AKKA Technologies und Modis vereinen sich zum Aufbau eines globalen Marktführers der Smart Industry

Adecco Group übernimmt AKKA Technologies und kombiniert das Geschäft mit Modis, um die globale Nummer 2 im Markt für technische Forschung und Entwicklung zu schaffen, eine leistungsstarke Plattform, um die zukünftige Führung in der Smart Industry voranzutreiben

Transaktionspreis von 2,0 Milliarden Euro an Unternehmenswert, entspricht 10,6x EV/EBITDA 2022e [1]

Beschleunigt die strategische Umsetzung der [email protected] der Adecco Group hin zu hochwertigen, technologiebasierten Dienstleistungen in weniger zyklischen Märkten und stärkt gleichzeitig die Stärke des einzigartigen Lösungsökosystems der Adecco Group; die drei globalen Geschäftseinheiten werden anerkannte Marktführer sein

Gemeinsam verfügen AKKA Technologies und Modis über 50.000 Ingenieur- und Digitalexperten mit tiefgreifendem, branchenübergreifendem Fachwissen, einer globalen Präsenz, einem ausgewogenen Branchenprofil und einer starken Position in wachstumsstarken Sektoren wie Mobilität und Software & Technologie-Services.

AKKA Technologies und Modis bieten einen größeren Umfang und Raum für Karrierewachstum und Entwicklung für Teammitglieder beider Unternehmen

Das neue Unternehmen wird über umfangreiche Fähigkeiten im Bereich innovativer Technologien sowie über ein differenziertes End-to-End-Serviceangebot verfügen und damit die Fähigkeit von AKKA Technologies und Modis verbessern, die steigende Nachfrage nach Smart Industry zu bedienen

Starke Wertschöpfungsmöglichkeit, die das Engagement der Adecco Group in strukturellen Wachstumsmärkten erhöht, die Margen steigert und die Qualität und Widerstandsfähigkeit der Erträge verbessert und gleichzeitig größere Chancen für AKKA Technologies und seine Ingenieure als Teil des Ökosystems der Adecco Group bietet

Umsatzsynergien von über 200 Millionen Euro und Kostensynergien von 65 Millionen Euro identifiziert

Margen- und EPS-Steigerung im ersten Jahr [2] , EVA positiv im dritten Jahr

, EVA positiv im dritten Jahr Auf den Abschluss der ersten Stufe der Transaktion folgt ein obligatorisches Übernahmeangebot in Belgien und Frankreich für die verbleibenden Wertpapiere von AKKA Technologies

Abschluss voraussichtlich in H1 2022, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen

Herr Jan Gupta wird zum designierten Präsidenten des kombinierten Unternehmens ernannt. Ernennung von Herrn Mauro Ricci zum Sonderberater des CEO der Adecco Group und Ernennung von Herrn Jean-Franck Ricci zum Vorsitzenden des Kundenbeirats des kombinierten Unternehmens AKKA Technologies & Modis

,Wir freuen uns sehr, heute bekannt geben zu können, dass AKKA Technologies und Modis in einer wegweisenden Transaktion zusammenkommen werden. Zusammen mit unseren globalen Säulen Arbeitskraft und Nachwuchslösungen schaffen wir einen globalen Marktführer im Bereich Technologie und digitales Engineering. Das kombinierte Unternehmen wird ein vertrauenswürdiger Partner für die weltweit führenden Unternehmen sein, mit der Fähigkeit, die sich beschleunigende Nachfrage nach digitaler Transformation durch seinen Smart Industry Fokus zu erfassen", sagte Alain Dehaze, CEO der Adecco Group.

„Mit dem Zusammenschluss von AKKA Technologies und Modis vollziehen wir einen entscheidenden Schritt in unserer [email protected] Dies ist eine überzeugende Investition in ein wachstumsstärkeres, margenstärkeres Geschäft mit besser vorhersehbaren und belastbareren Erträgen, das für alle Stakeholder erheblichen Wert schaffen wird."

Er fügte hinzu: „Die beiden Unternehmen ergänzen sich hervorragend, vereint durch eine gemeinsame Leidenschaft für Technologie und Talent und eine dynamische, unternehmerische Kultur. Wir sehen auch das Potenzial, dass das Ökosystem der Adecco Group spannende neue Möglichkeiten für AKKA Technologies und sein Team von Ingenieuren bietet, mit einer verbesserten Fähigkeit, Technologielösungen mit Lösungen für Arbeitskräfte und Talente als Teil eines wirklich einzigartigen Serviceangebots für unsere Kunden zu kombinieren."

Mauro Ricci, Vorsitzender und CEO von AKKA Technologies, sagte: „Der heutige Tag markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von AKKA, da wir durch den Zusammenschluss mit Modis die Gründung der Nummer 2 in der Smart Industry bekannt geben. Die Innovation, die unsere Kunden brauchen, ist eine nie endende Geschichte, und wir müssen uns ständig weiterentwickeln und in neue Technologien und in neue Fähigkeiten investieren, um ein wertvoller und langfristiger Partner zu bleiben. Obwohl sich die Maschinenbaubranche ständig verändert und die Konsolidierung noch nicht abgeschlossen ist, bin ich davon überzeugt, dass Modis der ideale Partner ist, um dieses neue Kapitel in unserer Geschichte gemeinsam zu schreiben."

Er fügte hinzu: „Die Hinzufügung führender digitaler Ingenieursfähigkeiten in Kombination mit unserer tiefgreifenden Expertise im Engineering des gesamten Produktlebenszyklus, die wir in jahrzehntelanger Zusammenarbeit mit unseren Blue-Chip-Kunden erworben haben, wird für alle unsere Stakeholder einen Mehrwert schaffen. Dies eröffnet spannende Möglichkeiten für unsere Ingenieure, die auf ein größeres Spielfeld zugreifen können, um weiterhin an der Seite unserer Kunden innovativ zu sein und ihre Leidenschaft für Technologien zum Ausdruck zu bringen."

„Dieser Tag ist ein Meilenstein und ein großer Schritt vorwärts in unserer Mission, ein führender Enabler von Smart Industry zu sein, also dort, wo IT- und Ingenieurtechnologien zu einer digitalen und vernetzten Welt zusammenwachsen. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit AKKA Technologies zu bündeln und ihren exzellenten Ruf auf dem Markt im Bereich der Technik mit der starken digitalen Erfahrung von Modis zu kombinieren. Gemeinsam werden wir modernste Hightech-Lösungen durch sehr erfahrene Ingenieure und Digitalexperten anbieten", sagt Jan Gupta, Präsident von Modis.

„Vereint werden wir ein globales Ingenieurs- und digitales Lösungsunternehmen sein, das als gut positionierter und vertrauenswürdiger Partner weltweit in der Lage ist, die steigende Nachfrage von Kunden zu befriedigen, die mit technologischen Umwälzungen konfrontiert sind und die unsere Dienstleistungen und Fähigkeiten benötigen, um ihre Transformation zu skalieren. Wir haben den gemeinsamen Ehrgeiz, den Markt anzuführen und an vorderster Front zu stehen, um Innovationen und Markteinführungszeiten für unsere Kunden und Partner zu beschleunigen. Gemeinsam werden wir eine intelligentere Zukunft gestalten."

VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG ENGLISCH

VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG FRANZÖSISCH

Kontakt:

The Adecco Group

Investorenbeziehungen

+41 (0)44 878 88 88

[1] Unternehmenswert unter der Annahme, dass 100 % des Eigenkapitals für 1,5 Milliarden Euro erworben wurden, einschließlich der ausgewiesenen Nettoverschuldung per Ende Juni 2021 und ohne die ODIRNANE, die nach IFRS nach der Eigenkapitalmethode bilanziert wird (175 Millionen Euro, erster Abruf in 2025). Multiplikator basierend auf Konsensschätzungen. Quelle: Société Générale.

[2] Ohne Berücksichtigung einmaliger Integrations- und Implementierungskosten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1582758/Modis_Logo.jpg

SOURCE Adecco Group