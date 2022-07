ALCHEMY PROPERTIES KÜNDIGT DIE MÖGLICHKEIT AN, DAS PINNACLE PENTHOUSE UND DIE WOHNUNGEN IM 49. STOCK DES WOOLWORTH TOWER ZU KOMBINIEREN

Das Pinnacle Penthouse und die Residenz im 49. Stock werden für 59 Millionen Dollar gelistet

NEW YORK, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Woolworth Tower Residences , eine von Alchemy Properties entwickelte Ansammlung von 32 Wohnungen auf dem kultigen Woolworth Building in Lower Manhattan, bietet eine noch nie dagewesene Gelegenheit, die beiden verbleibenden Einheiten, die das kultige Woolworth Building krönen, zu kombinieren. Die weitläufige Kombination zum Preis von 59 Millionen Dollar besteht aus dem Pinnacle Penthouse und dem 49. Stockwerk direkt darunter. Die potenzielle Kombination würde insgesamt 12.131 Quadratmeter Innenfläche mit einer 408 Quadratmeter großen Observatoriumsterrasse in 727 Fuß Höhe umfassen.