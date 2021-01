Аккредитации способствуют получению школой PHBS мирового признания

Школа PHBS, расположенная в Шэньчжэне — первой в Китае специальной экономической зоне — планирует укрепить свои позиции в дельте Жемчужной реки, что делает ее идеальным местом для получения качественных знаний в области финансов, экономики и управления, а работа в рамках ее магистерских программ ведется на английском языке. Преподаватели PHBS публикуют свои статьи в лучших международных научных журналах, а в 2018 году школа открыла свой кампус в Великобритании. Кроме того, школа PHBS создала несколько аналитических центров высокого уровня, например, Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance, возглавляемый лауреатом Нобелевской премии по экономике Томасом Дж. Сарджентом (Thomas J. Sargent).

Высоко оценив качество преподавания в школе, академическое развитие и интернационализацию, фонд EFMD в декабре 2009 года принял PHBS в качестве официального члена и в сентябре 2011 года предоставил аккредитацию EPAS программе подготовки магистров экономики, в результате чего школа PHBS стала первым аккредитованным высшим учебным заведением в материковом Китае.

В сентябре прошлого года группа инспекторов EFMD провела онлайн-проверку, в рамках которой на платформе Zoom была организована встреча с деканами, руководством, преподавателями экономических программ, сотрудниками, студентами, выпускниками школы и представителями компаний. Проверка в рамках повторной аккредитации охватывала такие аспекты, как качество преподавания, академическая оценка, развитие студентов, интернационализация, размещение выпускников, ИТ-ресурсы и пр.

Аккредитация университетов имеет важное значение, поскольку служит показателем качества для потенциальных студентов и работодателей. Наличие нескольких аккредитаций, в свою очередь, красноречиво свидетельствует о стандартах учебного заведения. Помимо EFMD, школа PHBS имеет аккредитацию AACSB и AMBA, выданную двумя наиболее влиятельными организациями по аккредитации бизнес-школ: Association to Advanced Collegiate Schools of business (AACSB) и Association of MBAs (AMBA). Ассоциация AMBA аккредитует направление MBA в бизнес-школе, а AACSB предоставляет общую университетскую аккредитацию, которая является знаком качества бизнес-образования по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1420580/PHBS.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School