Aktualisierter Xi'an International Marathon ehrt Sieger vor dem Hintergrund einer legendären Vergangenheit und glamourösen Zukunft

Neben den Komfortverbesserungen für die Läufer erhielt das Rennen darüber hinaus mehrere technische Updates. Dazu zählt unter anderem die Einführung von Blockchain-Tools für die Registrierung von Läuferdetails unter Anwendung von Distributed-Ledger-Technologie zwecks Sicherstellung der Zuverlässigkeit individueller Eintragungen. Zusätzlich war eine Online-Version des Marathons verfügbar, die es jenen Läufern, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, ermöglichte, das Ereignis über das Internet zu verfolgen. Die Anzahl Online-Teilnehmer überschritt 100.000.

„Wir gratulieren Wangdong Qiu und Chaojie Feng zu ihren Siegen, genau wie wir allen anderen Läufern, die den diesjährigen Marathon bewältigt haben, unseren Glückwunsch aussprechen", so die für das Rennen verantwortlichen Mitarbeiter des Xi'an City Wall International Marathon-Komitees. „Der Langstreckenlauf ist in China zu einem sehr beliebten Sport geworden und der Marathon in Xi'an bietet sowohl Läufern als auch Zuschauern ein Sporterlebnis besonderer Art. Hier vereinen sich antike Stadtgeschichte und -kultur mit hochmodernem technologischem Vermögen."

Tradition und Gastlichkeit waren von jeher reichlich vorhanden. Im Anschluss an das Rennen boten 4000 Einwohner Xi'ans Einblick in regionstypische Traditionen wie unter anderem in Kampfkünste aus der Xi'an-Region, Scherenschnitte und Schattenspielfiguren sowie Gong- und Trommeldarbietungen, deren Ursprung bis zu den Qin- und Han-Dynastien zurückzuverfolgen ist. Selbst die Medaillen hatten die Form von „Jade"-Edelsteinen aus der Westlichen Han-Dynastie.

Der Xi'an City Wall International Marathon: Daten und Fakten

Seitdem der Xi'an City Wall International Marathon 1993 erstmalig stattfand, gilt die Veranstaltung als Chinas Aushängeschild für Nationalsport und genießt den Ruf eines touristischen Vorzeigeevents. Der Xi'an-Marathon, der in einer Stadt stattfindet, die auf eine 3100-jährige Geschichte zurückblickt, efreut sich unter Läufern und Marathonfans auf der ganzen Welt großer Beliebtheit.

