Akhlaq Ahmed rejoint J.S. Maintenir, améliorer et développer la pratique des enquêtes mondiales

JERICHO, N.Y., août. 13, 2024 /PRNewswire/ -- Le cabinet de conseil mondial J.S. Held, qui célèbre avec fierté 50 années de transformation, accueille Akhlaq Ahmed, directeur général principal au sein de la division Global Investigations Practice du cabinet. Akhlaq est membre de l'Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW) et est un expert chevronné qui aide les clients à résoudre les litiges comptables et les questions d'enquête. Avec plus de 25 ans d'expérience internationale et intersectorielle, il conseille les entreprises, les agences gouvernementales, les régulateurs, les investisseurs et les cabinets d'avocats sur les litiges, les enquêtes, la conformité et les questions réglementaires.

L'ajout d'Akhlaq au J.S. L'équipe Held arrive à point nommé, car toutes les implications de la loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023), qui est désormais entrée en vigueur, devraient être au cœur des préoccupations des conseils d'administration des entreprises. Il s'agit notamment de

l'extension des pouvoirs de pré-enquête du Serious Fraud Office (SFO) et de la National Crime Agency (NCA) - conformément à l'introduction d'un nouveau délit d'entreprise pour les sociétés qui ne préviennent pas la fraude

l'élargissement de l'éventail des responsabilités et des sanctions en cas de fraude (au-delà de l'auteur direct), notamment en rendant les cadres supérieurs passibles d'amendes et de sanctions pénales s'ils ne protègent pas le public contre le risque de fraude

les implications extraterritoriales des infractions de l'annexe 13, y compris la fausse comptabilité, la fraude par fausse déclaration, la fraude par abus de position et la fraude par défaut de divulgation d'informations

Au début de l'année, le Nasdaq a publié le rapport 2024 Global Financial Crime, qui indique que le coût total de la criminalité financière, probablement bien sous-estimé, est estimé à 3,1 billions de dollars.

Akhlaq Ahmed est spécialisé dans la réalisation d'examens proactifs ciblés des risques, aidant les entreprises à identifier les risques de fraude potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. "Il est évident que de nombreuses organisations ne sont pas conscientes des risques de fraude ou de corruption existants", explique M. Akhlaq. "Nos examens proactifs des contrôles, politiques, procédures et pratiques en matière de comptabilité financière permettent d'identifier les signaux d'alerte et de soutenir le respect de réglementations telles que la loi britannique sur les finances criminelles (Criminal Finances Act).

Dans les scénarios réactifs, Akhlaq effectue des examens financiers et comptables approfondis pour aider à établir les faits dans les litiges et les enquêtes. Il travaille dans de nombreux secteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, la défense, la technologie, les médias, les télécommunications, le commerce de détail et le secteur public.

Greg Esslinger, vice-président exécutif et responsable de la pratique des enquêtes au niveau mondial, déclare : "Akhlaq apporte une grande expérience dans les enquêtes comptables spécialisées, notamment dans l'identification des lacunes comptables et des "trous noirs" financiers. Il complète notre expertise en matière d'enquêtes et de découvertes numériques en appliquant sa connaissance de la technologie médico-légale et de l'analyse des données pour donner un sens aux flux financiers et comptables."

"La capacité d'Akhlaq à synthétiser des données financières complexes et son expérience en matière d'enquêtes sur la conformité des contrats améliorent considérablement nos services", a déclaré Simon Placks, Senior Managing Director et EMEA Lead pour la ligne de services Digital Investigations & Discovery au sein de J.S. La pratique de Held en matière d'enquêtes mondiales. "Son expertise en matière d'enquêtes sur les contrats de la chaîne d'approvisionnement et d'intelligence économique apporte de la profondeur à nos équipes interfonctionnelles".

"L'expérience diversifiée d'Akhlaq, en particulier dans les enquêtes financières et comptables de la chaîne d'approvisionnement, comble une lacune dans la région EMEA", a ajouté Philip Worman, Senior Managing Director of Global Investigations chez J.S. Tenu.

Enquêtes mondiales à J.S. Held accueille des leaders reconnus, des innovateurs stratégiques, des collaborateurs intégrés et des leaders d'opinion qui ont créé ensemble la nouvelle génération de pratiques d'investigation - une équipe multidisciplinaire avec une portée mondiale et une forte compétence culturelle. L'équipe fournit aux entreprises, aux conseillers juridiques, aux institutions financières, aux agences gouvernementales et aux personnalités de premier plan les informations nécessaires pour prendre des décisions commerciales en toute connaissance de cause.

La profondeur et l'étendue de notre travail sur de nombreux marchés nous permettent de disposer d'une base solide en matière d'évaluation des risques pour conseiller nos clients assureurs et non-assureurs, alors que l'entreprise continue de s'étendre et de se diversifier. Aujourd'hui, nos équipes sont au service d'organisations réparties sur six continents, dont 81 % des 200 cabinets d'avocats du monde et 65 % des entreprises du classement Fortune 100.

En savoir plus sur les experts dédiés et entrepreneuriaux qui aident à transformer J.S. Held, explore notre histoire, et célèbre cette étape importante, notre célébration 50 & Forward, avec nous sur jsheld.com.

