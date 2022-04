Albumedix et Valneva étendent leur collaboration pour inclure le vaccin contre la COVID-19 inactivé nouvellement approuvé

Albumedix Ltd. (« Albumedix »), un leader mondial reconnu dans le domaine de l' Albumine Humaine Recombinante (rHA), spécialisé dans la mise en œuvre de thérapies avancées et de produits biopharmaceutiques, annonce aujourd'hui l'extension de sa collaboration existante avec Valneva SE (« Valneva »), une société spécialisée dans les vaccins axée sur la prévention des maladies infectieuses dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants.

Cette annonce fait suite à la récente approbation du vaccin inactivé contre la COVID-19 (VLA2001) de Valneva par MHRA, pour lequel Valneva a signé un accord en novembre 2021 avec la Commission européenne pour fournir jusqu'à 60 millions de doses sur 2 ans, ainsi que l'annonce d'un accord d'achat anticipé avec le Royaume de Bahreïn en décembre 2021 pour la fourniture d'un million de doses.

L'Albumedix Recombumin® rHA est un composant essentiel du VLA2001, utilisé dans le processus de fabrication et la formulation finale du vaccin. Les sociétés ont commencé leur collaboration avec l'inclusion de Recombumin® dans le vaccin candidat à injection unique de Valneva contre l'infection virale transmise par les moustiques, le chikungunya, VLA1553, qui a terminé avec succès son essai pivot de phase 3 en mars 2022. Les deux sociétés s'engagent à produire des vaccins sûrs, efficaces et évolutifs. Jonas Skjødt Møller, directeur général d'Albumedix, commente cette annonce :

« Nous sommes ravis d'étendre notre relation avec un partenaire de valeur comme Valneva, et de continuer ainsi à tirer parti de notre longue expérience de soutien aux sociétés de vaccins dans leur développement de vaccins sûrs et évolutifs. Au cours des deux dernières années, il a été incroyable d'assister et de participer aux réalisations monumentales accomplies par l'industrie des sciences de la vie grâce à des collaborations motivées comme celle que nous partageons avec Valneva. »

Vincent Dequenne, directeur d'exploitation de Valneva, ajoute : « Nous saluons de tout cœur la contribution d'Albumedix à la fabrication de notre vaccin contre la COVID-19 à virus entier inactivé, récemment approuvé - le premier de ce type développé en Europe. Notre collaboration permet le développement de vaccins pour répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits, y compris cette option de vaccin contre la COVID-19 différencié pour les populations et les médecins qui en ont besoin. »

L'albumine est un catalyseur établi de thérapies et de produits biopharmaceutiques avancés et les propriétés de Recombumin® se sont avérées bénéfiques pour un large éventail de modalités vaccinales. Par conséquent, les rHA d'Albumedix sont déjà inclus dans une gamme de vaccins candidats en développement clinique et de vaccins commercialisés, ce qui représente plus de 210 millions d'injections sûres avec Recombumin®.

