12-вольтная натрий-ионная аккумуляторная батарея Camel Group выбрана для европейского проекта предварительной разработки OEM

УХАНЬ, Китай, 27 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Camel Group Co., Ltd. (Шанхайская фондовая биржа: 601311.SH) объявила, что ее бизнес по производству 12-вольтных натрий-ионных батарей был выбран для проекта предварительной разработки с крупным европейским производителем автомобилей, в результате чего технология натрий-ионных аккумуляторов компании была включена в процесс разработки и проверки технологий OEM для низковольтных приложений следующего поколения.

Проект основан на инженерной разработке компаниейCamel Group образцов цилиндрических натрий-ионных батарей и ее возможностях мелкосерийного производства продуктов натрий-ионных батарей. Он следует за принятием литий-ионных аккумуляторов Camel Group 12 В крупными европейскими автопроизводителями и представляет собой еще один шаг в зарубежном сотрудничестве компании в области исследований и разработок технологии низковольтных аккумуляторов следующего поколения.

Натрий-ионные аккумуляторы привлекают все большее внимание в автомобильной промышленности, поскольку производители изучают альтернативные технологии для разработки электрических архитектур транспортных средств. Их доступность ресурсов, низкотемпературная производительность и потенциал срока службы делают натрий-ионную технологию потенциальным вариантом для автомобильных низковольтных аккумуляторных систем, особенно в условиях меняющихся правил использования аккумуляторов и требований к декарбонизации.

Camel Group имеет более чем четыре десятилетия опыта работы с низковольтными аккумуляторами, а портфель продуктов охватывает обычные свинцово-кислотные, EFB, AGM, 12-вольтные литий-ионные и 12-вольтные натрий-ионные аккумуляторы. В области натрий-ионной технологии компания завершила инженерную разработку образцов цилиндрических батарей и создала возможности для мелкосерийного производства.

Camel Group также является ведущей организацией, предлагающей 12-вольтные натрий-ионные аккумуляторы для автомобильных систем Start-Stop. Предложение было единогласно одобрено IEC/TC21 и официально вошло в международный процесс стандартизации.

Европейский OEM-проект предоставляет возможность для дальнейшей проверки технологии натрий-ионных аккумуляторов Camel Group и адаптируемости продукта в соответствии с европейскими автомобильными требованиями.

Camel Group продолжит продвигать технологию натрий-ионных аккумуляторов и углублять совместные исследования и разработки с производителями автомобилей в Китае и на зарубежных рынках, разрабатывая низковольтные аккумуляторные решения, ориентированные на безопасность, адаптивность и стабильную работу в различных условиях эксплуатации.