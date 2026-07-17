Akko lance sa nouvelle gamme d'interrupteurs U1, dont le premier modèle est le U1 jaune crème

SHENZHEN, Chine, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À l'approche de son 10e anniversaire, la marque Akko présente les interrupteurs de claviers mécaniques de la gamme U1. En tant que nouvelle génération d'interrupteurs de claviers d'Akko, la gamme U1 s'appuie sur l'innovation en matière de matériaux, le perfectionnement de la conception et l'optimisation acoustique, dans le but d'offrir une expérience de frappe raffinée.

Akko U1 Switch Series

Dans toute la gamme, les interrupteurs U1 sont dotés d'un nouveau matériau à base d'alliage de POM. Tout en conservant les propriétés auto-lubrifiantes du POM, ce matériau offre une plus grande fluidité et une meilleure régularité, ce qui se traduit par un profil sonore plus pur et une sensation de frappe plus raffinée. Une tige cylindrique redessinée et une structure de rail optimisée contribuent à donner à chaque frappe un son plus précis et plus grave, avec une signature sonore grave et feutrée, tout en réduisant la surface de contact avec le rail. Associée à un boîtier supérieur en POM amélioré, cette conception permet d'atténuer les cliquetis des ressorts et les résonances indésirables. Chaque interrupteur est lubrifié avec précision en usine afin de réduire le frottement à sec dès sa sortie de l'emballage, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'un fonctionnement fluide et stable sans avoir à le lubrifier manuellement.

Le U1 jaune crème bénéficie également d'améliorations structurelles internes spécifiques. Cette version U1 allie le caractère vif de la version V3 à la sonorité plus profonde de la version V5, offrant ainsi un compromis entre les différentes préférences en matière d'acoustique des interrupteurs. Sa structure optimisée garantit des performances plus stables, quelle que soit la configuration du clavier, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants qui souhaitent découvrir les claviers personnalisés, tout en améliorant la compatibilité. Grâce à une colonne de guidage de la lumière spécialement conçue pour la diffusion, cet interrupteur réduit les pertes de lumière et les zones d'ombre, créant ainsi des effets RVB plus lumineux et plus homogènes sur les circuits imprimés compatibles. L'emballage a également été amélioré : il s'agit désormais d'une boîte standard contenant 100 interrupteurs, ce qui facilite leur remplacement, leur utilisation comme pièces de rechange, leur stockage et leur assemblage en vrac pour les dispositions de clavier les plus courantes, tout en améliorant l'efficacité et en réduisant les déchets d'emballage.

Parmi les autres améliorations apportées à la gamme U1, on trouve le U1 violet crème, qui optimise la stabilité de la tige et la réduction du bruit pour offrir un toucher plus net et un son plus pur, le Piano U1, une version améliorée de l'interrupteur V3 Pro Piano offrant davantage de fluidité et de stabilité aux utilisateurs d'interrupteurs linéaires, et l'argent cristal U1, un nouvel interrupteur linéaire conçu pour une activation rapide et un rebond réactif dans les scénarios de jeu.

Selon l'équipe produit d'Akko, un excellent interrupteur résulte de la combinaison harmonieuse des matériaux, de la structure, du son et du toucher. Le U1 jaune crème marque le début de l'écosystème U1. Akko prévoit également de lancer des produits axés sur le silence et intégrera les interrupteurs U1 à ses prochains claviers, notamment le 5075 V5 ainsi que d'autres produits de la gamme V5.

Les interrupteurs de la gamme U1 sont disponibles via les réseaux de distribution mondiaux d'Akko. Pour plus d'informations, rendez-vous sur akkogear.eu et akkogear.de.

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