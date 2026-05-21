Alaska Airlines poursuit son expansion mondiale en lançant de nouvelles liaisons européennes et en investissant dans des salons de marque

Alaska Airlines pose un jalon majeur dans son expansion internationale en commençant aujourd'hui la desserte de Londres. La desserte de Reykjavík suivra le 28 mai, quelques semaines seulement après le lancement d'un service sans escale à destination de Rome.

Le salon de prestige d'Alaska Airlines, qui doit ouvrir fin 2027 à l'aéroport international de Seattle-Tacoma, sera l'un des plus grands du pays et proposera une expérience de classe mondiale sur deux niveaux, conçue pour pousser la croissance internationale. Il s'inscrit dans un investissement de plusieurs millions de dollars dans l'expansion de l'offre de salons d'attente de la compagnie.

SEATTLE, 21 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines a lancé aujourd'hui un service quotidien sans escale entre Seattle et Londres-Heathrow, qui vient renforcer aussi bien sa position de quatrième compagnie aérienne mondiale aux États-Unis que son réseau international. Cette desserte continue de la deuxième destination européenne inaugurée cette année par Alaska Airlines commence juste avant une saison estivale traditionnellement chargée. Le mois dernier, la compagnie a lancé sa toute première ligne transatlantique vers Rome et, à partir du 28 mai, elle desservira sans escale Reykjavík, en Islande.

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« Par ces nouvelles liaisons entre la côte ouest et l'Europe, nous nous attachons à offrir une expérience significative qui porte la signature d'Alaska Airlines : chaleureuse, attentionnée, marquée par des interactions haut de gamme », a déclaré Andrew Harrison, directeur commercial d'Alaska Airlines. « Pour nos clients aux États-Unis, nous ouvrons un accès plus pratique à l'Europe avec la compagnie aérienne qu'ils connaissent et qu'ils apprécient, et pour nos clients en Europe et au-delà, nous apportons le sens de l'accueil caractéristique de la côte ouest à chaque étape du voyage pour les faire bénéficier de nos normes habituelles de confort et d'attention. »

Le service quotidien d'Alaska Airlines est assuré à partir du terminal 3 de Londres-Heathrow. Pour les clients basés aux États-Unis, c'est l'occasion de se rendre directement dans l'une des villes les plus emblématiques du monde ou de profiter de correspondances pratiques vers d'autres destinations en Europe et au-delà, proposées par les compagnies aériennes partenaires et membres de l'alliance oneworld. Cette nouvelle liaison permet également aux voyageurs du Royaume-Uni d'explorer le Nord-Ouest Pacifique et de poursuivre au-delà de Seattle grâce au vaste réseau construit par Alaska Airlines sur la côte ouest, jusqu'aux îles hawaïennes.

Lorsqu'ils voyagent à l'étranger, les membres Alaska Lounge+ bénéficient d'un accès à des salons partenaires privilégiés dans le monde entier, notamment l'Admirals Club à Londres-Heathrow, tandis que les clients des suites en classe affaires internationale d'Alaska Airlines et les voyageurs Sapphire ou Emerald de l'alliance oneworld peuvent accéder aux salons partenaires, quelle que soit leur classe de cabine.

« Chaque nouvelle liaison lancée depuis Heathrow propose aux passagers et aux entreprises un plus grand choix et des correspondances élargies avec le monde entier », a commenté Ross Baker, directeur de la clientèle de l'aéroport de Londres-Heathrow. « Le nouveau service d'Alaska Airlines à destination de Seattle consolide notre réseau transatlantique et ouvre de nouvelles perspectives touristiques et commerciales entre le Royaume-Uni et la côte ouest des États-Unis. C'est en travaillant en étroite collaboration avec des compagnies aériennes partenaires telles qu'Alaska Airlines que nous parviendrons à répondre au besoin de connexion des passagers et des entreprises, et à maintenir la compétitivité du Royaume-Uni à l'échelle mondiale. »

La liaison de ces deux villes avec des communautés d'affaires dynamiques s'étendra au-delà des travailleurs des secteurs de la technologie et de la finance. La capacité de fret offerte par cette ligne permettra aux entreprises d'Amérique du Nord et du Royaume-Uni d'acheminer davantage de marchandises à travers le vaste réseau d'Alaska Airlines. Pour les fruits de mer en provenance d'Alaska et d'Hawaï comme pour les houblons Northwest Hops, la capacité du Boeing 787 et la réputation d'Alaska Air Cargo en matière de service à la clientèle contribueront à renforcer la liaison avec l'autre rive de l'Atlantique.

Le 28 mai, Alaska lancera la desserte saisonnière sans escale de Reykjavík, troisième destination européenne de son réseau mondial en expansion. Cette liaison quotidienne, programmée pour coïncider avec la haute saison estivale en Islande, donnera aux passagers la possibilité de se rendre à l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'éclipse solaire totale d'août 2026.

Depuis l'Islande, les voyageurs pourront facilement prendre l'une des correspondances proposées par les nombreuses compagnies aériennes partenaires d'Alaska Airlines pour continuer à explorer l'Europe. Icelandair assure par exemple plus de 35 départs quotidiens depuis la capitale du pays. Et grâce au partenariat d'Alaska Airlines avec Icelandair, les clients voyageant en première classe ou bénéficiant du programme Atmos™ Rewards Elite Gold, Platinum ou Titanium auront aussi accès au Saga Lounge d'Icelandair à l'aéroport international de Keflavík.

Prochainement : le plus grand investissement historique d'Alaska Airlines dans un salon

Alors qu'Alaska Airlines développe sa présence internationale, la compagnie aérienne ouvre un nouveau salon de classe mondiale à l'aéroport international de Seattle-Tacoma, clé de voûte de son investissement plus large dans l'expérience mondiale des clients.

Le nouveau salon Alaska Lounge, dont l'inauguration est prévue à la fin de l'année 2027, sera le plus grand salon de compagnie aérienne à Seattle et l'un des plus grands du pays. Ce salon au design raffiné, qui s'étendra sur plus de 41 000 pieds carrés pour une capacité d'environ 700 sièges sur deux niveaux, proposera des douches, plusieurs bars de prestige, des repas à la carte et des menus de saison élaborés par des chefs : une première dans le réseau Alaska Lounge.

Le niveau principal accueillera les membres Alaska Lounge, les détenteurs de cartes journalières et les passagers de première classe. Le niveau supérieur sera réservé aux voyageurs internationaux long-courriers, et accueillera les passagers des suites et des fauteuils-lits, ainsi que les membres éligibles au programme Atmos Titanium voyageant à l'international. Aux deux étages seront servis des plats fraîchement préparés d'inspiration locale, des bières et des cocktails artisanaux du Nord-Ouest Pacifique, ainsi que des boissons expresso maison.

Situé dans le hall C récemment rénové de l'aéroport de Seattle, l'Alaska Lounge ne pourra que séduire par sa vue imprenable sur les montagnes Olympiques et la piste en contrebas. Le projet fait partie d'un investissement de plusieurs millions de dollars d'Alaska Airlines dans son réseau de salons, comprenant un nouvel emplacement à Portland qui ouvrira cet été, ainsi que le premier salon du transporteur à San Diego et un nouveau salon plus grand à Honolulu, tous deux prévus pour le début de 2028.

Un voyage mondial plus connecté

Le salon de Seattle s'ajoute à l'offre de suites en classe affaires internationale déjà annoncée par Alaska Airlines sur sa flotte croissante de Boeing 787-9, les Dreamliners. Ces suites, pour lesquelles d'autres améliorations devraient encore être dévoilées prochainement, marquent le début de la nouvelle ère d'Alaska Airlines dans le domaine du long-courrier, fait de parcours organisés au millimètre du pas de la porte à la cabine.

L'offre de suites, actuellement proposée pour les destinations Incheon, Londres et Rome, fera par ailleurs ses débuts sur la liaison Seattle-Tokyo cet automne afin d'accompagner le retour du Boeing 787 sur le marché. Avec 34 sièges en classe affaires internationale, les passagers des suites bénéficient d'un voyage raffiné : linge de lit en peluche conçu par Filson, trousses de voyage contenant des produits Salt & Stone, repas à plusieurs plats, desserts Salt & Straw personnalisables et repas d'inspiration régionale avant l'atterrissage.

Le nouveau hall d'enregistrement exclusif d'Alaska Airlines, destiné aux passagers des suites et du programme Atmos Titanium, est maintenant ouvert à Seattle pour leur permettre de commencer leur voyage tout en douceur. Le hall accueillant à Seattle les voyageurs des suites, qui offre une expérience unique avec accès prioritaire au contrôle de la TSA (Agence pour la sécurité des transports), est accessible à la famille proche ou à deux passagers au maximum sur la même réservation. Des files d'enregistrement réservées aux passagers des suites et aux membres du programme Titanium seront aussi mises en place prochainement sur les principales plateformes de correspondance d'Alaska Airlines : Anchorage, Portland, San Francisco et Los Angeles, ainsi que Rome, Tokyo et Séoul pour l'international. Celle de Londres, déjà active à partir d'aujourd'hui, devrait bientôt être suivie par celle de Reykjavík.

Les passagers voyageant à destination et au départ de Reykjavík à bord d'un Boeing 737 MAX 8 profiteront d'une expérience exceptionnelle. Les passagers de première classe recevront des couvertures en peluche conçues par Filson, ainsi que des oreillers et une trousse de voyage Filson remplie de produits Salt & Stone. Les passagers de la cabine principale bénéficieront d'un repas gratuit comprenant un plat principal chaud, une petite salade et un dessert, avec des options végétariennes disponibles. Les passagers de la classe Premium pourront en outre choisir parmi les nombreuses collations du nouveau panier Premium d'Alaska Airlines pour compléter leur repas. L'expérience s'accompagnera d'une sélection de boissons de la côte ouest, alcoolisées ou non, comme la bière Cloud Cruiser IPA de la brasserie Fremont Brewing à Seattle, ou encore le chardonnay Canoe Ridge de Walla Walla (Washington).

Alaska Airlines est en train d'équiper l'ensemble de sa flotte de Boeing 737 MAX 8 d'un système Wi-Fi ultrarapide afin que les passagers puissent rester gratuitement connectés pendant leur voyage vers Reykjavík, en partenariat avec T-Mobile et Starlink. Alaska Airlines est récemment devenue la première compagnie aérienne au monde à doter l'ensemble de sa flotte régionale du système Starlink ; aux côtés d'Hawaiian Airlines, elle sera cet automne, lorsque l'installation de Starlink sera achevée sur ses Dreamliners, la première compagnie des États-Unis à proposer Starlink sur la totalité de sa flotte de gros-porteurs.

Les membres du programme Atmos Rewards profitent d'une connectabilité de porte à porte qui permet la lecture vidéo en continu, la navigation et la messagerie tout au long du voyage. L'adhésion gratuite donne aux clients la possibilité de cumuler des miles en vue de leurs futurs voyages sur Alaska Airlines et ses compagnies aériennes partenaires de l'alliance oneworld.

En proposant de nouvelles liaisons vers Rome, Londres et Reykjavík, Alaska Airlines associe un service international élargi au puissant réseau combiné qu'elle forme avec Hawaiian Airlines. Ensemble, ces investissements ouvrent un nouveau chapitre dans la croissance mondiale d'Alaska Airlines, qui vise à sa manière, avec confort et attention, à relier ses clients à toujours davantage de régions du monde.

À propos d'Alaska Airlines, Hawaiian Airlines et Horizon Air

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines et Horizon Air sont des filiales d'Alaska Air Group, et McGee Air Services est une filiale d'Alaska Airlines. Notre compagnie aérienne mondiale dispose de plateformes de correspondance à Seattle, Honolulu, Portland, Anchorage, Los Angeles, San Diego et San Francisco. Nous choyons remarquablement nos clients en les transportant vers plus de 140 destinations en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Asie, dans les pays du Pacifique et en Europe. Les clients peuvent réserver leur voyage sur alaskaair.com ou hawaiianairlines.com. Alaska Airlines et Hawaiian Airlines sont membres de l'alliance oneworld. Les membres de notre programme de fidélité Atmos Rewards peuvent gagner et échanger des points auprès des compagnies de l'alliance oneworld et des autres compagnies mondiales partenaires, qui desservent plus de 1 000 destinations dans le monde. Pour en savoir plus sur les actualités d'Alaska Airlines et Hawaiian Airlines, veuillez consulter le site news.alaskaair.com. Alaska Air Group est coté à la bourse de New York (NYSE) sous le code « ALK ».

FAQ :

Alaska Airlines dessert-elle l'Europe ?

Oui. Alaska Airlines propose désormais, depuis sa principale plateforme de correspondance à Seattle, un service sans escale vers de nombreuses destinations européennes, notamment Londres-Heathrow, Rome ou Reykjavík, en Islande. Ces liaisons s'inscrivent dans le cadre du développement du réseau international d'Alaska Airlines, et plus généralement de son expansion dans le secteur mondial du long-courrier. En association avec Hawaiian Airlines, Alaska Airlines propose également la desserte internationale de destinations telles que Sydney, Tokyo ou Séoul/Incheon, et prévoit de poursuivre son expansion mondiale.

Quelle est l'heure de départ du vol Seattle - Londres-Heathrow d'Alaska Airlines ? Et du vol Londres-Heathrow - Seattle ?

Le service quotidien sans escale d'Alaska Airlines à destination de Londres quitte Seattle à 21 h 40 et arrive à 15 h 05, ce qui laisse aux voyageurs le temps de s'installer et de profiter d'une soirée complète en ville. Le vol retour quitte Londres-Heathrow à 17 heures, ce qui permet aux voyageurs de profiter d'une matinée et d'un après-midi complets avant de se rendre à l'aéroport, et arrive à Seattle à 18 h 50 pour un retour en douceur avec une arrivée le jour même.

En quoi consiste l'offre de suites en classe affaires internationale d'Alaska Airlines ?

L'offre de suites en classe affaires internationale d'Alaska Airlines est la nouvelle offre haut de gamme de la compagnie aérienne pour les vols long-courriers, disponible sur sa flotte de Dreamliners (Boeing 787-9). Elle propose des fauteuils-lits, des repas élaborés à plusieurs plats, une literie et des trousses de voyage haut de gamme, un accès privilégié aux salons et un service personnalisé qui prend en charge l'ensemble du voyage, du pas de porte à la cabine. Ces suites, pour lesquelles d'autres améliorations devraient encore être dévoilées prochainement, marquent le début de la nouvelle ère d'Alaska Airlines dans le domaine du long-courrier, fait de parcours organisés au millimètre du pas de la porte à la cabine.

Le Wi-Fi sera-t-il disponible sur les vols à destination de Londres ?

En partenariat avec T-Mobile et Starlink, Alaska Airlines prévoit de proposer le Wi-Fi gratuit dans toute sa flotte, y compris cet automne dans ses Dreamliners (Boeing 787-9), afin de doter ses vols internationaux long-courriers d'une possibilité de connexion ultrarapide et fiable.

Alaska Airlines propose-t-elle des vols internationaux en classe économique supérieure ?

Aujourd'hui, les passagers peuvent choisir parmi toute une gamme d'expériences à bord des gros-porteurs long-courriers d'Alaska Airlines : suite en classe affaires, classe Premium ou cabine principale, et une cabine économique premium devrait être lancée d'ici à 2028 afin de diversifier encore les options de confort.

Vers quelles destinations les voyageurs peuvent-ils se rendre au départ de Londres via les compagnies aériennes partenaires de l'alliance oneworld ?

Au départ de Londres-Heathrow, les voyageurs peuvent rejoindre des dizaines de destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et au-delà grâce aux compagnies partenaires de l'alliance oneworld, notamment British Airways, Iberia, Finnair, Qatar Airways ou encore Aer Lingus. Les villes les plus prisées sont Paris, Madrid, Dublin, Doha (via des compagnies partenaires), ainsi que des destinations clés en Afrique et en Inde, qui ouvrent la voie à des liaisons très fluides avec le monde entier grâce au partenariat d'Alaska Airlines avec l'alliance oneworld.

Quels sont les avantages de l'alliance oneworld pour les passagers d'Alaska Airlines qui se rendent à Londres ou en reviennent ?

Au départ de l'aéroport de Londres-Heathrow, les voyageurs peuvent directement rejoindre des centaines de destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et au-delà grâce aux compagnies partenaires de l'alliance oneworld, qui assurent un service de correspondance pratique vers des villes telles que Paris, Madrid, Dublin, Doha ou d'autres destinations en Afrique et en Inde. Grâce à l'adhésion d'Alaska Airlines à l'alliance oneworld, les membres éligibles au programme Elite bénéficient des avantages réciproques de l'alliance, notamment des services prioritaires, la possibilité de cumuler des miles et l'accès à des salons partenaires privilégiés dans le monde entier. Lorsqu'ils voyagent à l'étranger, les membres Alaska Lounge+ peuvent accéder aux salons partenaires participants, tandis que les clients voyageant dans les suites en classe affaires internationale d'Alaska Airlines et les voyageurs Sapphire ou Emerald de l'alliance oneworld peuvent accéder aux salons, quelle que soit leur classe de cabine.

Au-delà de Seattle, les passagers peuvent-ils prendre des correspondances vers d'autres villes des États-Unis ?

Passerelle mondiale d'Alaska Airlines, Seattle propose des correspondances pratiques vers plus de 100 destinations à travers les États-Unis et l'Amérique du Nord. Depuis Londres, les voyageurs peuvent facilement rejoindre les villes de la côte ouest, ainsi que les principales destinations du pays, y compris Hawaï et l'Alaska.

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