessidades de todos. Para clientes com deficiência visual, escolher o cartão certo pode ser uma experiência desafiadora. O Touch Card permite que os consumidores identifiquem rapidamente qual cartão estão utilizando por meio dos três entalhes diferentes. Sempre apreciamos a visão da Mastercard de pensar em novas formas de inovar e fazer as coisas de modo diferente para atender mais pessoas", disse Mohamed Amiri, CEO do Ajman Bank.

Moza Al Akraf Al Suwaidi, subsecretária do Ministério do Desenvolvimento da Comunidade, disse: "A acessibilidade é um direito humano, e essa recente iniciativa da Mastercard abrirá novas possibilidades para a inclusão de pessoas com deficiência visual na economia digital. A colaboração do Ajman Bank com a Mastercard facilitará o dia a dia de muitas pessoas. Ela está de acordo com os objetivos sociais e comunitários dos Emirados Árabes Unidos de promover um ambiente inclusivo para todos, aproveitando o poder e potencial infinitos da tecnologia para melhorar o bem-estar das pessoas, independentemente de suas capacidades."

"Essa iniciativa está levando a inclusão a um nível superior à medida que buscamos promover a acessibilidade de formas novas e significativas. Essa colaboração inédita no mundo com o Ajman Bank para apresentar o Mastercard Touch Card oferecerá um nível maior de independência e segurança às pessoas cegas e com deficiências visuais nos Emirados Árabes Unidos", compartilhou Raja Rajamannar, diretora de marketing e comunicações e presidente de saúde da Mastercard.

O Touch Card foi desenvolvido para funcionar com terminais de pontos de vendas e caixas eletrônicos, garantindo que possam ser implementados em escala - os cartões de crédito têm um entalhe quadrado; os cartões de débito têm um entalhe arredondado; e os cartões pré-pagos têm um entalhe triangular. Além de consumidores cegos e com deficiências visuais, qualquer pessoa em um ambiente com pouca luz ou procurando em uma carteira ou bolsa com uma mão só pode se beneficiar do design do Touch Card.

O Touch Card do Ajman Bank também oferece benefícios para atender às necessidades específicas de cada titular, como benefícios de cashback de até dez por cento, que podem ser selecionados de quatro categorias: combustível, gastos on-line, mercado e mensalidade escolar.

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, 15% da população global tem alguma forma de deficiência, constituindo o maior grupo minoritário do mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que, no mundo, pelo menos 2,2 bilhões de pessoas tenham problemas de visão. Um estudo recente da Mastercard, Bridging the Disability Gap: An Opportunity to Make a Positive Impact (Preenchendo a Lacuna da Deficiência: uma Oportunidade de Exercer um Impacto Positivo), revelou que a inclusão digital é o caminho para a inclusão financeira para pessoas com deficiências. Ele destaca que há uma oportunidade clara para o setor trabalhar de forma colaborativa para exercer um impacto positivo na vida de milhões de pessoas em todo o mundo.

O conceito da Mastercard foi avaliado e endossado pelo Royal National Institute of Blind People (RNIB) do Reino Unido e pelo VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired dos EUA. O cartão foi projetado em conjunto pela IDEMIA, líder global em identidade aumentada, que oferece soluções confiáveis tanto no espaço físico quanto no digital.

