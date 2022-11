akirolabs nommée Cool Vendor™ 2022 par Gartner®

akirolabs a été désignée Cool Vendor™ 2022 par Gartner® dans la catégorie des technologies de recherche de fournisseurs et d'approvisionnement

Le rapport de Gartner® reconnaît le rôle que joue akirolabs pour permettre aux entreprises d'approvisionnement de devenir des créateurs de valeur et des gestionnaires d'écosystèmes

akirolabs offre une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) pour l'approvisionnement stratégique collaboratif, permettant ainsi d'augmenter la valeur et d'atteindre des objectifs au-delà de la réalisation d'économies

BERLIN, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- akirolabs, une start-up technologique berlinoise qui offre une solution d'approvisionnement stratégique numérique et collaborative, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Cool Vendor™ 2022 par Gartner® dans son rapport « Cool Vendors™ in Sourcing and Procurement Technology » de cette année. Cette reconnaissance souligne l'ambition de la startup : fournir une plateforme de stratégie holistique pour les entreprises d'approvisionnement.

akirolabs - Procurement strategies with value & purpose

Detlef Schultz, cofondateur d'akirolabs a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers et humbles d'avoir été nommés Cool Vendor™ 2022 par Gartner®. Cette reconnaissance souligne l'importance de la collaboration interfonctionnelle en matière d'approvisionnement, et pas seulement en période d'événements du cygne noir, de crise et de guerre. Nous continuerons à façonner l'avenir de l'approvisionnement en collaboration avec notre comité consultatif mondial composé de membres issus de divers secteurs tels que les médias, la banque, la pharmacie, les télécoms et les biens de grande consommation, ainsi qu'avec des experts en sciences et en technologie. Ce faisant, nous élèverons l'approvisionnement au-delà de la gestion traditionnelle des catégories pour en faire une fonction commerciale véritablement stratégique. »

Selon le rapport Cool Vendor™ 2022 de Gartner®, l'approvisionnement joue un rôle essentiel en période économique difficile et dans des environnements commerciaux incertains, tout en disposant souvent de ressources limitées et en s'appuyant fortement sur des silos de connaissances internes.

Koray Köse, directeur principal chez Gartner®, a déclaré : « akirolabs complète les capacités traditionnelles S2C et P2P en proposant une plateforme de stratégie holistique pour la recherche de fournisseurs. Elle permet de créer une stratégie numérisée de recherche de fournisseurs en collaboration avec les parties prenantes et d'enrichir le processus à l'aide d'informations pertinentes sur le marché, par le biais de son cockpit utilisateur activé par l'IA. […] Cela peut aider à stimuler l'engagement précoce et la collaboration en matière d'innovation avec les parties prenantes de manière inclusive et à gérer les chaînes de valeur au-delà d'une niche de catégorie limitée. » Il ajoute qu'elle « permet aux clients d'évaluer et de hiérarchiser les décisions qui font évoluer la gestion traditionnelle de l'approvisionnement vers une gestion de l'écosystème avec un « objectif supérieur ». L'intégration d'une recherche de fournisseurs basée sur la valeur, qui prend en compte les aspects de durabilité ainsi que la rentabilité et la conformité, est un élément de différenciation que cette solution apporte. »

Le rapport Gartner® souligne que le déploiement d'une technologie innovante pour soutenir les processus commerciaux alimentés par l'intelligence artificielle (IA) et les analyses avancées est une initiative numérique importante que les entreprises d'approvisionnement doivent garder au premier rang de leurs préoccupations.

À propos d'akirolabs :

akirolabs est un fournisseur de logiciels en tant que service dans l'espace ProcureTech, qui propose une solution d'approvisionnement stratégique collaboratif à ses clients via un cadre flexible, activé par l'IA et adapté à tous les secteurs. L'entreprise a été fondée en mars 2021 par Detlef Schultz, ancien PDG de Vodafone Procurement Company, Michael Pleuger, Dr Christoph Flöthmann et Tim Ergenzinger. La solution oriente ses utilisateurs dans une approche en trois phases qui permet d'élaborer des stratégies d'approvisionnement sur mesure, basées sur des scénarios.

Pour en savoir plus sur akirolabs, consultez le site : https://www.akirolabs.com

