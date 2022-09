L'Ajman Bank lance la première Touch Card Mastercard au monde, favorisant ainsi l'inclusion dans les Émirats arabes unis

Les encoches distinctives de cette carte permettent aux aveugles et aux malvoyants de repérer facilement la carte

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Mastercard et l'Ajman Bank ont renforcé leur engagement envers l'inclusion par le biais d'une nouvelle initiative conçue pour élargir l'accès à l'économie numérique. La Touch Card , une première mondiale, est une carte de paiement accessible qui permettra aux personnes aveugles et malvoyantes de faciliter leurs paiements et de distinguer facilement leurs cartes.

Il existe peu de moyens efficaces pour les aveugles ou les malvoyants de déterminer rapidement s'ils ont en main une carte de crédit, de débit ou prépayée, d'autant plus que de plus en plus de cartes ont un design plat sans nom ni numéro en relief. Mastercard relève ce défi par une innovation simple et a introduit un système d'encoches sur le côté de la carte pour aider les consommateurs à utiliser la bonne carte, de la bonne manière.

« Chez Ajman Bank, l'inclusion fait partie intégrante de notre culture d'entreprise et de notre responsabilité sociale. L'innovation a le pouvoir de changer le monde pour le mieux. Nous sommes ravis de nous associer à Mastercard pour être les premiers à contribuer à cette solution innovante qui nous aidera à répondre aux besoins de chacun. Pour les clients malvoyants, le choix de la bonne carte peut très souvent être une expérience difficile. La Touch Card permet aux consommateurs de distinguer rapidement la carte qu'ils utilisent grâce aux trois encoches distinctes. Nous avons toujours apprécié la vision de Mastercard, qui pense à de nouvelles façons d'innover et de faire les choses différemment pour servir davantage de personnes », a déclaré Mohamed Amiri, directeur général de l'Ajman Bank.

Moza Al Akraf Al Suwaidi, sous-secrétaire du ministère du développement communautaire, a déclaré : « L'accessibilité est un droit humain et cette dernière initiative de Mastercard ouvrira de nouvelles possibilités pour l'inclusion des personnes atteintes de déficience visuelle dans l'économie numérique. La collaboration de l'Ajman Bank avec Mastercard facilitera la vie quotidienne de nombreuses personnes. Elle s'aligne sur les objectifs sociaux et communautaires des EAU visant à promouvoir un environnement inclusif pour tous en exploitant le pouvoir et le potentiel infinis de la technologie pour enrichir le bien-être des gens, quelles que soient leurs capacités. »

« Cette initiative fait passer l'inclusion au niveau supérieur, car nous cherchons à promouvoir l'accessibilité par des moyens nouveaux et significatifs. Cette première collaboration mondiale avec l'Ajman Bank pour introduire la Mastercard Touch Card offrira un plus grand niveau d'indépendance et de sécurité aux personnes aveugles et malvoyantes dans les EAU », a partagé Raja Rajamannar, responsable du marketing et de la communication et président de la couverture santé chez Mastercard.

La Touch Card a été conçue pour fonctionner avec les terminaux de points de vente et les distributeurs automatiques de billets, ce qui permet de les déployer à grande échelle. Les cartes de crédit ont une encoche carrée, les cartes de débit une encoche arrondie et les cartes prépayées une encoche triangulaire. En plus des consommateurs aveugles et malvoyants, toute personne se trouvant dans un environnement à faible luminosité ou cherchant dans son portefeuille ou son sac à main d'une seule main peut bénéficier du design de la Touch Card.

La Touch Card de l'Ajman Bank offre en outre des avantages adaptés aux besoins uniques de chaque titulaire de carte, notamment des remises en espèces pouvant aller jusqu'à 10 %, qui peuvent être sélectionnées dans quatre catégories : carburant, dépenses en ligne, épicerie et frais de scolarité.

Selon les dernières données disponibles, 15 % de la population mondiale souffre d'une forme de handicap, ce qui constitue le plus grand groupe minoritaire au monde. L'Organisation mondiale de la santé estime que, dans le monde, au moins 2,2 milliards de personnes ont des problèmes de vue. Une étude récente de Mastercard, intitulée Bridging the Disability Gap: An Opportunity to Make a Positive Impact , a révélé que l'inclusion numérique est la voie de l'inclusion financière pour les personnes handicapées. Elle souligne qu'il existe une opportunité claire pour l'industrie de travailler en collaboration afin d'avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes dans le monde.

Le concept de Mastercard a été validé et approuvé par le Royal National Institute of Blind People (RNIB) au Royaume-Uni et par VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired aux États-Unis. La carte a été conçue par IDEMIA , le leader mondial de l'identité augmentée, qui fournit des solutions fiables dans l'espace physique et numérique.

La Touch Card a reçu plusieurs distinctions pour son concept et son design innovants, à savoir :

La Touch Card a été nommée finaliste des prestigieux World Changing Ideas Awards de Fast Company dans la catégorie « Excellence générale »

Le Royal National Institute of Blind People (RNIB) a honoré Touch Card en tant que finaliste dans la catégorie « Design pour tous » dans le cadre de son programme annuel de récompenses

Disability:IN a décerné le prix de l'innovateur de l'année 2022 sur le marché à Mastercard pour Touch Card

La Touch Card a remporté deux médailles d'argent et une médaille de bronze aux Cannes Lions Awards

Plus tôt cette année, la conception de la carte elle-même a été nommée finaliste des Elan Awards de l'International Card Manufacturers Association (ICMA)

