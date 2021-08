Se você sofreu lesão por um airbag defeituoso da Takata, ainda poderá qualificar-se para indenização por meio do processo de reivindicação para lesões pessoais ou morte por negligência junto ao administrador do trust e perito judicial.

BOSTON, 23 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A declaração a seguir foi emitida pelo professor Eric D. Green, perito judicial do Departamento de Justiça para o fundo de indenização "Takata Airbag Individual Restitution Fund" e administrador do trust para o fundo fiduciário de indenização "Tort Compensation Trust Fund" criados para os casos de falência da Takata.

Reivindicações sobre airbags defeituosos da Takata

O professor Eric D. Green, atuando como perito judicial e administrador do trust, anunciou em maio de 2018 um programa de restituição para as pessoas que tivessem sofrido ou que sofrerão lesão pessoal ou morte por negligência causadas pela explosão ou deflagração agressiva de um airbag da Takata contendo insuflador de nitrato de amônio estabilizado por fase (um "Defeito de insuflador de airbag Takata"). Nos termos desse programa, os requerentes podem solicitar uma indenização ao Fundo de Indenização Individual ("IRF") no valor de 125 milhões de dólares e/ou aproximadamente 140 milhões de dólares do fundo fiduciário de indenização Tort ("TATCTF") do Departamento de Justiça. O processo de reivindicações está em andamento e os demandantes qualificados ainda têm tempo de tomar suas providências.

Existem três tipos de reivindicações que podem ser apresentadas por pessoas que sofreram lesão ou morte por negligência causada por um defeito no insuflador de airbag da Takata: (i) uma reivindicação IRF ("IRF Claim") contra a Takata, para indenização pelo fundo IRF, o fundo para indenização para lesão pessoal ou morte por negligência administrado pelo perito judicial e criado nos termos da Ordem de Indenização do Tribunal dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Michigan em conexão com a ação criminal do Departamento de Justiça contra a Takata, U.S. v. Takata Corporation, ação No. 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) uma reivindicação tipo "Trust" ("Trust Claim") contra a Takata, para indenização pelo TATCTF, o fundo para lesão pessoal e morte por negligência supervisionado pelo administrador do trust e criado nos termos do Capítulo 11 do Plano de Reorganização da Takata no Tribunal de Falências do Distrito de Delaware e (iii) uma reivindicação "POEM" ("POEM Claim"), contra um Fabricante de Equipamento Original Participante (Participating Original Equipment Manufacturer, POEM; no momento o único POEM é a Honda/Acura) para indenização pelo POEM, que deve ser decidida por meio do TATCTF supervisionado pelo administrador.

Cada um desses três tipos de reivindicações tem seus próprios requisitos de elegibilidade; no entanto, cada tipo de reivindicação cobre apenas lesões físicas e morte por negligência resultantes de um defeito do inflador do airbag Takata. As reivindicações relacionadas a lesões ou morte por negligência causadas por outros componentes do airbag, como falha de acionamento do airbag, acionamento espontâneo do airbag, acidentes não relacionados ao insuflador ou perdas econômicas não relacionadas a lesões físicas ou morte, não estão cobertas pelos três tipos de reivindicações descritas acima.

No site da IRF, as pessoas poderão acessar os formulários de reivindicação, que incluem instruções detalhadas sobre como apresentar uma reivindicação: www.takataspecialmaster.com, ou no site da TATCTF: www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Acompanhamento do processo de reivindicações e como obter mais informações

O professor Green foi nomeado pelo Tribunal Distrital como perito judicial para supervisionar as reivindicações relativas ao IRF e foi nomeado pelo Tribunal de Falências como administrador do trust para supervisionar reivindicações de tipo "Trust" e "POEM".

Para mais informações sobre os requisitos de elegibilidade, prazos para envio e como apresentar uma reivindicação, acesse www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, envie um e-mail para [email protected] ou faça uma chamada gratuita para (888) 215-9544.

