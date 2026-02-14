Akko bringt die Dash Ultra Mouse und das Verge Tri-Mode Wireless Gaming Headset auf den Markt

SHENZHEN, China, 14. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Akko, eine weltweit bekannte Peripheriemarke, die für ihre maßgeschneiderten und mechanischen Gaming-Tastaturen bekannt ist, hat heute die Einführung von zwei Flaggschiffprodukten angekündigt: die Dash Ultra Gaming-Maus und das Verge Gaming-Headset. Mit dieser Markteinführung erweitert Akko sein Ökosystem um leistungsstarke Maus- und Audio-Peripheriegeräte, die für Wettkampfspiele und den Dauereinsatz konzipiert sind.

Dash Ultra: Ultraleichte Steuerung für Wettkämpfe

Die Dash Ultra ist eine kabellose Gaming-Maus der Spitzenklasse, die für Spieler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Stabilität verlangen. Die Maus verfügt über eine symmetrische, leichte Struktur und wiegt dank optimiertem Innenleben und ausgewogener Gewichtsverteilung ohne Einbußen bei der Steuerung nur etwa 40 ± 5 g.

Ihre kompakte Form ist für kleine bis mittelgroße Hände optimiert und unterstützt Claw-, Fingertip- und Palm-Grips, wodurch sie auch bei rasanten Spielabläufen und langen Spielsitzungen eine zuverlässige Handhabung gewährleistet.

Das Herzstück der Dash Ultra ist der optische Flaggschiff-Sensor PAW 3950, der mit bis zu 42.000 DPI und einstellbarer Empfindlichkeit schnelle Bewegungen und präzise Mikrobewegungen ermöglicht. Die Maus unterstützt kabelgebundene, 2,4-GHz-Funk- und Bluetooth-Verbindungen mit einer Abtastrate von bis zu 8.000 Hz im kabelgebundenen und 2,4-GHz-Modus. Die Leistung und Energieeffizienz werden von der Nordic 54L15 MCU gesteuert.

Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 220 Stunden bei einer Abtastrate von 1K oder etwa 28 Stunden bei 8Kund bietet somit Flexibilität zwischen Ausdauer und Spitzenleistung.

Verge: Wettbewerbsfähiges kabelloses Audio ohne Kompromisse

Das Verge ist ein kabelloses Gaming-Headset der Spitzenklasse mit drei Betriebsmodi, das entwickelt wurde, um die wichtigsten Herausforderungen des kabellosen Audios bei Wettkampfspielen zu bewältigen: Latenz, Klarheit und Positionsgenauigkeit. Verge unterstützt 2,4-GHz-Funk-, Bluetooth- und kabelgebundene Verbindungen und erreicht im 2,4-GHz-Modus eine Latenz von nur 25 ms, sodass das Audio mit der Bildschirmaktion synchronisiert bleibt.

Verge verfügt über einen 53-mm-Neodym-Treiber mit einem akustischen Doppelkammer-Design, der von einem 32-Bit-Dual-Core-HiFi4-DSP angesteuert wird. Diese Konfiguration ermöglicht virtuellen 7.1-Surround-Sound, FPS-Audioverbesserung, ENC-Rauschunterdrückung und einen anpassbaren EQ bei gleichzeitig geringer Latenz und stabiler Klangqualität. Die Abstimmung betont die Klarheit der mittleren bis hohen Frequenzen für ein verbessertes Richtungsbewusstsein.

Ein abnehmbares 6-mm-Mikrofon mit ENC-KI-Rauschunterdrückung sorgt für klare Sprachkommunikation. Der integrierte 2000-mAh-Akku ermöglicht bis zu 250 Stunden kabellosen Betrieb bei 50 % Lautstärke und unterstützt das Spielen während des Ladevorgangs. Mit einem Gewicht von ca. 280 g ist Verge für langfristigen Komfort ausgelegt.

Mit Dash Ultra und Verge macht Akko einen Schritt in Richtung eines kompletten, leistungsstarken Peripherie-Ökosystems, das Eingabe, Steuerung und Audio umfasst.

