Ak ste sa zranili kvôli nesprávne fungujúcim airbagom Takata, stále môžete mať nárok na odškodnenie prostredníctvom postupu pri uplatňovaní nárokov v rámci špeciálneho hlavného a zvereneckého podania žiadosti za zranenie alebo neúmyselnú smrť.

BOSTON, 23. augusta 2021 /PRNewswire/ - Nasledujúce vyhlásenie vydáva profesor Eric D. Green, špeciálny správca pre individuálny reštitučný fond Takata Airbag ministerstva spravodlivosti a správca trustového fondu pre kompenzáciu deliktov poverený v konkurze spoločnosti Takata.

Odškodnenie za chybný airbag Takata

Profesor Eric D. Green, poverenec pre dohľad nad výkonom rozhodnutia a správca fondu, oznámil v máji 2018 vytvorenie programu na výplatu odškodného osobám, ktoré utrpeli alebo utrpia poranenie alebo neúmyselné zabitie v dôsledku prasknutia alebo prudkého rozvinutie airbagu od spoločnosti Takata s patrónami s dusičnanom amónnym (ďalej len "chyba nafukovania airbagu od spoločnostiTakata "). Na základe tohto programu môžu žiadatelia požadovať odškodné z Individuálneho reštitučného fondu (IRF - Individual restitution Fund) ministerstva spravodlivosti, v ktorom je k dispozícii suma 125 miliónov dolárov a/alebo z fondu TATCTF (Takato Airbag Tort Compensation Trust Fund - Trustový fond na úhradu škôd za chybné airbagy spoločnosti Takata), v ktorom je k dispozícii suma približne 140 miliónov dolárov. V súčasnej dobe prebieha konanie o odškodnení a žiadatelia majú stále čas konať.

Jednotlivci, ktorí utrpeli ujmu alebo úmrtie v súvislosti s chybnými airbagmi spoločnosti Takata, môžu uplatniť celkom tri rôzne typy nárokov na odškodnenie: (i) nárok na "odškodnenie z fondu IRF", a to za poranenia či neúmyselné zabitie. Tento fond spravuje poverenec pre výkon rozhodnutia o odškodnení, ktoré vydal Obvodný súd východného okresu štátu Michigan v Spojených štátoch amerických (United States District Court for the Eastern District of Michigan) v súvislosti so žalobou Ministerstva spravodlivosti proti firme Takata (prípad Spojené štáty americké vs. Takata corporation, číslo konania 16-cr-20810 (E.D. Mich.)); (ii) nárok na odškodnenie z fondu TATCTF, na základe konania o "strate dôvery", a to za poranenia či neúmyselné zabitie. Na výplatu z fondu TATCTG dohliada správca a tento fond bol zriadený na základe článku 11 reorganizačného plánu, ktorý firma Takata podala konkurznému súdu pre okres Delaware; a (iii) a nárok vyplývajúci zo súdneho rozhodnutia v prípade POEM (výrobcovia originálneho príslušenstva), ktorý vedú výrobcovia automobilov, ktorým boli chybné airbagy dodané. V súčasnej dobe je jediným takýmto výrobcom automobilka Honda/Acura). Toto odškodnenie sa musí vyplatiť výhradne z fondu TATCTF, pod dohľadom príslušného správcu.

Pre každý z týchto troch nárokov platia rôzne kritériá, avšak pre všetky nároky platí, že kryjú iba skutočné poranenia či neúmyselné zabitie v súvislosti s chybným rozvinutím airbagov spoločnosti Takata. Nároky, ktoré sa týkajú poranenia alebo neúmyselného zabitia, ktoré boli spôsobené inými časťami týchto airbagov, vrátane nárokov za nenafúknutý airbag, náhodné nafúknutie airbagu alebo poranenia pri autonehodách, ku ktorým došlo inak ako kvôli chybnému nafukovaniu airbagov Takata a/alebo nárokov za ušlý príjem či straty, ktoré sa priamo netýkajú poranenia osôb alebo ich úmrtia, nie sú súčasťou odškodnenia v žiadnom z uvedených troch škodových nárokov.

Jednotlivci majú prístup k formulárom na podanie nároku, ktoré obsahujú podrobné informácie o tom, ako uplatniť nárok, na webovej stránke IRF, www.takataspecialmaster.com alebo na webovej stránke TATCTF, www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Dohľad nad výplatou škodových nárokov a ďalšie zdroje informácií

Profesora Greena vymenoval okresný súd ako špeciálneho dohliadajúceho na pohľadávky IRF a konkurzný súd ho vymenoval za správcu dohliadajúceho na pohľadávky trustu a nároky POEM.

Viac informácií o oprávnenosti na odškodné, termínoch podania prihlášok a o tom, ako podať žiadosť, www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, email [email protected] alebo nám bezplatne zavolajte na číslo (888) 215-9544 .

SOURCE Takata Special Master/Trustee