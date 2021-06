AKJ est nommée meilleure plate-forme de fonds spéculatifs pour la 5e fois

HAMILTON, Bermudes, 24 juin 2021 /PRNewswire/ -- AK Jensen Group Limited (« AKJ »), le principal fournisseur de solutions de négociation et d'infrastructure clés en main pour les gestionnaires de fonds, a remporté le prix 2021 HFM European Services pour la meilleure plate-forme de fonds spéculatifs. C'est la cinquième fois au cours des 6 dernières années qu'AKJ reçoit ce prix.

AKJ a d'abord développé sa plate-forme de fonds spéculatifs en 2012, en proposant une offre de services complets aux gestionnaires de fonds, notamment la création de fonds, l'infrastructure juridique et réglementaire, les systèmes de négociation, le soutien du back-office et le capital d'amorçage. La société s'est étendue aux actifs numériques en 2016 et a évolué vers un écosystème cryptographique à part entière en 2018 par le biais d'AKJ Crypto plc.

À propos de cette récompense, Anders Kvamme Jensen, président et fondateur d'AKJ, a déclaré : « Nous avons passé les 10 dernières années à affiner et à améliorer continuellement notre solution de plate-forme de fonds spéculatifs. Ce que nous proposons aujourd'hui aux clients est à des années-lumière de là où nous étions lorsque nous avons remporté notre premier prix de la meilleure plate-forme de fonds spéculatifs en 2016. Notre objectif reste de servir nos clients en continuant à remettre en question nos propres attentes quant à ce que nous pouvons accomplir pour eux. »

Neal Mitra, PDG de AKJ Crypto plc, ajoute : « Je suis heureux de voir que le marché reconnaît la qualité soutenue de notre offre de produits. Nous travaillons dur pour rester à l'avant-garde, et plus que jamais avec notre expansion rapide dans la crypto. En développant un écosystème de fonds spéculatifs axé sur les jetons parallèlement à notre offre traditionnelle, nous cherchons à faire en sorte que nos clients de fonds soient à la pointe du marché et restent prêts à profiter du fait que tous les actifs finissent par devenir numériques. »

À propos d'AK Jensen Group et d'AKJ Crypto

AK Jensen Group Limited et ses filiales, créées en 1995, sont détenues par des actionnaires qui détiennent collectivement plus de 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe est au service de fonds spéculatifs et de clients institutionnels dans 35 pays du monde entier.

AKJ Crypto plc fournit une plate-forme de services complets pour les gestionnaires de fonds spéculatifs de cryptomonnaies et une participation diversifiée pour les investisseurs institutionnels, par le biais du AKJ Token, au sein de la crypto-économie.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos d'AK Jensen Group, consultez le site https://www.akj.com .

