AKEEYO présente sa gamme de caméras embarquées pour deux-roues à l'Eurobike 2026

Venez rendre visite à AKEEYO au stand 11.0 B82, du 24 au 27 juin à Francfort, pour découvrir les dernières caméras de vélo de la marque, conçues pour immortaliser chaque sortie et rouler en toute sécurité.

SHENZHEN, Chine, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- AKEEYO sera présent à l'Eurobike 2026, le plus grand salon mondial du vélo, qui se tiendra du 24 au 27 juin au parc des expositions de Francfort. Les visiteurs et les médias sont invités à se rendre au stand 11.0 B82 pour découvrir la gamme complète de caméras de surveillance pour deux roues de la marque, avec en tête de liste la toute nouvelle AKY-730 Pro.

Visitez AKEEYO à l'Eurobike 2026, stand 11.0 B82, du 24 au 27 juin.

Sous le thème « Solutions d'enregistrement pour caméras embarquées sur deux-roues », AKEEYO présente des caméras spécialement conçues pour les cyclistes qui souhaitent immortaliser chaque détail de leur parcours et ajouter une couche de sécurité à leur quotidien, qu'il s'agisse de trajets quotidiens, de randonnées longue distance ou d'aventures tout-terrain. La gamme couvre tous les segments, de l'entrée de gamme au haut de gamme, offrant ainsi aux partenaires de distribution une gamme complète et prête à la vente, plutôt qu'un simple modèle.

AKY-730 Pro - le nouveau produit phare. L'AKY-730 Pro est la caméra de vélo la plus avancée d'AKEEYO à ce jour. Elle est équipée d'un écran IPS de 1,14 pouce, d'un capteur Sony 4K, d'un GPS intégré et d'une stabilisation d'image électronique (EIS) pour des vidéos fluides et stables, même sur des terrains accidentés. Une batterie intégrée de 3 500 mAh offre jusqu'à 5 à 6 heures d'enregistrement, et le boîtier certifié IP66 est conçu pour résister à la pluie, à la poussière et aux conditions extérieures difficiles.

AKY-710 Lite - endurance en catégorie poids légers. Avec un poids de seulement 101 g, l'AKY-710 Lite combine un objectif à grande ouverture F2.0, un enregistrement Full HD 1080p, une batterie de 1 800 mAh offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie, le Wi-Fi 2,4 GHz, des mises à jour OTA et une protection IP66 : un compagnon compact et polyvalent pour les cyclistes qui souhaitent voyager léger.

Sont également présentés les modèles AKY-710S et AKY-710 Pro, qui permettent tous deux l'enregistrement en 4K UHD, complétant ainsi une gamme adaptée à tous les niveaux de cyclistes.

« L'enregistrement ne doit pas gêner la conduite. « Avec cette gamme, nous voulions proposer des caméras offrant des images fiables et une sécurité au quotidien, que tout cycliste puisse simplement fixer et utiliser », a déclaré l'équipe AKEEYO.

Les distributeurs, les détaillants et les médias sont invités à visiter le stand pour voir les produits de près et entamer une conversation.

Visitez AKEEYO à l'Eurobike 2026 Stand : 11.0 B82 Dates : 24-27 juin 2026, 9 h -18 h

À propos d'AKEEYO

AKEEYO, une marque de Shenzhen Musheng Technology Co., Ltd, développe des caméras embarquées et des solutions d'enregistrement pour motos et vélos, permettant ainsi aux motards et cyclistes d'immortaliser chaque trajet et de rouler en toute sécurité.

Relations avec les médias : [email protected]

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