Alamar Biosciences dévoile le NULISAseq Inflammation Panel AQ

Cet outil révolutionnaire permet une quantification complète de la réponse immunitaire dans les cohortes cliniques.

FREMONT, Californie, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, une société qui soutient la protéomique de précision pour permettre la détection la plus précoce des maladies, est fier d'annoncer le lancement du NULISAseq™ Inflammation Panel AQ, établissant une nouvelle norme dans le profilage de la réponse immunitaire dans les études cliniques ou longitudinales. Conçu pour offrir une couverture et une précision inégalées, le NULISAseq Inflammation Panel AQ permet aux chercheurs de découvrir de nouvelles signatures de la progression de la maladie ou de la réponse thérapeutique grâce à des mesures quantitatives absolues de plus de 150 biomarqueurs protéiques clés à partir d'un seul échantillon.

D'une sensibilité exceptionnelle, le NULISAseq Inflammation Panel AQ permet de détecter les niveaux de cytokines à la fois dans les états normaux et pathologiques, offrant ainsi une plateforme robuste pour suivre les changements immunitaires depuis la ligne de base ou après des interventions thérapeutiques dans des cohortes cliniques. Cette solution transformatrice redéfinit la précision dans la découverte de biomarqueurs et la recherche clinique.

Principales caractéristiques et avantages du NULISAseq Inflammation Panel AQ :

Sensibilité inégalée : quantifabilité supérieure à 99 % dans des échantillons normaux permet aux chercheurs de détecter des changements subtils par rapport à la situation de départ ou après un traitement, ce qui permet un suivi plus précis des réponses immunitaires.





Gamme dynamique étendue : la gamme dynamique de plus de neuf logs permet de quantifier simultanément les protéines à haute et à basse abondance à partir du même échantillon, ce qui garantit une acquisition de données complète.





Reproductibilité élevée : l'obtention d'un coefficient de variation (CV) moyen inférieur à 10 % garantit des résultats cohérents et fiables, même dans le cadre d'études cliniques de grande envergure.

« Le NULISAseq Inflammation Panel AQ est le plus grand panel de quantification absolue disponible et représente un grand pas en avant dans la protéomique de précision », déclare Yuling Luo, président et CEO, Alamar Biosciences. « Sa sensibilité et sa gamme dynamique sans précédent offrent aux chercheurs les outils nécessaires pour repousser les limites de la recherche sur le système immunitaire, ce qui nous permettra de mieux comprendre la santé et la maladie. »

Le NULISAseq Inflammation Panel AQ est construit sur la technologie propriétaire NULISA™ d'Alamar Biosciences, qui combine un mécanisme séquentiel breveté de capture et de libération d'immunocomplexes avec le séquençage de nouvelle génération pour offrir une analyse multiplexée et à haute sensibilité des protéines. En ne nécessitant que 25μL d'intrants, le panel relève des défis cruciaux dans les études à échantillons limités, ce qui le rend idéal pour les applications en oncologie, dans les maladies auto-immunes et infectieuses.

Pour plus d'informations sur le NULISAseq Inflammation Panel AQ, visitez le site alamarbio.com/inflamAQ.

À propos d'Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences est une société privée spécialisée dans les sciences de la vie dont la mission est de développer la protéomique de précision afin de permettre la détection précoce des maladies. La plateforme propriétaire NULISA™ de la société ainsi que le système ARGO™ HT fonctionnent de manière transparente avec les dernières avancées en génomique pour atteindre une sensibilité de détection attomolaire à un chiffre, dépassant largement la technologie de détection de protéines la plus sensible sur le marché aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site alamarbio.com.

