La formule améliorée du Marathon international de Xi'an couronne ses vainqueurs dans le cadre glorieux du passé et de l'avenir

Outre les installations améliorées pour les compétiteurs, la course a vu plusieurs mises à jour techniques, avec en particulier le déploiement d'outils de chaînes de blocs pour l'enregistrement des détails d'inscription des coureurs et une technologie de registre distribué assurant la fiabilité des records individuels. Une version en ligne du marathon a également été lancée pour permettre à ceux qui n'ont pas pu participer de ressentir l'excitation de l'événement via internet. Le nombre de participants en ligne a dépassé les 100 000.

« Félicitations à Wangdong Qiu et Chaojie Feng pour leurs victoires, et aussi à tous les coureurs qui ont accompli le marathon de cette année, » ont déclaré les personnalités officielles du Comité du Marathon international de la muraille de la cité de Xi'an. « Les courses de distances sont devenues un sport très populaire en Chine, et le Marathon de Xi'an offre une expérience unique pour les coureurs comme pour les spectateurs, car il mêle l'histoire et la culture anciennes de la cité à ses prouesses dans les technologies de pointe. »

Les traditions et l'hospitalité se sont abondamment retrouvées avant et après la course. 4 000 habitants de Xi'an ont présenté des spectacles traditionnels locaux de la ville comme ses arts martiaux, les motifs de papier découpé et les théâtres d'ombres, ainsi que des performances de tambours et de gongs tirant leurs origines dans les dynasties Qin et Han. Les médailles de la course elles-mêmes évoquaient les formes de jades précieux de la dynastie Han occidentale.

Instauré en 1993, le Marathon international de la muraille de la cité de Xi'an est en Chine l'événement national phare pour le sport et le tourisme. Le marathon de Xi'an se déroule dans une ville ancienne dont l'histoire s'étend sur 3 100 ans et il est devenu extrêmement populaire chez les coureurs et fanatiques de marathon partout dans le monde.

