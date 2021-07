AKKA Technologies et Modis s'unissent pour construire un leader mondial de l'industrie intelligente

Le Groupe Adecco va acquérir AKKA Technologies et rapprocher l'activité avec Modis pour créer le numéro 2 mondial du marché de la R&D en ingénierie, une plateforme puissante pour assurer le futur leadership de l'Industrie Intelligente

Le montant de la transaction s'élève à 2,0 milliards d'euros de Valeur d'Entreprise, soit 10,6x EV/EBITDA 2022e [1]

Accélère la mise en œuvre de la stratégie [email protected] du Groupe Adecco en faveur de services technologiques à forte valeur ajoutée sur des marchés moins cycliques, tout en renforçant la force de l'écosystème de solutions unique du Groupe Adecco ; les trois Global Business Units seront des leaders reconnus sur le marché

seront des leaders reconnus sur le marché Avec leur rapprochement, AKKA Technologies et Modis gagneront en envergure, grâce à 50 000 experts en ingénierie et en technologie numérique dotés d'une expertise intersectorielle approfondie, d'une présence mondiale, d'un profil sectoriel équilibré et de positions fortes dans des secteurs à forte croissance tels que la mobilité et les logiciels et services technologiques

AKKA Technologies et Modis offriront des possibilités d'évolution de carrière et de développement de plus grande envergure et étendue pour les membres des équipes des deux sociétés

La nouvelle entité disposera de capacités élargies dans le domaine des technologies innovantes, ainsi que d'une offre de services différenciée complète, ce qui renforcera la capacité d'AKKA Technologies et de Modis à répondre à la demande croissante de l'industrie intelligente

Opportunité de création de valeur importante qui augmente l'exposition du Groupe Adecco aux marchés en croissance structurelle, améliore les marges ainsi que la qualité et la résilience des bénéfices, tout en offrant de meilleures opportunités pour AKKA Technologies et ses ingénieurs dans le cadre de l'écosystème du Groupe Adecco

Synergies de chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros et synergies de coûts de 65 millions d'euros identifiées

Augmentation de la marge et du BPA la première année [2] , VEA positive la troisième année

, VEA positive la troisième année Closing de la première étape de la transaction sera suivi d'une Offre Publique d'Achat Obligatoire en Belgique et en France visant les titres restants d'AKKA Technologies

visant les titres restants d'AKKA Technologies Closing prévu au premier semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires

M. Jan Gupta nommé Président élu de l'entreprise issue de ce rapprochement. M. Mauro Ricci devant être nommé Conseiller Spécial du CEO du Groupe Adecco et M. Jean-Franck Ricci devant être nommé Président du Customer Advisory Board de l'entreprise issue du rapprochement AKKA Technologies et Modis



"Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui qu'AKKA Technologies et Modis vont s'unir dans le cadre d'une transaction historique. Avec nos piliers mondiaux Workforce et Talent Solutions, nous créons un leader mondial du marché de la technologie et de l'ingénierie numérique. L'entreprise issue de ce rapprochement sera un partenaire de confiance pour les entreprises internationales de premier plan, capable de répondre à l'accélération de la demande de transformation numérique grâce à son orientation Industrie Intelligente", a déclaré Alain Dehaze, CEO du Groupe Adecco.

"En combinant AKKA Technologies et Modis, nous marquons un tournant dans notre stratégie [email protected] Il s'agit d'un investissement convaincant dans une activité à plus forte croissance et à plus forte marge, dont les bénéfices sont plus prévisibles et plus résilients, et qui créera une valeur importante pour toutes les parties prenantes."

Il a ajouté : "Les deux entreprises se complètent fortement, unies par une passion commune pour la technologie et le talent et une culture dynamique et entrepreneuriale. Nous voyons également dans l'écosystème du Groupe Adecco de nouvelles opportunités pour AKKA Technologies et son équipe d'ingénieurs, avec une capacité accrue à combiner des solutions technologiques avec des solutions en matière d'emploi dans le cadre d'une offre de services véritablement unique pour nos clients."

Mauro Ricci, Président Directeur Général d'AKKA Technologies a déclaré : "Ce jour marque un tournant dans l'histoire d'AKKA puisque nous annonçons la création du numéro 2 mondial l'Industrie Intelligente par le rapprochement avec Modis. L'innovation dont nos clients ont besoin est une histoire sans fin, et nous devons constamment évoluer et investir dans de nouvelles technologies et de nouvelles compétences pour rester un partenaire précieux et de long terme. Alors que l'industrie de l'ingénierie ne cesse de changer et que sa consolidation n'est pas encore achevée, je suis convaincu que Modis est le partenaire idéal pour écrire ensemble ce nouveau chapitre de notre histoire."

Il a ajouté : "L'ajout de compétences de pointe en ingénierie numérique, combiné à notre profonde expertise dans l'ingénierie du cycle de vie complet des produits, que nous avons acquise en travaillant avec nos clients de premier ordre depuis des décennies, créera de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Cela ouvre des opportunités passionnantes pour nos ingénieurs, qui auront accès à un terrain de jeu plus vaste pour continuer à innover aux côtés de nos clients et à exprimer leur passion pour les technologies."

"C'est une étape importante et une avancée majeure dans notre mission d'être un facilitateur de premier plan de l'Industrie Intelligente, où se rencontrent les technologies de l'informatique et de l'ingénierie pour converger vers un monde numérique et connecté. Nous sommes impatients d'unir nos forces avec AKKA Technologies, combinant leur excellente réputation sur le marché de l'ingénierie avec la forte expérience numérique de Modis. Ensemble, nous fournirons des solutions high-tech de pointe grâce à des ingénieurs et des experts numériques très expérimentés", a déclaré Jan Gupta, président de Modis.

"Unis, nous serons une centrale mondiale d'ingénierie et de solutions numériques, un partenaire bien positionné et de confiance dans le monde entier, capable de répondre à la demande accélérée des clients qui font face à des perturbations technologiques et qui ont besoin de nos services et de nos compétences pour faire évoluer leur transformation. Nous avons l'ambition commune de dominer le marché et d'être à l'avant-garde de l'accélération de l'innovation et des délais de commercialisation pour nos clients et partenaires. Ensemble, nous allons construire un avenir plus intelligent."

[1] La Valeur d'Entreprise est basée sur l'hypothèse d'une acquisition de 100 % des capitaux propres pour 1,5 milliard d'euros, incluant la dette nette publiée à la fin juin 2021 et l'ODIRNANE, qui est mise en équivalence selon les normes IFRS (175 millions d'euros, premier appel en 2025). Multiple basé sur des estimations consensuelles. Source : Société Générale.

[2] Hors coûts uniques d'intégration et de mise en œuvre.

