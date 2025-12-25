AKEEYO présentera l'AKY-NV-X2 et l'AKY-730 Pro au salon CES 2026 à Las Vegas

SHENZHEN, Chine, 25 déc. 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO fait progresser l'intelligence des véhicules au CES 2026 avec deux systèmes de caméra révolutionnaires. La caméra de tableau de bord à miroir de 11 pouces de l'AKY-NV-X2 est destinée aux automobilistes, tandis que la caméra d'action AKY-730 Pro offre une protection de qualité professionnelle aux motards et aux cyclistes.

Présentation de l'AKY-NV-X2 : L'ultime solution de conduite tout-en-un

L'AKY-NV-X2 allie des fonctions avancées à un design élégant et convivial :

Affichage et qualité de l'image :

Écran tactile IPS de 11 pouces offrant une résolution nette de 1080P

Capteur d'image Sony STARVIS avec une ouverture F1.0 garantissant d'excellentes performances en basse lumière.

Deux caméras 2K permettant un enregistrement optionnel de 1080p sur le troisième canal.

Vision nocturne pour les caméras avant et arrière, assurant une parfaite clarté dans toutes les conditions d'éclairage

Connectivité intelligente :

GPS externe assurant une localisation précise et un suivi de l'itinéraire

Prise en charge des points d'accès WiFi à double bande (2.4G et 5G)

Bluetooth 5.0 avec capacité d'appel mains libres

Intégration transparente du smartphone pour la surveillance à distance

Caractéristiques de sécurité avancées :

Système de super surveillance des angles morts (BSD) permettant une meilleure prise de conscience des automobilistes

Commande vocale pour une utilisation mains libres

Capacité d'enregistrement en cas d'urgence

Suivi GPS pour l'enregistrement des itinéraires et la vérification des emplacements

Surveillance du stationnement à temps plein

AKY-730 Pro : Conçu pour les motards

Conçu pour les motards et les cyclistes, l'AKY-730 Pro offre une fiabilité à toute épreuve :

Principales caractéristiques :

Enregistrement haute résolution 4K 30fps / 2K 60fps offrant une qualité vidéo exceptionnelle

Stabilisation électronique de l'image EIS (Gyro) pour des séquences sans secousses

Écran IPS de 1,14 pouce permettant une surveillance en un seul coup d'œil

Indice d'étanchéité IP66 assurant une fiabilité à toute épreuve

Technologie de réduction du bruit du vent pour une capture audio claire

GPS intégré assurant une localisation précise et un suivi de la vitesse

Puissante batterie intégrée de 3500mAh avec chargeur USB étanche

AKEEYO présentera également les caméras d'action de la série 710 (710Lite, 710Pro, 710S), le système ADAS à double objectif EYES et la caméra de bord AKY-P1.

Visitez AKEEYO au salon CES 2026

Emplacement du stand : Las Vegas Convention Center (LVCC) - West Hall, Stand 6478, du 6 au 9 janvier 2026

« Le salon CES est l'endroit idéal pour présenter nos créations destinées aux automobilistes et aux motards », a déclaré l'équipe d'AKEEYO. « Nous invitons les visiteurs à se rendre sur notre stand pour assister à des démos pratiques et découvrir comment nos produits contribuent à rendre les trajets plus sûrs et plus intelligents. »

À propos d' AKEEYO

AKEEYO développe des produits électroniques pour l'automobile et la moto, notamment des caméras de bord et des solutions de navigation. L'entreprise centre ses efforts sur la technologie pratique et la conception conviviale afin de favoriser des expériences de conduite et d'utilisation plus sûres et plus connectées dans le monde entier.

Pour plus d'informations, visitez le site akeeyo.com ou visitez le stand 6478 au LVCC-West Hall.

