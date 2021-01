PHBS ponownie otrzymuje akredytację, która potwierdza dążenia uczelni do uzyskania światowej renomy

PHBS, działająca w Shenzen, pierwszej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Chinach, zamierza wykorzystać swoją silną pozycję w delcie Rzeki Perłowej, zapewniając idealne warunki do studiowania najnowszych zagadnień w dziedzinie finansów, ekonomii i zarządzania na kierunkach magisterskich prowadzonych w języku angielskim. Kadra akademicka na PHBS publikuje artykuły w najbardziej renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, a w 2018 r. uczelnia otworzyła swój kampus w Wielkiej Brytanii. Z inicjatywy PHBS powstało kilka ważnych think tanków, w tym Sargent Institute of Quantitative Economics and Finance (Instytut Ekonomii Ilościowej i Finansów im. Sargenta) pod kierownictwem laureata Nobla z ekonomii Thomasa J. Sargenta.

W dowód dużego uznania dla jakości nauczania, rozwoju akademickiego i umiędzynarodowienia placówki w grudniu 2009 r. EFMD nadała PHBS status oficjalnego członka, a we wrześniu 2011 r. przyznała akredytację dla realizowanego przez nią kierunku Master of Economics - tym samym PHBS została pierwszą uczelnią na terenie kontynentalnych Chin, której udało się zdobyć to wyróżnienie.

We wrześniu ubiegłego roku Zespół Weryfikacyjny EFD przeprowadził ocenę online, w trakcie której jego członkowie rozmawiali za pośrednictwem Zoom z dziekanami, kierownictwem, kadrą dydaktyczną, pracownikami administracyjnymi, studentami, absolwentami i przedstawicielami PHBS. Proces weryfikacji pod kątem ponownego przyznania akredytacji obejmował m.in. takie aspekty działania PHBS jak jakość nauczania, ocena wyników w nauce, rozwój studentów, umiędzynarodowienie, staże dla absolwentów czy zaplecze IT.

Akredytacja uczelni odgrywa ważną rolę jako dowód jakości, którym kierują się kandydaci na studia i pracodawcy. PHBS posiada takich akredytacji kilka, co dużo mówi na temat obowiązujących w niej standardów i praktyk. Poza akredytacją EFMD uczelnia posiada akredytacje AACSB i AACSB od dwóch najbardziej wpływowych organizacji przyznających akredytacje dla szkół biznesowych, czyli Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) i Association of MBAs (AMBA). AMBA udziela akredytacji na oferowane przez uczelnie kierunki z zakresu MBA, natomiast akredytacja AACSB obejmuje całą uczelnię, stanowiąc świadectwo doskonałości w edukacji biznesowej na całym świecie.

