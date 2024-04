Aktualisierung empirischer Daten von Hyper-ion-Modulen: monatlicher kumulativer Stromerzeugungsgewinn von HJT-Modulen in Saudi-Arabien bis zu 3,58 %

NINGBO, China, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Angetrieben durch die weltweit steigende Nachfrage nach Solarenergie, macht die PV-Zellentechnologie rasche Fortschritte. Die herkömmliche P-Typ-PERC-Technologie wird von N-Typ-Zelltechnologien abgelöst, wobei sich N-Typ-Heterojunction-Zellen (HJT) als die vielversprechendste Option herauskristallisieren. Dank mehr als 40 Jahren Forschung konnten die Konstruktion und die Werkstoffe der HJT-Zellen kontinuierlich verbessert werden, was zu erheblichen Effizienz- und Zuverlässigkeitssteigerungen geführt hat. HJT-Zellen haben jetzt Umwandlungswirkungsgrade von mehr als 26 % erreicht, wodurch HJT-Module eine Leistung von mehr als 700 Wp und bis zu über 720 Wp erreichen können.

Saudi Arabia HJT Hyper-ion modules VS TOPCon modules Power Monthly Power Generation-Saudi Arabia

Als Vorreiter in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von N-Typ-HJTs blickt Risen Energy auf eine lange Innovationsgeschichte im Bereich der HJTs zurück. Seit 2018 hat das Unternehmen mehrere Durchbrüche erzielt. Im Jahr 2019 war es das erste Unternehmen, das die MBB-Technologie in HJT einführte, wodurch der Silberverbrauch (etwa 100 mg) und die Kosten erheblich gesenkt werden konnten. Im Jahr 2022 hat Risen Energy sein HJT-Angebot durch den Einsatz der doppelseitigen mikrokristallinen Technologie, der Zero-Busbar (0BB)-Technologie und von Materialien wie ultradünnen Siliziumwafern, silberarmen Pasten und High-Cutoff-Filmen weiterentwickelt. Nach gründlichen Tests haben sie ihre leistungsstarken HJT Hyper-ion-Module mit einer Leistung von über 700 W auf den Markt gebracht.

Risen Energy verpflichtet sich zu strengen Tests und Validierungen seiner Hyper-ion-Module. Die Module haben die strengen 3xIEC-Tests von Drittanbietern und die Konformitätstests der Norm IEC63209 bestanden. Um eine reale Leistung in verschiedenen globalen Umgebungen zu gewährleisten, hat Risen Energy Tests zur Stromerzeugung in über 20 Ländern und Regionen durchgeführt. Nach der Veröffentlichung von Testdaten aus dem Inland sind nun auch empirische Leistungsdaten für die letzten drei Monate aus dem Testzentrum in Saudi-Arabien verfügbar.

Von Dezember 2023 bis Februar 2024 erreichten die HJT Hyper-ion Module einen durchschnittlichen Tagesertrag von 4,25 Wh/W und übertrafen damit TOPCon um 2,82 % in der Stromerzeugung. Selbst bei einer relativ geringen Einstrahlung von 3,55 kW/m2 übertraf die monatliche Gesamterzeugung der Hyper-ion-Module die von TOPCon um 3,58 %, was ihre überlegene Stromerzeugungsleistung unterstreicht.

In der Solarenergiebranche ist Innovation für Unternehmen entscheidend, um der Zeit voraus zu sein. Risen Energy setzt sich für kontinuierliche Forschung und Entwicklung ein und arbeitet mit Partnern zusammen, um branchenweite Fortschritte zu erzielen. Wir helfen unseren Nutzern durch die Analyse realer Projektdaten, eine fundierte Entscheidung über kosteneffiziente und hochleistungsfähige Solarmodule zu treffen. Durch diesen Fokus auf Effizienz und Stabilität wird eine umfassendere Einführung sauberer Energielösungen gefördert und die weltweite Wende zu einer grüneren Zukunft beschleunigt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2382290/Saudi_Arabia_HJT_Hyper_ion_modules_VS_TOPCon_modules_Power.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2382291/Monthly_Power_Generation_Saudi_Arabia.jpg