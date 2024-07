Alamar Biosciences obtient la certification ISO 13485, démontrant ainsi son engagement en faveur de la qualité et de la sécurité

FREMONT, Californie, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alamar Biosciences, une société qui développe la protéomique de précision pour permettre la détection la plus précoce possible des maladies, annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu la certification ISO 13485:2016. Cette norme internationalement reconnue pour les systèmes de gestion de la qualité est spécifique à l'industrie des dispositifs médicaux et témoigne de l'engagement d'Alamar Biosciences à fournir à ses clients des produits et des services de la plus haute qualité.

La certification ISO 13485:2016 est une étape cruciale pour Alamar Biosciences, reflétant les processus rigoureux de contrôle de la qualité de la société et l'adhésion aux exigences réglementaires strictes nécessaires à la conception, au développement et à la fabrication de dispositifs médicaux. Cette réussite souligne l'engagement d'Alamar Biosciences en faveur de l'excellence, de la sécurité et de l'amélioration continue.

« Nous sommes fiers d'avoir obtenu la certification ISO 13485:2016 à un stade aussi précoce de l'histoire de notre entreprise », a déclaré Yuling Luo, Ph.D., président, fondateur et directeur général d'Alamar. « Cette certification témoigne du travail acharné et du dévouement de toute notre équipe. Elle illustre notre engagement à maintenir les normes de qualité et de sécurité les plus élevées pour nos produits, en veillant à ce que nous répondions aux besoins de nos clients et aux exigences réglementaires de l'industrie des dispositifs médicaux ».

Le processus de certification a impliqué une évaluation approfondie du système de gestion de la qualité d'Alamar Biosciences, y compris des évaluations détaillées de ses politiques, procédures et pratiques. Cette certification confirme qu'Alamar Biosciences est conforme à la norme ISO 13485, ce qui constitue une base solide pour la poursuite de sa croissance et de son innovation dans le domaine de la biotechnologie.

Alamar Biosciences se consacre aux progrès de la protéomique par le biais d'une recherche et d'un développement innovants. La société a récemment commercialisé les tests ARGO™ HT System et NULISA™ pour la détection entièrement automatisée et très sensible de biomarqueurs protéiques à partir de biofluides. Avec la certification ISO 13485:2016, l'entreprise est bien positionnée pour poursuivre sa mission qui consiste à alimenter la protéomique de précision afin de permettre la détection la plus précoce possible des maladies.

À propos d'Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences est une société privée spécialisée dans les sciences de la vie dont la mission est de développer la protéomique de précision afin de permettre la détection précoce des maladies. La plateforme propriétaire NULISA et le système ARGO HT s'intègrent parfaitement aux dernières avancées de la génomique pour atteindre une sensibilité de détection attomolaire à un chiffre, dépassant largement la technologie de détection de protéines la plus sensible actuellement sur le marché. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site alamarbio.com.

