Akkodis classée comme leader mondial par Zinnov pour ses services d'ER&D et d'ingénierie numérique

Les classements Zinnov Zones reconnaissent les capacités d'Akkodis dans plusieurs catégories, notamment les services d'ER&D, les services d'ingénierie numérique, les services d'ingénierie de données et d'intelligence artificielle, l'automobile, l'aérospatiale et l'électrification.

ZURICH, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Akkodis, une société mondiale d'ingénierie numérique et l'activité technologique du groupe Adecco, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été classée comme leader dans les classements mondiaux Zinnov Zones pour l'ER&D et les services d'ingénierie numérique en 2023. Zinnov, un important cabinet mondial de conseil en gestion, a effectué une évaluation complète d'environ 60 des meilleurs fournisseurs de services dans le cadre de leurs évaluations annuelles, évaluant les prouesses et l'évolutivité de ces entreprises dans la chaîne de valeur de l'ER&D.

Zinnov Zones 2023, Leadership Zone, ER&D and Digital Engineering Services

Ces classements sont considérés comme la référence dans le marché mondial de l'ER&D et de l'ingénierie numérique, ce qui permet aux chefs d'entreprise de tous les secteurs verticaux d'identifier des partenaires solides pour un déploiement plus rapide et plus efficace des initiatives de services dirigées par l'ER&D dans le monde entier. Ils fournissent une vue d'ensemble de l'espace global de l'ER&D et l'évaluation est ensuite répartie entre les catégories afin de fournir une vue verticale, horizontale et géographique.

Dans les classements 2023 Zinnov Zones pour l'ER&D et les services d'ingénierie numérique, Zinnov a reconnu Akkodis comme un leader dans la catégorie Services d'ingénierie numérique, Services d'ingénierie des données et de l'IA, ainsi que pour ses capacités industrielles dans l'aérospatiale, l'automobile et l'électrification. Les classements ont également reconnu Akkodis comme un leader dans la catégorie Services d'ER&D, affichant des performances notables dans la région Europe.

« C'est un honneur d'être reconnu par Zinnov comme un leader mondial des services ER&D, a déclaré Jan Gupta, président d'Akkodis. Ce classement reflète l'engagement d'Akkodis à permettre aux organisations du monde entier d'accélérer et de faire progresser leur transformation numérique en tirant parti de la puissance de l'industrie des technologies intelligentes. Nos experts en ingénierie et en technologie sont passionnés par le fait de travailler côte à côte avec les clients et les partenaires pour créer conjointement des solutions et des services, au rythme et à l'échelle nécessaires pour les aider à composer avec les perturbations, à accroître leurs performances et à garder une longueur d'avance. »

Sidhant Rastogi, managing partner chez Zinnov, a déclaré : « L'engagement d'Akkodis envers l'innovation et sa profonde expertise dans l'intégration de technologies de pointe telles que l'IA, l'analyse de données et l'IoT dans les secteurs à forte intensité manufacturière, la distinguent. Son réseau mondial de livraison, ses solutions de bout en bout pour la mobilité future et son expérience impressionnante dans la fourniture de services de mobilité électrique à grande échelle ont consolidé la position d'Akkodis comme leader de l'ER&D dans le secteur automobile. Ses investissements stratégiques dans la cybersécurité, les véhicules définis par logiciel et les technologies durables l'ont positionnée comme une candidate de premier plan bien ancrée dans la zone de leadership, des classements Zinnov Zones 2023 et d'ER&D et d'ingénierie numérique. »

À propos d'Akkodis

Akkodis est une société mondiale d'ingénierie numérique et leader du secteur des technologies intelligentes. Nous permettons aux clients d'avancer dans leur transformation numérique avec des services de conseil, de solutions, de talents et d'académie. Basée en Suisse et faisant partie du groupe Adecco, Akkodis est une partenaire technologique de confiance pour les industries du monde entier. Nous co-créons et innovons des solutions qui aident à résoudre des défis majeurs, allant de l'accélération de la transition énergétique propre et de la mobilité verte à l'amélioration de l'approche centrée sur les utilisateurs et les patients. Forts d'une culture d'inclusion et de diversité, nos 50 000 experts en technologie répartis dans 30 pays combinent les meilleures technologies de leur catégorie et leurs connaissances intersectorielles pour stimuler une innovation ciblée pour un avenir plus durable. Nous sommes passionnés par l'ingénierie d'un avenir plus intelligent ensemble. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook Twitter

À propos du Groupe Adecco

Le Groupe Adecco est le leader mondial du recrutement de talents. Notre objectif est de faire en sorte que l'avenir soit au service de tous. Grâce à nos trois business units internationales, Adecco, Akkodis et LHH, dans 60 pays, nous permettons aux individus une employabilité durable et à vie, nous fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour alimenter la transformation de l'industrie intelligente et nous donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le Groupe Adecco montre l'exemple et s'engage en faveur d'une culture inclusive, en encourageant une employabilité durable et en soutenant les économies et les collectivités résilientes. Adecco Group AG est basée à Zurich, en Suisse (ISIN: CH0012138605) et cotée à la SIX Swiss Exchange (ADEN). www.adeccogroup.com

