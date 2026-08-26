Sodíkovo-iónová batéria s napätím 12 V od spoločnosti Camel Group bola vybraná pre európsky projekt predsériového vývoja OEM
News provided byCamel Group Co.,Ltd.
Aug 26, 2026, 23:38 ET
WUHAN, Čína, 27. augusta 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Camel Group Co., Ltd. (Šanghajská burza cenných papierov: 601311.SH) oznámila, že jej divízia sodíkovo-iónových batérií s napätím 12 V bola vybraná pre projekt predsériového vývoja s významným európskym výrobcom automobilov, čím sa technológia sodíkovo-iónových batérií spoločnosti začlení do procesu vývoja a overovania technológií výrobcov originálnych dielov (OEM) pre nízkonapäťové aplikácie novej generácie.
Projekt stavia na inžinierskom vývoji valcovitých vzoriek sodíkovo-iónových batérií spoločnosti Camel Group a jej možnostiach malosériovej výroby produktov sodíkovo-iónových batérií. Nadväzuje na prijatie 12 V lítium-iónových batérií od spoločnosti Camel Group významnými európskymi výrobcami automobilov a predstavuje ďalší krok v zahraničnej spolupráci spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja technológie nízkonapäťových batérií novej generácie.
Sodíkovo-iónové batérie priťahujú v automobilovom priemysle čoraz väčšiu pozornosť, keďže výrobcovia skúmajú alternatívne technológie pre vyvíjajúce sa elektrické architektúry vozidiel. Vďaka dostupnosti zdrojov, nízkoteplotnému výkonu a potenciálu cyklickej životnosti je sodíkovo-iónová technológia možnou alternatívou pre nízkonapäťové batériové systémy automobilov, najmä v kontexte vyvíjajúcich sa predpisov o batériách a požiadaviek na dekarbonizáciu.
Spoločnosť Camel Group má viac ako štyridsaťročné skúsenosti s nízkonapäťovými batériami a jej produktové portfólio zahŕňa konvenčné olovené, EFB, AGM, 12 V lítium-iónové a 12 V sodíkovo-iónové batérie. V oblasti sodíkovo-iónovej technológie spoločnosť dokončila technický vývoj valcových vzoriek batérií a spustila malosériovú výrobu.
Spoločnosť Camel Group je tiež hlavnou navrhujúcou organizáciou pre návrh medzinárodnej normy pre 12 V sodíkovo-iónové batérie pre aplikácie automobilových systémov štart-stop. Návrh bol jednomyseľne schválený komisiou IEC/TC21 a formálne vstúpil do medzinárodného normalizačného procesu.
Európsky projekt OEM poskytuje príležitosť na ďalšie overenie technológie sodíkovo-iónových batérií spoločnosti Camel Group a prispôsobivosti produktu európskym automobilovým požiadavkám.
Spoločnosť Camel Group bude naďalej rozvíjať technológiu sodíkovo-iónových batérií a prehlbovať spoluprácu vo výskume a vývoji s výrobcami automobilov v Číne a na zámorských trhoch, pričom bude vyvíjať riešenia nízkonapäťových batérií zamerané na bezpečnosť, prispôsobivosť a stabilný výkon v rôznych prevádzkových podmienkach.
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