Akumulator sodowo-jonowy 12 V firmy Camel Group wybrany do projektu wstępnych prac rozwojowych europejskiego producenta samochodów

WUHAN, Chiny, 27 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka Camel Group Co., Ltd. (Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych: 601311.SH) poinformowała, że jej działalność w zakresie akumulatorów sodowo-jonowych 12 V została zakwalifikowana do projektu wstępnych prac rozwojowych realizowanego wspólnie z dużym europejskim producentem samochodów. Oznacza to włączenie technologii akumulatorów sodowo-jonowych Camel Group do prowadzonego przez tego producenta procesu rozwoju i walidacji technologii przeznaczonych do niskonapięciowych zastosowań nowej generacji.

Projekt opiera się na prowadzonych przez Camel Group pracach inżynieryjno-rozwojowych nad próbkami cylindrycznych ogniw sodowo-jonowych oraz na zdolnościach firmy w zakresie małoseryjnej produkcji wyrobów wykorzystujących technologię sodowo-jonową. Stanowi on kolejny etap po zastosowaniu akumulatorów litowo-jonowych 12 V firmy Camel Group przez czołowych europejskich producentów samochodów i jest kolejnym krokiem w rozwoju zagranicznej współpracy badawczo-rozwojowej firmy w dziedzinie niskonapięciowych technologii akumulatorowych nowej generacji.

Akumulatory sodowo-jonowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem w zastosowaniach motoryzacyjnych, ponieważ producenci poszukują alternatywnych technologii dostosowanych do zmieniającej się architektury elektrycznej pojazdów. Dostępność surowców, właściwości użytkowe w niskich temperaturach oraz potencjalnie długa żywotność cykliczna sprawiają, że technologia sodowo-jonowa może stanowić rozwiązanie dla niskonapięciowych układów akumulatorowych w pojazdach, szczególnie w obliczu zmieniających się przepisów dotyczących akumulatorów i wymogów w zakresie dekarbonizacji.

Camel Group ma ponad czterdziestoletnie doświadczenie w dziedzinie akumulatorów niskonapięciowych, a jej portfolio obejmuje konwencjonalne akumulatory kwasowo-ołowiowe, EFB, AGM, akumulatory litowo-jonowe 12 V oraz akumulatory sodowo-jonowe 12 V. W zakresie technologii sodowo-jonowej firma zakończyła prace inżynieryjno-rozwojowe nad próbkami cylindrycznych ogniw i przygotowała możliwości produkcji małoseryjnej.

Camel Group jest również wiodącym podmiotem zgłaszającym propozycję międzynarodowej normy „Akumulatory sodowo-jonowe 12 V do samochodowych zastosowań start-stop". Propozycja została jednogłośnie zatwierdzona przez IEC/TC21 i formalnie weszła do międzynarodowego procesu normalizacyjnego.

Projekt realizowany z europejskim producentem samochodów stwarza możliwość dalszej walidacji technologii akumulatorów sodowo-jonowych Camel Group oraz możliwości dostosowania jej produktów do wymogów europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Camel Group będzie nadal rozwijać technologię akumulatorów sodowo-jonowych i pogłębiać współpracę badawczo-rozwojową z producentami samochodów w Chinach i na rynkach zagranicznych, opracowując niskonapięciowe rozwiązania akumulatorowe ukierunkowane na bezpieczeństwo, zdolność dostosowania do różnych zastosowań oraz stabilne działanie w zróżnicowanych warunkach eksploatacji.