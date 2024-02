Alat kündigt vier Partnerschaften mit führenden globalen Unternehmen an, um die Technologieproduktion in Saudi-Arabien rasch voranzutreiben

RIYADH, Saudi-Arabien, 20. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Alat, ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Umgestaltung globaler Industrien (Elektronik und Industrie) und die Schaffung eines Produktionszentrums von Weltrang im Königreich Saudi-Arabien konzentriert, gab heute vier globale Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen bekannt: Softbank Group, Carrier Corporation, Dahua Technology und Tahakom. Alat, ein PIF-Unternehmen, wird diesen globalen Unternehmen mit einer nachhaltigen Produktion dabei helfen, ihre Emissionen zu reduzieren und eine kohlenstofffreie Produktion zu erreichen. Alat wird seinem Auftrag schnell gerecht, indem es mit weltweit führenden Unternehmen zusammenarbeitet, um die Industrie zu erneuern und umzugestalten, wobei der Schwerpunkt auf der Nutzung sauberer Energie liegt.

Alat Saudi Arabia

Alat wird bis 2030 100 Milliarden US-Dollar investieren, um die Fähigkeiten des Technologiesektors zu verbessern und von der schnellen Entwicklung dieses Sektors in Saudi-Arabien zu profitieren. Das Unternehmen wird auch den privaten Sektor stärken und das kommerzielle Umfeld durch seine Geschäftssysteme und Partnerschaften mit führenden internationalen Technologieherstellern verbessern.

Amit Midha, Globaler Geschäftsführer von Alat, sagte: „In Zusammenarbeit mit unseren internationalen und regionalen Partnern, von denen wir heute die ersten vier bekannt geben, werden wir die nachhaltige Produktion neu definieren. Das Mandat von Alat konzentriert sich auf die Nutzung der sauberen Solar-, Wind- und grünen Wasserstoff-Energie des Königreichs. Wir setzen Technologie mit Leidenschaft ein, um Unternehmen zu transformieren, indem wir modernste KI-Technologie und Technologien der vierten industriellen Revolution für die Fertigung nutzen. Dabei geht es nicht nur um die Nutzung sauberer Energie, sondern auch um die Anwendung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in allen unseren Betrieben, Gebäuden, in der Logistik und in der Lieferkette, wobei die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns steht."

Um die Pläne und Ambitionen von Alat zu beschleunigen, gibt das Unternehmen heute vier globale Partnerschaften bekannt:

1. Softbank Group: Gemeinsam mit der Softbank Group, einer der größten Technologie-Investmentgruppen der Welt, werden Alat und Softbank im Königreich Saudi-Arabien ein Industrieautomatisierungsunternehmen der nächsten Generation gründen, das bahnbrechende Industrieroboter herstellen wird. Die Partner werden bis zu 150 Millionen US-Dollar investieren, um ein vollautomatisches Fertigungs- und Entwicklungszentrum zu errichten, das die lokale und globale Nachfrage bedienen wird. Geplant ist, dass diese Produktionsstätte im Dezember 2024 eröffnet wird.

2. Carrier Corporation: ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, wird in Zusammenarbeit mit Alat eine hochmoderne Produktions- und Forschungs- und Entwicklungseinrichtung im Königreich aufbauen, die darauf abzielt, die Emissionen in Gebäuden zu reduzieren und deren Energieeffizienz drastisch zu erhöhen. Die Partnerschaft wird fortschrittliche Heizungs-, Lüftungs- und Klimalösungen (HVAC) liefern, die Hightech-Produkte wie variable Kältemittelströme, Kältemaschinen und Klimageräte (AHUs) umfassen. Die Vereinbarung umfasst die Entwicklung eines hochmodernen Produktions- und Forschungs- und Entwicklungszentrums, in dem mehr als 5.000 Arbeitsplätze vor Ort entstehen sollen.

3. Dahua Technology Ltd: Ein professioneller Hersteller im Bereich Sicherheit und Schutz wird in der Region mit der Herstellung von Technologieprodukten beginnen, und zwar im Rahmen eines neuen Joint Ventures zur Herstellung und Vermarktung von Sicherheits- und Überwachungslösungen, die in intelligenten Städten, intelligenten Gebäuden und Unternehmensanwendungen eingesetzt werden können. Alat und Dahua Technology werden 200 Millionen US-Dollar investieren, um unter dem Namen Alat AIVisio Technology Co. Ltd. ein sicheres und konformes globales Unternehmen für bildverarbeitungszentrierte Produkte und eine hochmoderne Produktionsstätte in Saudi-Arabien zu gründen. Die beiden Unternehmen werden zusammenarbeiten und sich gegenseitig bei der Entwicklung von Technologien, Testlabors und Demozentren unterstützen.

4. Die Saudi Technology and Security Comprehensive Control Company (Tahakom), die bereits Intelligente Verkehrssysteme (ITS), Künstliche Intelligenz (KI) und hochmoderne Sicherheitslösungen entwickelt, wird in Partnerschaft mit Alat ihre Ressourcen und Fähigkeiten bündeln, um intelligente Mobilität und Lösungen für intelligente Städte im Einklang mit der Vision 2030 für Saudi-Arabien voranzutreiben. Diese Partnerschaft umfasst die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Lösungen und Produktspezifikationen, die Nutzung von F&E- und Innovationsfunktionen sowie die Erstellung von Technologieplänen und die Pflege von Kunden- und Lieferantenbeziehungen.

Alat wird in sieben Geschäftsbereichen, darunter Halbleiter, intelligente Geräte, intelligente Gebäude, intelligente Geräte, intelligente Gesundheit, fortschrittliche Industrieprodukte und Infrastruktur der nächsten Generation, Innovationen entwickeln und Produktionskapazitäten schaffen. Das Unternehmen wird zunächst Produkte in 34 Kategorien in sieben Geschäftsbereichen herstellen. Alat hat einige der weltweit erfahrensten Branchenexperten mit der Leitung der einzelnen Geschäftsbereiche von Alat beauftragt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alat.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2343416/Alat.jpg