ALCHEMY PROPERTIES ANNONCE LA POSSIBILITÉ DE COMBINER LE PENTHOUSE PINNACLE ET LES LOGEMENTS DU 49E ÉTAGE DE LA WOOLWORTH TOWER RESIDENCES

Le Woolworth Building a été commandé par Frank W. Woolworth, pionnier des boutiques populaires « five-and-dime », et conçu par l'architecte Cass Gilbert. Il était le plus haut bâtiment du monde lorsqu'il a été achevé en 1913. De l'ouverture du bâtiment jusqu'en 1941, on estime que 300 000 personnes par an ont visité sa couronne pour contempler le panorama offert par l'observatoire. Aujourd'hui, pour la première fois depuis sa fermeture, l'observatoire est à disposition du futur acheteur du Pinnacle accompagné de compléments modernes, dont plus de 125 nouvelles fenêtres approuvées par la Landmarks Preservation Commission, des hauteurs sous plafond de plus de 7 mètres (24 pieds), un ascenseur privé et un panorama à 360 degrés inégalé de la ville de New York.