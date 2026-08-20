Alaska Airlines kündigt neue Direktflüge nach Athen und Paris an und verbindet Seattle damit mit weiteren Zielen weltweit

Alaska Airlines, Seattles größte internationale Fluggesellschaft, erweitert ihr stetig wachsendes globales Streckennetz um Athen und Paris.

Alaska, die erste Fluggesellschaft, die jemals eine Verbindung zwischen Seattle und Athen hergestellt hat, wird ab Mai 2027 die einzige Fluggesellschaft sein, die Direktflüge zwischen der Westküste und der griechischen Hauptstadt anbietet.

Mit der Aufnahme der Flugverbindung nach Paris im kommenden Frühjahr ist Alaska die erste one world-Fluggesellschaft, die Direktflüge zwischen der Westküste und Paris anbietet – einem der gefragtesten transatlantischen Märkte der Region.

world-Fluggesellschaft, die Direktflüge zwischen der Westküste und Paris anbietet – einem der gefragtesten transatlantischen Märkte der Region. Die lokale Fluggesellschaft startet gemeinsam mit Seattles Star-Quarterback Sam Darnold eine mehrjährige Kampagne, die neue Destinationen und den Heimatstolz der Stadt Seattle feiert.

SEATTLE, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines bringt die Westküste und Europa näher zusammen als je zuvor – mit neuen Nonstop-Flügen von Seattle nach Athen und Paris, zwei der weltweit bekanntesten Reiseziele, die bei den Mitgliedern des Atmos™ Rewards-Programms zu den beliebtesten zählen. Wenn diese neuen Verbindungen im kommenden Frühjahr aufgenommen werden, wird Alaska sieben interkontinentale Ziele anfliegen und damit die Position der Fluggesellschaft als Seattles größte internationale Fluggesellschaft weiter festigen. Ab heute sind Flugtickets zum internationalen Flughafen Athen (ATH) und zum Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) auf alaskaair.com erhältlich. Anlässlich der Einführung dieser beiden neuen Strecken bietet Alaska Airlines Einführungstarife für Hin- und Rückflüge in der Main Cabin ab 999 US-Dollar an, die in den USA bis zum 26. August gebucht werden können.*

Alaska Airlines adds Athens and Paris to its growing international network from Seattle, expanding nonstop access between the West Coast and Europe.

„Wir fliegen dorthin, wohin unsere Gäste gerne reisen möchten, und Athen und Paris stehen seit Jahren ganz oben auf dieser Liste", sagte Ben Minicucci, CEO von Alaska Airlines. „Da wir in den kommenden Jahren unser Angebot auf mehr als 12 internationale Langstreckenflüge ab Seattle ausbauen werden, bieten wir Reisenden mehr Möglichkeiten, mit der Welt in Verbindung zu bleiben, und mehr Gelegenheiten, Atmos Rewards zu nutzen. Dieses weltweite Wachstum ist den hervorragenden Mitarbeitern unserer Fluggesellschaft zu verdanken, die sich um unsere Gäste kümmern und für einen sicheren und zuverlässigen Flugbetrieb sorgen."

Die neue Verbindung von Alaska nach Athen, Flug AS196, ist eine Hommage an die griechische Hauptstadt als Geburtsort der modernen Olympischen Spiele im Jahr 1896. Die neue Verbindung nach Paris, Flug AS136, ist eine Hommage an die berühmte Kulturszene der Stadt, in der sich 136 Museen befinden. Dank der günstigen Abflug- und Ankunftszeiten erleichtern beide Flüge den Gästen die Erkundung dieser beliebten europäischen Reiseziele. Das wachsende globale Streckennetz der Fluggesellschaft ermöglicht zudem Anschlussflüge am selben Tag zwischen Honolulu und Paris über Seattle, wodurch internationale Reisen von und nach Hawaii – dem zweitgrößten Drehkreuz der Fluggesellschaft – noch bequemer werden.

Seattle – Athen

Alaska schreibt Geschichte als erste Fluggesellschaft, die eine Direktverbindung von Seattle nach Athen ankündigt. Der saisonale Flugdienst beginnt am 12. Mai 2027, wird dreimal pro Woche angeboten und wird die längste Strecke sein, die Alaska jemals geflogen ist. Mit der Einführung der neuen Flugverbindung wird diese zudem zum einzigen Direktflug von der Westküste nach Athen, wodurch Reisende aus der gesamten Region einfacher denn je nach Griechenland und darüber hinaus gelangen können.

„Wir freuen uns sehr über die Entscheidung von Alaska Airlines, ab Mai 2027 eine Direktverbindung zwischen Seattle und Athen anzubieten", sagte George Kallimasias, Geschäftsführer und CEO des Internationalen Flughafens Athen. „Dieses brandneue Reiseziel in unserem Streckennetz – die erste Direktverbindung von der Pazifik-Nordwestküste nach Athen überhaupt – wird die dynamisch wachsende Anbindung Athens an die Vereinigten Staaten weiter stärken und eine neue Brücke für Tourismus, Wirtschaft, Investitionen und Handel zwischen Griechenland und der US-Westküste schlagen. Wir heißen unseren neuesten Partner, Alaska Airlines, herzlich in der Familie des Flughafens Athen willkommen und wünschen der Fluggesellschaft viel Erfolg mit dieser neuen Flugverbindung!"

Seattle – Paris

Paris, eines der meistgesuchten Reiseziele auf alaskaair.com, wird für Gäste aus dem pazifischen Nordwesten noch leichter erreichbar sein, wenn der Flugbetrieb am 25. Mai 2027 aufgenommen wird. Die neue Flugverbindung bietet den Gästen bis zum Herbst fünfmal pro Woche eine bequeme Direktverbindung nach Paris.

Entdecken Sie die Welt – auf die Art Alaskas

Die Flüge nach Athen und Paris werden mit der Boeing 787-9 Dreamliner von Alaska durchgeführt, die das neue internationale Langstreckenerlebnis der Fluggesellschaft bietet. Gäste, die in den Liege-Suiten der internationalen Business Class reisen, kommen in den Genuss mehrgängiger Menüs, die vom preisgekrönten Gastronomie-Team von Alaska zusammengestellt wurden, sowie hochwertiger Reiseausstattungen in jeder Kabine von den an der Westküste ansässigen Marken Filson und Salt & Stone. Atmos Rewards-Mitglieder kommen dank T-Mobile zudem in den Genuss von kostenlosem, ultraschnellem Starlink-WLAN, da die Installation in der gesamten Flotte von Alaska Airlines und Hawaiian Airlines bis 2027 schrittweise vorangetrieben wird.

Diese neuen Strecken ergänzen das wachsende interkontinentale Streckennetz von Alaska ab Seattle, das nun Direktflüge nach Island, London, Rom, Seoul und Tokio umfasst. Mit der geplanten Aufnahme von mindestens fünf weiteren interkontinentalen Zielen bis 2030 und weiteren Dreamlinern, die in Kürze zur Flotte stoßen werden, baut Alaska seinen größten Heimatflughafen weiter zum führenden globalen Drehkreuz der Westküste aus.

Alaska ist bereits Seattles größte internationale Fluggesellschaft und bietet mehr internationale Nonstop-Ziele an als jede andere Fluggesellschaft vom Seattle-Tacoma International Airport aus. Als einzige große Fluggesellschaft mit Sitz an der Westküste bietet Alaska an Spitzentagen mehr als 360 Abflüge und 110 Direktziele ab dem Großraum Seattle an. Für viele Reisende sind Paris und Athen nur der Anfang. Dank der oneworld Alliance von Alaska Airlines und weiterer globaler Partner können Gäste zu Hunderten von Zielen in Europa, dem Nahen Osten, Asien und darüber hinaus weiterreisen.

Auch wenn diese neuen Strecken einen bedeutenden Meilenstein für Alaska darstellen, sind die heutigen Angebote nur das erste Kapitel auf dem Weg der Fluggesellschaft hin zu einem erstklassigen, nahtlosen Reiseerlebnis, zu dem auch eine neue internationale Lounge in Seattle und ein ausgereifter Bordservice gehören. Wir halten Sie auf dem Laufenden, denn es steht noch mehr an.

Alaska bringt Starpower aus Seattle auf das Spielfeld

Und während Alaska einen großen Schritt wagt, geht die Fluggesellschaft eine Partnerschaft mit einem herausragenden Talent aus Seattle ein, das sich bestens damit auskennt, über lange Strecken zu gehen.

Alaska Airlines nimmt den Star-Quarterback aus Seattle, Sam Darnold, mit auf die Reise – zu einem Zeitpunkt, an dem beide spannende neue Wege beschreiten. Während Seattles Heimatfluggesellschaft ihr globales Streckennetz ausbaut und die Verbindungen zwischen der Westküste und Europa stärkt, wird Sam im Rahmen der neuen Kampagne von Alaska Airlines dazu beitragen, diese Geschichte zum Leben zu erwecken.

Während der gesamten Football-Saison dürfen sich Gäste und Fans auf zahlreiche unvergessliche Momente und Überraschungen von Alaska und Sam freuen, mit denen die neuesten Reiseziele der Fluggesellschaft gefeiert werden.

„Seattle weiß, wie es sich anfühlt, neue Höhen zu erreichen", sagte Sam Darnold. „Nach einer unvergesslichen Saison freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit Alaska diese Dynamik auch abseits des Spielfelds fortzusetzen. Von Athen bis Paris und darüber hinaus bringt Alaska Seattle auf neue Art und Weise in die Welt. Ich bin stolz darauf, Teil einer Kampagne zu sein, die zeigt, was alles möglich ist, wenn eine Stadt immer weiter nach vorne strebt."

Flugverbindung Beginn Ende Abflug Ankunft Frequenz Seattle – Athen 12. Mai 2027 Oktober 2027 16:30 Uhr 14:20 Uhr + 1 3 Mal pro Woche Athen – Seattle 13. Mai 2027 Oktober 2027 16:20 Uhr 18:55 Uhr



Flugverbindung Beginn Ende Abflug Ankunft Frequenz Seattle – Paris 25. Mai 2027 Oktober 2027 17:25 Uhr 12:25 Uhr +1 5 Mal pro Woche Paris – Seattle 26. Mai 2027 Oktober 2027 14:25 Uhr 15:50 Uhr

*Es gelten Einschränkungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf alaskaair.com

Häufig gestellte Fragen:

Wann nimmt Alaska Airlines Flüge nach Athen und Paris auf?

Antwort: Alaska Airlines wird am 12. Mai 2027 eine neue saisonale Nonstop-Verbindung zwischen Seattle und Athen einrichten, die bis Oktober 2027 dreimal wöchentlich angeboten wird. Am 25. Mai 2027 nimmt der saisonale Direktflugdienst zwischen Seattle und Paris seinen Betrieb auf und wird bis Oktober 2027 fünfmal wöchentlich angeboten.

Fliegt Alaska Airlines direkt von Seattle nach Athen?

Antwort: Ja. Ab dem 12. Mai 2027 wird Alaska Airlines als erste Fluggesellschaft Direktflüge zwischen Seattle und Athen anbieten. Die Strecke wird zudem der einzige Direktflug von der Westküste in die griechische Hauptstadt sein.

Kann ich von anderen Städten, die von Alaska Airlines angeflogen werden, nach Athen und Paris weiterfliegen?

Antwort: Ja. Gäste können von Städten an der Westküste, in Alaska, auf Hawaii und darüber hinaus über Alaskas Drehkreuz in Seattle fliegen, bevor sie nonstop nach Athen oder Paris weiterreisen. Das Streckennetz von Alaska ermöglicht zudem Verbindungen am selben Tag zwischen Honolulu und Paris über Seattle.

Wie kann ich Atmos Rewards-Meilen für Flüge nach Europa einlösen?

Antwort: Atmos Rewards-Mitglieder können auf berechtigten Flügen mit Alaska Airlines Meilen sammeln und einlösen, darunter auch auf Flügen nach Athen und Paris. Mitglieder können außerdem Alaskas oneworld Alliance und globale Airline-Partner nutzen, um Prämien einzulösen und zu Hunderten von Zielen in Europa und weltweit weiterzureisen.

Welche Flugzeuge wird Alaska Airlines auf den Flügen nach Athen und Paris einsetzen?

Antwort: Die Flüge nach Athen und Paris werden mit der Boeing 787-9 Dreamliner von Alaska Airlines durchgeführt, die das neue internationale Flugerlebnis der Fluggesellschaft bietet, darunter vollständig flach verstellbare Business-Class-Suiten, ein sorgfältig zusammengestelltes Speisenangebot, erstklassige Annehmlichkeiten und Starlink-WLAN, dessen Installation in der gesamten Flotte bis 2027 fortgesetzt wird.

Warum nimmt Alaska Airlines weitere internationale Flugverbindungen ab Seattle in ihr Angebot auf?

Antwort: Alaska Airlines baut ihr internationales Streckennetz aus, um der steigenden Nachfrage nach weltweiten Reisen gerecht zu werden und den Gästen mehr Direktverbindungen ab Seattle anzubieten. Bis zum Sommer 2027 wird Alaska von seinem Heimatdrehkreuz aus sieben interkontinentale Ziele anfliegen, darunter Athen, Paris, Reykjavík, London, Rom, Seoul und Tokio; bis 2030 sind mindestens fünf weitere interkontinentale Strecken geplant. In Verbindung mit dem umfassenden internationalen Streckennetz von Alaska festigt dieses Wachstum die Position von Alaska als Seattles größter internationaler Fluggesellschaft, die mehr internationale Nonstop-Ziele anbietet als jede andere Fluggesellschaft vom Seattle-Tacoma International Airport aus. Mit mehr als 360 Abflügen an Spitzentagen zu 110 Direktzielen ab dem Großraum Seattle bietet Alaska seinen Gästen bequemen Zugang zu Zielen in ganz Nordamerika und weltweit.