- Alaska Airlines impulsa su expansión global con el lanzamiento de nuevas rutas europeas y una inversión histórica en salas VIP

Alaska Airlines inicia hoy su servicio a Londres, marcando un hito importante en la expansión internacional de la aerolínea. El servicio a Reikiavik comenzará el 28 de mayo, tan solo unas semanas después de inaugurar el servicio sin escalas a Roma.

La emblemática sala VIP de Alaska Airlines en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, que abrirá sus puertas a finales de 2027, será una de las más grandes del país y ofrecerá una experiencia de primer nivel en dos niveles, diseñada para el crecimiento internacional. Esta sala VIP es el pilar de una inversión multimillonaria en la creciente red de salas VIP de la aerolínea.

SEATTLE, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines inauguró hoy su servicio diario sin escalas entre Seattle y Londres Heathrow, consolidando así su posición como la cuarta aerolínea más grande del mundo en Estados Unidos y fortaleciendo su red internacional. Este servicio, que opera durante todo el año, marca el segundo destino europeo que Alaska Airlines incorpora este año y comienza justo antes de la ajetreada temporada de viajes de verano. El mes pasado, la aerolínea lanzó su primera ruta transatlántica a Roma, y el 28 de mayo comenzará a operar vuelos sin escalas a Reikiavik, Islandia.

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«Al conectar la Costa Oeste con Europa de nuevas maneras, nuestro objetivo es brindar una experiencia significativa que refleje el estilo inconfundible de Alaska: cálida, atenta y de alta calidad en cada detalle», declaró Andrew Harrison, director comercial de Alaska Airlines. «Para nuestros pasajeros en Estados Unidos, les ofrecemos un acceso más cómodo a Europa con la aerolínea que conocen y aprecian; y para nuestros pasajeros en Europa y otros destinos, les proporcionamos la hospitalidad característica de la Costa Oeste en cada etapa del viaje, reflejando la comodidad y el cuidado que nos distinguen».

El servicio diario de Alaska Airlines operará desde la Terminal 3 del aeropuerto de Londres Heathrow, ofreciendo a los pasajeros estadounidenses una forma sencilla de llegar a una de las ciudades más emblemáticas del mundo o disfrutar de cómodas conexiones a otros destinos en Europa y más allá con aerolíneas asociadas y miembros de oneworld. Esta nueva ruta también permite a los viajeros británicos explorar el noroeste del Pacífico y conectar con destinos más allá de Seattle a través de la extensa red de Alaska Airlines en la costa oeste, incluyendo las islas hawaianas.

Cuando viajan internacionalmente, los miembros de Alaska Lounge+ disfrutan de acceso a salas VIP asociadas seleccionadas en todo el mundo, incluido el Admirals Club en el aeropuerto de Londres Heathrow, mientras que los pasajeros de las Suites de clase ejecutiva internacional de Alaska y los miembros oneworld Sapphire y Emerald pueden acceder a las salas VIP asociadas independientemente de la cabina.

«Cada nueva ruta que se inaugura desde Heathrow ofrece a pasajeros y empresas más opciones y mejores conexiones con el mundo», comentó Ross Baker, director de atención al cliente del aeropuerto de Londres Heathrow. «El nuevo servicio de Alaska Airlines a Seattle refuerza aún más nuestra red transatlántica, abriendo nuevas oportunidades para los viajes y el comercio entre el Reino Unido y la costa oeste de Estados Unidos. Colaborar estrechamente con aerolíneas asociadas como Alaska nos permite ofrecer la conectividad que pasajeros y empresas desean, y mantener la competitividad del Reino Unido a nivel mundial».

Conectar estas dos ciudades con dinámicas comunidades empresariales beneficiará a más personas que a trabajadores del sector tecnológico y financiero. La capacidad de carga que ofrece esta ruta proporcionará a las empresas de Norteamérica y el Reino Unido mayores oportunidades para transportar sus mercancías a través de la extensa red de Alaska. Ya se trate de mariscos de Alaska y Hawái o de lúpulo del noroeste, la capacidad del 787 y la reputación de Alaska Air Cargo en cuanto a servicio al cliente contribuirán a fortalecer la conexión transatlántica.

El 28 de mayo, Alaska Airlines inaugurará un servicio de temporada sin escalas a Reikiavik, convirtiéndose así en su tercer destino europeo dentro de su creciente red global. La ruta diaria coincide con la temporada alta de verano en Islandia y conectará a los pasajeros con uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse solar total de agosto de 2026.

Desde Islandia, los pasajeros pueden conectar fácilmente con las numerosas aerolíneas asociadas de Alaska para seguir explorando Europa, incluyendo Icelandair, que ofrece más de 35 salidas diarias desde la capital del país. Además, gracias a la alianza de Alaska con Icelandair, los pasajeros que viajen en Primera Clase o como miembros élite Gold, Platinum o Titanium de Atmos™ Rewards también tendrán acceso a la Sala VIP Saga de Icelandair en el Aeropuerto Internacional de Keflavík.

Próximamente: La mayor inversión en un salón emblemático de Alaska

A medida que Alaska Airlines expande su presencia internacional, la aerolínea también está inaugurando una nueva sala VIP de primer nivel en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, una parte clave de su inversión más amplia en la experiencia global de sus pasajeros.

Cuando abra sus puertas a finales de 2027, la nueva sala VIP de Alaska Airlines se convertirá en la más grande de Seattle y una de las más grandes del país. Con una superficie de más de 41.000 pies cuadrados y aproximadamente 700 asientos distribuidos en dos niveles, su sofisticado diseño contará con duchas, varios bares de alta gama, servicio de comidas a la carta y menús de temporada elaborados por chefs, algo único en la red de salas VIP de Alaska Airlines.

La planta principal dará la bienvenida a los miembros de Alaska Lounge, a los pasajeros con pase de un día y a los pasajeros de Primera Clase que cumplan los requisitos. La planta superior estará dedicada a los viajeros internacionales de larga distancia, ofreciendo suites y asientos reclinables, así como a los miembros Atmos Titanium que cumplan los requisitos y viajen internacionalmente. En ambas plantas se podrá degustar comida recién preparada con inspiración local, cervezas del Pacífico Noroeste, cócteles artesanales y cafés espresso elaborados a mano.

Ubicado en la recién renovada Terminal C del aeropuerto de Seattle, el Alaska Lounge ofrecerá vistas panorámicas de las montañas Olympic y la pista de aterrizaje. Este proyecto forma parte de la inversión multimillonaria de Alaska en su red de salones VIP, que incluye una nueva ubicación en Portland que abrirá sus puertas este verano, junto con el primer salón VIP de la aerolínea en San Diego y un nuevo salón ampliado en Honolulu, ambos programados para principios del año 2028.

Un viaje global más conectado

La sala VIP de Seattle se basa en la experiencia Suites de clase ejecutiva internacional que Alaska Airlines anunció previamente para su creciente flota de aviones 787-9 Dreamliner. La experiencia Suites representa el inicio de una nueva era para Alaska Airlines en viajes de larga distancia: un recorrido cuidadosamente diseñado desde la llegada hasta la cabina, con mejoras adicionales que se darán a conocer próximamente.

Actualmente con vuelos a Incheon, Londres y Roma, la experiencia Suites también debutará en la ruta Seattle-Tokio este otoño con el regreso del 787 al mercado. Con 34 asientos de clase ejecutiva internacional, los pasajeros que viajan en Suites disfrutan de un viaje refinado, que incluye ropa de cama de lujo diseñada por Filson y kits de artículos de viaje con productos Salt & Stone, cena de varios platos, un servicio de postres Salt & Straw personalizable y una comida de inspiración regional antes del aterrizaje.

El nuevo vestíbulo de facturación exclusivo de Alaska Airlines para huéspedes de Suites y Atmos Titanium ya está abierto en Seattle, lo que permite un inicio de viaje sin contratiempos. El vestíbulo de Suites en Seattle ofrece una experiencia exclusiva con una entrada dedicada a la TSA y está abierto a familiares directos o hasta dos huéspedes en la misma reserva. Próximamente, también se implementarán carriles de facturación exclusivos para miembros de Suites y Titanium en los principales centros de operaciones de Alaska Airlines, incluyendo Anchorage, Portland, San Francisco y Los Ángeles, así como a nivel internacional en Roma, Tokio y Seúl. Londres abrirá sus puertas hoy mismo, y Reikiavik le seguirá próximamente.

Los pasajeros que viajen desde y hacia Reikiavik en un Boeing 737-8 MAX disfrutarán de una experiencia a bordo superior. Los pasajeros de Primera Clase reciben mantas de lujo diseñadas por Filson, almohadas y un neceser de viaje Filson con productos Salt & Stone. Los pasajeros de la Cabina Principal disfrutan de un servicio de comidas de cortesía, que incluye un plato principal caliente, una ensalada pequeña y un postre, con opciones vegetarianas disponibles. Los pasajeros de Clase Premium también pueden elegir entre la nueva Cesta de Aperitivos Premium de Alaska para complementar su comida. La experiencia incluye una cuidada selección de bebidas de la Costa Oeste, tanto sin alcohol como con alcohol, como la Cloud Cruiser IPA de Fremont Brewing de Seattle o el Chardonnay Canoe Ridge de Walla Walla, Washington.

Alaska Airlines está instalando Wi-Fi ultrarrápido en toda su flota de Boeing 737-8 MAX para que los pasajeros puedan mantenerse conectados en su viaje a Reikiavik, sin coste adicional gracias a T-Mobile y con tecnología Starlink. Alaska se convirtió recientemente en la primera aerolínea del mundo en equipar toda su flota regional con Starlink; y junto con Hawaiian Airlines, se convertirá en la primera aerolínea estadounidense en ofrecer Starlink en el 100% de su flota de aviones de fuselaje ancho este otoño, una vez que se complete la instalación de Starlink en su flota de Dreamliner.

Los miembros de Atmos Rewards disfrutan de conectividad de puerta a puerta, lo que les permite ver contenido en streaming, navegar por internet y enviar mensajes durante todo el viaje. La membresía es gratuita y permite a los pasajeros acumular millas para futuros viajes con Alaska Airlines y sus aerolíneas asociadas de oneworld.

Con nuevos vuelos a Roma, Londres y Reikiavik, Alaska Airlines combina una red internacional ampliada con una potente red conjunta con Hawaiian Airlines. Estas inversiones marcan un nuevo capítulo en el crecimiento global de Alaska, diseñado para conectar a sus pasajeros con más destinos del mundo con la comodidad y la atención que caracterizan a Alaska.

Acerca de Alaska, Hawaiian y Horizon

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines y Horizon Air son subsidiarias de Alaska Air Group, y McGee Air Services es una subsidiaria de Alaska Airlines. Somos una aerolínea global con centros de operaciones en Seattle, Honolulu, Portland, Anchorage, Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Ofrecemos una atención excepcional a nuestros pasajeros, quienes viajan a más de 140 destinos en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, el Pacífico y Europa. Los pasajeros pueden reservar sus viajes en alaskaair.com y hawaiianairlines.com. Alaska y Hawaiian son miembros de la alianza oneworld. Los miembros de nuestro programa de fidelización Atmos Rewards pueden acumular y canjear puntos con aerolíneas de oneworld y otros socios globales que operan en más de 1.000 destinos en todo el mundo. Para obtener más información sobre Alaska y Hawaiian, visite news.alaskaair.com. Alaska Air Group cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el símbolo "ALK".

Preguntas frecuentes:

¿Vuela Alaska Airlines a Europa?

Sí. Alaska Airlines ahora ofrece vuelos directos desde su centro de operaciones principal en Seattle a varios destinos europeos, incluyendo Londres Heathrow, Roma y Reikiavik (Islandia). Estas rutas forman parte de la creciente red internacional de Alaska y de su expansión global en viajes de larga distancia. Junto con Hawaiian Airlines, Alaska también ofrece vuelos internacionales a destinos como Sídney, Tokio y Seúl/Incheon, con planes de expansión global adicionales.

¿A qué hora sale el vuelo de Alaska Airlines desde Seattle al aeropuerto de Heathrow? ¿Y desde Londres?

El vuelo diario sin escalas de Alaska Airlines a Londres sale de Seattle a las 21:40 y llega a las 15:05, lo que permite a los pasajeros instalarse y disfrutar de una tarde completa en la ciudad. El vuelo de regreso sale del aeropuerto de Londres Heathrow a las 17:00, proporcionando a los pasajeros la oportunidad de disfrutar de una mañana y una tarde libres antes de dirigirse al aeropuerto, y llega a Seattle a las 18:50, lo que permite un regreso sin contratiempos con llegada el mismo día.

¿Cómo es la experiencia en las Suites de la clase ejecutiva internacional de Alaska Airlines?

La experiencia Suites de clase ejecutiva internacional de Alaska Airlines es la nueva oferta premium de larga distancia de la aerolínea, disponible en su flota de Boeing 787-9 Dreamliner. Esta experiencia incluye asientos que se convierten en cama, menús degustación de varios platos cuidadosamente seleccionados, ropa de cama y kits de artículos de primera calidad, acceso a salas VIP y un servicio personalizado diseñado para crear un viaje impecable desde el aterrizaje hasta la cabina. La experiencia Suites representa el comienzo de una nueva era para Alaska Airlines en viajes de larga distancia: un viaje meticulosamente diseñado desde el aterrizaje hasta la cabina, con mejoras adicionales que se presentarán próximamente.

¿Habrá conexión wifi en los vuelos a Londres?

Alaska planea ofrecer wifi gratuito gracias a T-Mobile, con tecnología de Starlink, en toda su flota, incluidos sus 787-9 Dreamliner a finales de este otoño, lo que proporcionará una conectividad ultrarrápida y fiable en los vuelos internacionales de larga distancia.

¿Alaska Airlines ofrece clase turista superior en vuelos internacionales?

Actualmente, los pasajeros pueden elegir entre una variedad de experiencias a bordo en los aviones de fuselaje ancho de largo recorrido de Alaska Airlines, que incluyen suites de clase ejecutiva, opciones de clase Premium y cabina principal, con planes para introducir una cabina de clase económica prémium para 2028 para ampliar aún más las opciones y la comodidad.

¿A qué destinos pueden conectar los viajeros desde Londres a través de las aerolíneas asociadas de oneworld?

Desde el aeropuerto de Londres Heathrow, los viajeros pueden conectar con decenas de destinos en Europa, Oriente Medio, África y otros lugares a través de las aerolíneas asociadas de oneworld, como British Airways, Iberia, Finnair, Qatar Airways y Aer Lingus. Entre las conexiones más populares se encuentran ciudades como París, Madrid, Dublín, Doha (a través de conexiones con aerolíneas asociadas) y destinos clave en África e India, que ofrecen una conectividad global sin interrupciones gracias a la alianza oneworld de Alaska Airlines.

¿Qué ventajas ofrece la membresía de oneworld a los pasajeros que vuelan desde y hacia Londres con Alaska Airlines?

Desde el aeropuerto de Londres Heathrow, los viajeros pueden conectar sin problemas con cientos de destinos en Europa, Oriente Medio, África, Asia y más allá a través de las aerolíneas asociadas de oneworld, con cómodos servicios de conexión a ciudades como París, Madrid, Dublín, Doha y destinos en África e India. Gracias a la membresía de Alaska en oneworld, los miembros élite elegibles reciben beneficios recíprocos de la alianza, que incluyen servicios prioritarios, oportunidades para acumular millas y acceso a salas VIP seleccionadas de socios en todo el mundo. Al viajar internacionalmente, los miembros de Alaska Lounge+ pueden acceder a las salas VIP de los socios participantes, mientras que los pasajeros que viajan en las Suites de clase ejecutiva internacional de Alaska y los miembros oneworld Sapphire y Emerald tienen acceso a las salas VIP independientemente de la cabina.

¿Pueden los pasajeros conectarse más allá de Seattle a otras ciudades de Estados Unidos?

Seattle es la puerta de entrada global de Alaska Airlines, ofreciendo conexiones convenientes a más de 100 destinos en Estados Unidos y Norteamérica. Desde Londres, los pasajeros pueden conectar fácilmente con ciudades de la costa oeste, así como con destinos clave en todo el país, incluyendo Hawái y Alaska.

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