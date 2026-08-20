Alaska Airlines annonce une nouvelle liaison sans escale vers Athènes et Paris, reliant Seattle à un plus grand nombre de destinations dans le monde

Alaska Airlines, principale compagnie internationale de Seattle, ajoute Athènes et Paris à son réseau mondial en pleine expansion.

Alaska, première compagnie aérienne à relier Seattle et Athènes, deviendra la seule à proposer des vols sans escale entre la côte ouest des États-Unis et la capitale grecque lors du lancement de ces vols en mai 2027.

Lorsque la liaison vers Paris sera lancée au printemps prochain, Alaska deviendra la première compagnie aérienne membre de one world à proposer un service sans escale entre la côte ouest des États-Unis et Paris, l'un des marchés transatlantiques les plus prisés de la région.

world à proposer un service sans escale entre la côte ouest des États-Unis et Paris, l'un des marchés transatlantiques les plus prisés de la région. La compagnie aérienne emblématique de Seattle s'associe au quarterback vedette Sam Darnold pour une campagne de plusieurs saisons célébrant de nouveaux terrains et la fierté locale de Seattle.

SEATTLE, 21 août 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines rapproche plus que jamais la côte ouest des États-Unis et l'Europe grâce à de nouvelles liaisons sans escale au départ de Seattle vers Athènes et Paris, deux des destinations les plus emblématiques au monde qui figurent parmi les plus demandées par les membres du programme Atmos™ Rewards. Lorsque ces nouvelles liaisons seront mises en service au printemps prochain, Alaska desservira sept destinations intercontinentales, ce qui renforcera encore son statut de plus grande compagnie internationale de Seattle. À partir d'aujourd'hui, les billets à destination de l'aéroport international d'Athènes (ATH) et de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) sont disponibles sur alaskaair.com. Pour fêter le lancement de ces deux nouvelles liaisons, Alaska Airlines propose des tarifs de lancement aller-retour en classe « Main Cabin » à partir de 999 dollars, disponibles à la vente aux États-Unis jusqu'au 26 août.*

Alaska Airlines adds Athens and Paris to its growing international network from Seattle, expanding nonstop access between the West Coast and Europe.

« Nous desservons les destinations qui font rêver nos passagers, et Athènes et Paris figurent en tête de cette liste depuis des années », déclare Ben Minicucci, CEO d'Alaska Airlines. « Alors que nous prévoyons de proposer plus de 12 liaisons internationales long-courriers au départ de Seattle dans les années à venir, nous offrons aux voyageurs davantage de moyens de découvrir le monde et davantage de possibilités de profiter du programme Atmos Rewards. Cette croissance mondiale est rendue possible grâce aux collaborateurs exceptionnels de notre compagnie, qui prennent soin de nos passagers et assurent des opérations sûres et fiables. »

La nouvelle liaison d'Alaska Airlines vers Athènes, le vol AS196, rend hommage à la capitale grecque, berceau des Jeux Olympiques modernes en 1896. La nouvelle liaison vers Paris, le vol AS136, rend hommage à la scène culturelle de la ville, qui compte 136 musées. Grâce à des horaires de départ et d'arrivée pratiques, ces deux vols permettent aux voyageurs d'explorer plus facilement ces destinations européennes très prisées. Le réseau mondial en pleine expansion de la compagnie aérienne permet également d'assurer des correspondances le jour même entre Honolulu et Paris via Seattle, ce qui rend plus pratiques les voyages internationaux à destination et en provenance d'Hawaï, deuxième hub de la compagnie.

Seattle-Athènes

Alaska Airlines entre dans l'histoire en devenant la première compagnie aérienne à annoncer une liaison sans escale entre Seattle et Athènes. Ce service saisonnier débutera le 12 mai 2027, sera assuré trois fois par semaine et constituera la plus longue liaison jamais exploitée par Alaska. Lors de son lancement, cette nouvelle liaison deviendra également la seule liaison sans escale vers Athènes depuis la côte ouest, ce qui permettra aux voyageurs de toute la région de se rendre plus facilement que jamais en Grèce et au-delà.

« Nous sommes ravis d'accueillir la décision d'Alaska Airlines de relier directement Seattle à Athènes à compter de mai 2027 », déclare George Kallimasias, directeur général et CEO de l'aéroport international d'Athènes. « Cette toute nouvelle destination de notre réseau, qui marque la toute première liaison directe vers Athènes au départ du nord-ouest des États-Unis, renforcera encore davantage les liaisons en pleine expansion entre Athènes et les États-Unis et ouvrira une nouvelle voie pour le tourisme, les affaires, les investissements et le commerce entre la Grèce et la côte ouest des États-Unis. Nous souhaitons la bienvenue à notre tout nouveau partenaire aérien, Alaska Airlines, au sein de la famille de l'aéroport d'Athènes, et lui souhaitons un succès durable avec cette nouvelle liaison ! »

Seattle – Paris

Paris, l'une des destinations les plus recherchées sur alaskaair.com, deviendra encore plus accessible pour les voyageurs du nord-ouest des États-Unis dès le lancement de la liaison, le 25 mai 2027. Cette nouvelle liaison permettra aux voyageurs de se rendre facilement à Paris sans escale, à raison de cinq vols par semaine, tout au long de l'automne.

Alaska Airlines, votre porte d'entrée vers le monde

Les vols à destination d'Athènes et de Paris seront assurés par le Boeing 787-9 Dreamliner d'Alaska, qui offre la nouvelle expérience de vol international long-courrier de la compagnie. Les passagers voyageant en classe affaires internationale dans des suites avec sièges-lits pourront profiter d'un dîner composé de plusieurs plats, concocté par l'équipe gastronomique primée d'Alaska, ainsi que d'équipements de voyage haut de gamme dans chaque cabine, proposés par les marques de la côte ouest Filson et Salt & Stone. Les membres du programme Atmos Rewards bénéficieront également d'un accès Wi-Fi Starlink ultra-rapide et gratuit, grâce à T-Mobile, alors que l'installation se poursuit sur l'ensemble de la flotte d'Alaska Airlines et d'Hawaiian Airlines jusqu'en 2027.

Ces nouvelles liaisons viennent s'ajouter à l'offre intercontinentale en pleine expansion d'Alaska au départ de Seattle, qui comprend désormais des vols directs vers l'Islande, Londres, Rome, Séoul et Tokyo. Avec l'intention d'ajouter au moins cinq nouvelles destinations intercontinentales d'ici 2030 et l'arrivée prochaine de nouveaux Dreamliners, Alaska continue de transformer son plus grand hub en la première porte d'entrée internationale de la côte ouest.

Alaska est déjà la première compagnie aérienne internationale de Seattle, proposant davantage de liaisons internationales sans escale que n'importe quelle autre compagnie au départ de l'aéroport international de Seattle-Tacoma. En tant que seule grande compagnie aérienne basée sur la côte ouest, Alaska propose plus de 360 départs les jours de forte affluence et dessert 110 destinations sans escale au départ de la région de Seattle. Pour de nombreux voyageurs, Paris et Athènes ne sont qu'un début. Grâce à l'alliance oneworld d'Alaska Airlines et à ses autres partenaires internationaux, les passagers peuvent poursuivre leur voyage vers des centaines de destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et au-delà.

Si ces nouvelles liaisons marquent une étape importante pour Alaska, les offres présentées aujourd'hui ne constituent que le premier chapitre du parcours de la compagnie aérienne vers la mise en place d'une expérience de voyage haut de gamme et fluide, comprenant notamment un nouveau salon international à Seattle et un service à bord amélioré. Ce n'est qu'un début : d'autres annonces suivront bientôt.

Alaska fait entrer sur le terrain les stars de Seattle

Alors qu'Alaska passe à l'offensive, la compagnie aérienne entre en partenariat avec une figure de proue de Seattle qui s'y connaît en longues distances.

Alaska Airlines invite Sam Darnold, le célèbre quarterback de Seattle, à embarquer à ses côtés, alors qu'ils s'apprêtent tous deux à entamer de nouvelles aventures passionnantes. Alors que la compagnie aérienne locale de Seattle étend son réseau mondial et renforce ses liaisons entre la côte ouest et l'Europe, Sam contribuera à donner vie à ce récit dans le cadre de la nouvelle campagne d'Alaska Airlines.

Tout au long de la saison de football, les passagers et les supporters peuvent s'attendre à vivre de nombreux moments inoubliables et à découvrir des surprises proposées par Alaska et Sam pour célébrer les nouvelles destinations de la compagnie aérienne.

« Seattle sait ce que c'est que d'aller chercher de nouveaux sommets », déclare Sam Darnold. « Après une saison inoubliable, je suis ravi de m'associer à Alaska Airlines pour poursuivre sur cette lancée au-delà du terrain. D'Athènes à Paris et au-delà, Alaska fait découvrir Seattle au monde entier sous un nouveau jour, et c'est pour moi un honneur de participer à une campagne qui met en avant tout ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'une ville ne cesse de repousser ses limites. »

Liaisons Début Fin Départ Arrivée Fréquence Seattle – Athènes 12 mai 2027 Octobre 2027 16h30 14h20 + 1 3 fois par semaine Athènes – Seattle 13 mai 2027 Octobre 2027 16h20 18h55



Liaisons Début Fin Départ Arrivée Fréquence Seattle – Paris 25 mai 2027 Octobre 2027 17h25 12h25 +1 5 fois par semaine Paris – Seattle 26 mai 2027 Octobre 2027 14h25 15h50

*Certaines conditions s'appliquent. Consultez les conditions générales sur alaskaair.com

Foire aux questions :

Quand Alaska Airlines commencera-t-elle à assurer des vols vers Athènes et Paris ?

Réponse : Alaska Airlines lancera, le 12 mai 2027, une nouvelle liaison saisonnière sans escale entre Seattle et Athènes, avec trois vols hebdomadaires jusqu'en octobre 2027. Une liaison saisonnière sans escale entre Seattle et Paris sera lancée le 25 mai 2027, avec cinq vols hebdomadaires jusqu'en octobre 2027.

Alaska Airlines propose-t-elle des vols directs entre Seattle et Athènes ?

Réponse : Oui. À compter du 12 mai 2027, Alaska Airlines deviendra la première compagnie aérienne à proposer des vols sans escale entre Seattle et Athènes. Cette liaison sera également le seul vol direct de la côte ouest vers la capitale grecque.

Puis-je prendre une correspondance vers Athènes et Paris depuis d'autres villes desservies par Alaska Airlines ?

Réponse : Oui. Les voyageurs peuvent rejoindre le hub de Seattle d'Alaska depuis différentes villes de la côte ouest, de l'Alaska, d'Hawaï et d'ailleurs, avant de poursuivre leur voyage sans escale vers Athènes ou Paris. Le réseau d'Alaska permet également des correspondances le jour même entre Honolulu et Paris via Seattle.

Comment puis-je utiliser mes miles Atmos Rewards pour des vols vers l'Europe ?

Réponse : Les membres du programme Atmos Rewards peuvent cumuler et échanger des miles sur les vols Alaska Airlines éligibles, notamment vers Athènes et Paris. Les membres peuvent également utiliser les services d'Alaska dans le cadre de l'alliance oneworld et de ses partenaires aériens internationaux pour échanger leurs primes et rejoindre des centaines de destinations en Europe et dans le monde entier.

Quels avions Alaska Airlines utilisera-t-elle sur ses vols à destination d'Athènes et de Paris ?

Réponse : Les vols à destination d'Athènes et de Paris seront assurés par le Boeing 787-9 Dreamliner d'Alaska Airlines, qui propose la nouvelle expérience internationale de la compagnie, comprenant des suites en classe affaires avec sièges-lits, une offre gastronomique sur mesure, des équipements haut de gamme et le Wi-Fi Starlink, dont l'installation se poursuivra sur l'ensemble de la flotte jusqu'en 2027.

Pourquoi Alaska Airlines ajoute-t-elle de nouvelles liaisons internationales au départ de Seattle ?

Réponse : Alaska Airlines étend son réseau international afin de répondre à la demande croissante en matière de voyages internationaux et d'offrir à ses clients davantage de liaisons directes au départ de Seattle. D'ici l'été 2027, Alaska desservira sept destinations intercontinentales au départ de son hub principal, à savoir Athènes, Paris, Reykjavik, Londres, Rome, Séoul et Tokyo, et prévoit d'ajouter au moins cinq liaisons intercontinentales supplémentaires d'ici 2030. Conjuguée à l'élargissement du réseau international d'Alaska, cette croissance renforce la position d'Alaska en tant que première compagnie aérienne internationale au départ de Seattle, proposant davantage de destinations internationales sans escale que toute autre compagnie aérienne au départ de l'aéroport international de Seattle-Tacoma. Avec plus de 360 départs les jours de forte affluence vers 110 destinations sans escale au départ de la région de Seattle, Alaska offre à ses clients un accès pratique à des destinations partout en Amérique du Nord et dans le monde entier.