Dvanáctivoltová sodíko-iontová baterie společnosti Camel Group byla vybrána pro přípravnou fázi projektu evropského výrobce původního zařízení

Dvanáctivoltová sodíko-iontová baterie společnosti Camel Group byla vybrána pro přípravnou fázi projektu evropského výrobce původního zařízeníUSA - čeština USA - español USA - English USA - Polski USA - slovenčina USA - Pусский USA - Deutsch
News provided byCamel Group Co.,Ltd.
Aug 26, 2026, 23:36 ET
WU-CHAN, Čína, 27. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Camel Group Co., Ltd. (Šanghajská burza: 601311.SH) oznámila, že její divize zabývající se 12V sodíko-iontovými bateriemi byla vybrána pro přípravnou fázi projektu s významným evropským výrobcem automobilů, čímž se technologie sodíko-iontových baterií této společnosti stává součástí procesu technologického vývoje původního zařízení a ověření tohoto výrobce pro nízkonapěťové aplikace nové generace.
Projekt navazuje na inženýrský vývoj vzorků válcových sodíko-iontových baterií společnosti Camel Group a na její kapacity pro malosériovou výrobu sodíko-iontových baterií. Navazuje na přijetí 12V lithium-iontových baterií od Camel Group významnými evropskými automobilkami a představuje další krok v rámci zahraniční spolupráce společnosti v oblasti výzkumu a vývoje technologií nízkonapěťových baterií nové generace.
Sodíkové baterie si v automobilovém průmyslu získávají stále větší pozornost, jelikož výrobci hledají alternativní technologie pro rozvíjející se elektrické architektury vozidel. Díky dostupnosti surovin, výkonu při nízkých teplotách a potenciálu životnosti se sodíková technologie stává slibnou volbou pro nízkonapěťové bateriové systémy v automobilovém průmyslu, zejména v kontextu měnících se předpisů týkajících se baterií a požadavků na dekarbonizaci.
Skupina Camel Group má více než čtyřicet let zkušeností s nízkonapěťovými bateriemi a její produktové portfolio zahrnuje konvenční olověné, EFB, AGM, 12V lithium-iontové a 12V sodíko-iontové baterie. V oblasti sodíko-iontové technologie společnost dokončila technický vývoj vzorků válcových baterií a zavedla kapacity pro výrobu v malých sériích.
Skupina Camel Group je rovněž hlavní navrhující organizací pro návrh mezinárodní normy 12V sodíkové baterie pro automobilové aplikace typu start-stop. Návrh byl jednomyslně schválen technickým výborem Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC/TC21) a formálně vstoupil do procesu mezinárodní normalizace.
Evropský projekt OEM (původního výrobce zařízení) představuje příležitost k dalšímu ověření technologie sodíkových iontových baterií společnosti Camel Group a přizpůsobivosti jejích produktů evropským požadavkům v automobilovém průmyslu.
Skupina Camel Group bude i nadále rozvíjet technologii sodíkových baterií a prohlubovat spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s automobilovými výrobci v Číně i na zahraničních trzích, přičemž se zaměří na vývoj řešení nízkonapěťových baterií s důrazem na bezpečnost, přizpůsobivost a stabilní výkon v různých provozních podmínkách.
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