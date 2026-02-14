Akko lance la souris Dash Ultra et le casque de jeu sans fil tri-mode Verge

SHENZHEN, Chine, 14 février 2026 /PRNewswire/ -- Akko, une marque mondiale de périphériques réputée pour ses claviers mécaniques personnalisés et de jeu, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux produits phares : la souris de jeu Dash Ultra et le casque de jeu Verge. Avec ce lancement, Akko étend son écosystème aux souris et périphériques audio haute performance conçus pour les jeux de compétition et une utilisation prolongée.

Dash Ultra : Un contrôle ultraléger conçu pour la compétition

La Dash Ultra est une souris de jeu sans fil haut de gamme conçue pour les joueurs qui exigent vitesse, précision et stabilité. Dotée d'une structure légère symétrique, la souris pèse environ 40 ± 5 g, elle affiche une conception interne optimisée et offre une répartition équilibrée du poids sans compromettre le contrôle.

Sa forme compacte est optimisée pour les mains petites à moyennes et prend en charge les prises en griffe, du bout des doigts et avec la paume, offrant une maniabilité fiable lors des parties rapides et des longues sessions de jeu.

Au cœur de la Dash Ultra se trouve le capteur optique phare PAW 3950, offrant jusqu'à 42 000 DPI avec une sensibilité réglable pour des coups rapides et des micromouvements précis. La souris prend en charge les connexions filaires, sans fil 2,4 GHz et Bluetooth, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 8 000 Hz dans les modes filaire et 2,4 GHz. Les performances et l'efficacité énergétique sont gérées par le MCU Nordic 54L15.

L'autonomie de la batterie atteint jusqu'à 220 heures à un taux de rafraîchissement 1K, ou environ 28 heures en 8K, offrant une flexibilité entre endurance et performances maximales.

Verge : L'audio sans fil compétitif sans compromis

Le Verge est un casque de jeu sans fil tri-mode haut de gamme conçu pour relever les principaux défis de l'audio sans fil dans les jeux de compétition : latence, clarté et précision de positionnement. Prenant en charge les connexions sans fil 2,4 GHz, Bluetooth et filaires, le modèle Verge atteint une latence de seulement 25 ms en mode 2,4 GHz, ce qui permet de synchroniser l'audio avec l'action à l'écran.

Il est équipé d'un transducteur en néodyme de 53 mm avec une conception acoustique à double chambre, piloté par un DSP HiFi4 32 bits à double cœur. Cette configuration permet d'obtenir un son ambiophonique virtuel 7.1, une amélioration du son FPS, une réduction du bruit ENC et un égaliseur personnalisable, tout en maintenant une faible latence et une qualité sonore stable. La syntonisation met l'accent sur la clarté des fréquences moyennes à hautes pour une meilleure perception des directions.

Un microphone détachable de 6 mm avec réduction du bruit ENC par intelligence artificielle assure une communication vocale claire. La batterie intégrée de 2000 mAh offre jusqu'à 250 heures d'utilisation sans fil à 50 % du volume, avec prise en charge de la lecture pendant la recharge. Pesant environ 280 g, le modèle Verge est conçu pour un confort à long terme.

Avec ses produits Dash Ultra et Verge, Akko franchit une étape vers la création d'un écosystème complet de périphériques haute performance couvrant les dispositifs d'entrée, le contrôle et l'audio.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

akkogear.eu | akkogear.de

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903648/PR___1080.jpg