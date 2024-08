Akhlaq Ahmed sluit zich aan bij J.S. Held Wereldwijde onderzoekspraktijk behouden, verbeteren en uitbreiden

JERICHO, N.Y., 14 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Wereldwijd adviesbureau J.S. Held, dat met trots 50 jaren van transformatie viert, verwelkomt Akhlaq Ahmed, een Senior Managing Director in de Global Investigations Practice van het bedrijf. Akhlaq is Fellow van het Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW) en een zeer ervaren expert die klanten helpt met boekhoudkundige geschillen en onderzoekskwesties. Met meer dan 25 jaar wereldwijde, sectoroverschrijdende ervaring adviseert hij bedrijven, overheidsinstanties, toezichthouders, investeerders en advocatenkantoren over geschillen, onderzoeken, naleving en regelgevingskwesties.

De toetrede van Akhlaq tot het J.S. Held team komt op het juiste moment, aangezien de volledige implicaties van de Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, die nu wet is, een centraal aandachtspunt moeten vormen binnen de bestuursraden van bedrijven. Deze implicaties omvatten:

uitbreiding van de bevoegdheden van de Serious Fraud Office (SFO) en de National Crime Agency (NCA) op het gebied van vooronderzoek - in overeenstemming met de invoering van een nieuw bedrijfsmisdrijf voor bedrijven die er niet in slagen fraude te voorkomen

een uitbreiding van de verwijtbaarheid en bestraffing voor fraude (buiten de directe dader om), in het bijzonder door het hoger management boetes en strafrechtelijke sancties op te leggen als zij er niet in slagen het publiek tegen frauderisico's te beschermen

extraterritoriale gevolgen van de lijst Schedule 13 Offences, die strafbare feiten omvat zoals valse boekhouding, fraude door valse voorstelling van zaken, fraude door misbruik van positie en fraude door het niet verstrekken van informatie

Eerder dit jaar bracht Nasdaq het Global Financial Crime Report 2024 uit, waaruit bleek dat de totale kosten van financiële criminaliteit, die waarschijnlijk sterk worden onderschat, worden geschat op 3,1 biljoen dollar.

Akhlaq Ahmed is gespecialiseerd in het uitvoeren van gerichte proactieve risicobeoordelingen en helpt bedrijven potentiële frauderisico's te identificeren voordat ze escaleren. "Het is duidelijk dat heel wat organisaties zich niet bewust zijn van bestaande fraude- of corruptierisico's", legt Akhlaq uit. "Onze proactieve beoordelingen van financiële boekhoudcontroles, beleid, procedures en praktijken helpen rode vlaggen te identificeren en ondersteunen de naleving van voorschriften zoals de Criminal Finances Act in het Verenigd Koninkrijk."

In reactieve scenario's voert Akhlaq grondige financiële en boekhoudkundige beoordelingen uit om de feiten vast te stellen in het kader van geschillen en onderzoeken. Hij werkt in verschillende sectoren, waaronder de farmaceutische industrie, defensie, technologie, media, telecom, detailhandel en de publieke sector.

Greg Esslinger, Executive Vice President en Global Investigations Practice Lead, zegt: "Akhlaq heeft uitgebreide ervaring in gespecialiseerde boekhoudkundige onderzoeken, waaronder het identificeren van hiaten in de boekhouding en financiële 'zwarte gaten'. Hij vult onze expertise in Digital Investigations & Discovery aan door zijn kennis van forensische technologie en data-analyse toe te passen om financiële en boekhoudkundige stromen te begrijpen."

"Akhlaq's vermogen om complexe financiële gegevens te synthetiseren en zijn ervaring met onderzoeken naar de naleving van contracten vormen een aanzienlijke verbetering van onze dienstverlening", zegt Simon Placks, Senior Managing Director en EMEA Lead voor de Digital Investigations & Discovery service line binnen J.S. Held's Global Investigation Practice. "Zijn expertise op het gebied van supply chain contractonderzoeken en business intelligence voegt diepgang toe aan onze cross-functionele teams."

"Akhlaq's ruime ervaring, met name op het gebied van financiële en boekhoudkundige onderzoeken in de toeleveringsketen, vult een leemte op in de EMEA-regio", voegt Philip Worman, Senior Managing Director of Global Investigations bij J.S. Held eraan toe.

Global Investigations bij J.S. Held is de thuisbasis van erkende leiders, strategische vernieuwers, geïntegreerde samenwerkers en thought leaders die samen de volgende generatie onderzoekspraktijken hebben gecreëerd - een multidisciplinair team met een wereldwijd bereik en sterke culturele competentie. Het team voorziet bedrijven, juridische adviseurs, financiële instellingen, overheidsinstellingen en vooraanstaande personen van de informatie die nodig is om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

De diepte en breedte van ons werk in een groot aantal markten biedt een sterke basis in risicobeoordeling om verzekerings- en niet-verzekeringsklanten te adviseren terwijl het bedrijf is blijven uitbreiden en diversifiëren. Vandaag de dag bedienen teams organisaties in zes continenten, waaronder 81% van de Global 200 advocatenkantoren en 65% van de Fortune 100 bedrijven.

Kom meer te weten over de toegewijde en ondernemende experts die bijdragen aan de transformatie van J.S. Held, verken ons verhaal, en vier deze gedenkwaardige mijlpaal, onze 50 & Forward-viering, samen met ons op jsheld.com.

Over J.S. Held

J.S. Held is een wereldwijd adviesbureau dat technische, wetenschappelijke, financiële en strategische expertise combineert om klanten te adviseren die waarde willen realiseren en risico's willen beperken. Onze professionals dienen als vertrouwde adviseurs voor organisaties die te maken hebben met zaken waarbij veel op het spel staat en die dringende aandacht, onwankelbare integriteit, bewezen ervaring, duidelijke analyse en inzicht in zowel materiële als immateriële aspecten vereisen. Het bureau biedt een uitgebreid pakket van diensten, producten en gegevens waarmee klanten hun weg kunnen vinden in complexe, controversiële en vaak catastrofale situaties.

Meer dan 1500 professionals bedienen organisaties op zes continenten, waaronder 81% van de Global 200 advocatenkantoren, 70% van de Forbes Top 20 verzekeringsmaatschappijen (85% van de NAIC Top 50 Property & Casualty verzekeraars) en 65% van de Fortune 100 bedrijven.

J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen gecertificeerde openbare accountantskantoren en bieden geen audit-, attest- of andere openbare boekhouddiensten aan. J.S. Held, haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen zijn geen advocatenkantoren en geven geen juridisch advies. Effecten aangeboden via PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC, of Ocean Tomo Investment Group, LLC, onderdeel van J.S. Held, lid van FINRA/SIPC. Alle rechten voorbehouden.

