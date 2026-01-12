Alcohol Justice hace un llamamiento a las nuevas autoridades que informen sobre los daños causados por el consumo de bebidas alcohólicas tras el abandono de las pautas de protección por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)

SAN RAFAEL, California, 12 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A raíz de la publicación la semana pasada de las Pautas dietéticas para estadounidenses (DGA) 2026-2030 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que carecen de consejos concretos sobre el consumo de bebidas alcohólicas, Alcohol Justice hace un llamamiento a los grupos acreditados para que aporten información práctica sobre los daños del consumo de bebidas alcohólicas.

Un conjunto de pautas de comportamiento impactantes y eficaces para el consumo de bebidas alcohólicas debe incluir, como mínimo, tres elementos:

Una descripción clara de los riesgos

Medidas concretas que las personas pueden tomar para reducir esos riesgos

Documentación exhaustiva y fácil de encontrar sobre los datos utilizados para formular recomendaciones

Las pautas más recientes de la DGA no contienen ninguno de estos elementos. El documento no reconoce los niveles máximos de consumo establecidos desde hace años y elimina las explicaciones sobre los riesgos que conlleva incluso el consumo moderado de bebidas alcohólicas que figuraban en ediciones anteriores. En su lugar, la agencia redujo la advertencia a una lista de puntos clave. El primer punto aconseja a los residentes de EE. UU. que "consuman menos bebidas alcohólicas para mejorar su salud en general". Un segundo punto advierte a ciertos grupos que deben tener especial precaución, entre otros las mujeres embarazadas, personas con antecedentes de trastornos por consumo de bebidas alcohólicas y personas que usan medicamentos que interactúan con el alcohol. No existe un tercer punto.

"Todos merecemos advertencias racionales y bien fundamentadas sobre cómo vivir más tiempo y estar más sanos", afirmó Miryom Yisrael, directora ejecutiva de Alcohol Justice. "Es triste y frustrante ver cómo el USDA renuncia a su responsabilidad de educar al público sobre los daños del consumo de bebidas alcohólicas".

"Por otra parte", agregó, "las cosas podrían haber sido mucho peores".

Las pautas simplificadas suponen una ventaja ambigua para la defensa de la salud pública. Como elemento de la educación sanitaria, no ofrecen indicaciones claras que animen a las personas a reducir drásticamente su consumo de bebidas alcohólicas. Al mismo tiempo, las pautas anteriores de la DGA, una bebida al día para las mujeres y dos al día para los hombres, estaban cada vez más desconectadas de la preponderancia de la evidencia sobre los daños del consumo de bebidas alcohólicas, que demuestran que no existe un nivel de consumo seguro. Las primeras filtraciones sugerían que el USDA podría incluso respaldar niveles más bajos de consumo de bebidas alcohólicas, en consonancia con un estudio profundamente defectuoso que el sector había estado promoviendo de manera agresiva como la última palabra sobre los daños del consumo de bebidas alcohólicas. El lenguaje establece claramente que, independientemente de cuánto beba, es más saludable si bebe menos. Pero no logra traducir esa verdad en un objetivo de comportamiento real.

Si el USDA no establece estos objetivos ni inspira un cambio positivo en los hábitos de salud, la población necesita desesperadamente que alguien más lo haga.

"Las tasas de mortalidad relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas han aumentado de manera constante durante la última década", afirmó Carson Benowitz-Fredericks, Magíster en Ciencias en Salud Pública, director de Investigaciones para Alcohol Justice. "No hay forma de evitarlo sin afrontar la verdad de que, quienquiera sea, menos consumo de bebidas alcohólicas significa menos daño".

La mortalidad asociada al consumo de bebidas alcohólicas, que ya es una de las principales causas evitables de muerte en Estados Unidos, ha registrado cifras astronómicas durante los últimos años. La cantidad de muertes ascendió a 29% entre 2016 y 2021, según un informe de 2024 de los CDC del equipo de control de daños asociados al consumo de bebidas alcohólicas que, en fecha reciente, fue disuelto como parte de la reestructuración de esa institución por parte de la administración. La carga total de los daños relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, incluidos los efectos sobre la salud, la delincuencia y el gasto económico, le cuesta a EE. UU. $249 mil millones de dólares al año. Aunque las muertes asociadas al consumo excesivo de bebidas alcohólicas, incluidos los ocurridos por accidentes de tránsito, suicidios y homicidios, protagonizan gran parte de los titulares, más de la mitad de toda la mortalidad se debe a los efectos crónicos y acumulativos del consumo excesivo.

El consumo de bebidas alcohólicas afecta a muchos órganos y sistemas del cuerpo, como el corazón, el cerebro, el hígado y el tracto digestivo, y cualquiera de ellos puede tener consecuencias fatales. Sin embargo, una parte importante de esa mortalidad se debe a los distintos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Aproximadamente 1 de cada 6 diagnósticos de cáncer de mama en Estados Unidos (más de 51,000 en 2025) se debe al consumo de bebidas alcohólicas. Al igual que otros tipos de cáncer, el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta con cada sorbo de bebida alcohólica, pasando de un 11.3% de probabilidades de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida en las mujeres que beben menos de una bebida alcohólica a la semana, a un 13.1% en las que beben una al día y a un 15.3% en las que beben dos al día. Sin embargo, la concienciación sobre estos riesgos sigue siendo baja, ya que solo el 24.4% de las mujeres encuestadas recientemente afirmó que "sin duda" existe una relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el cáncer de mama. La necesidad de educación y concienciación no se limita a las personas directamente afectadas por el cáncer y otros problemas de salud, sino que también llega a sus seres queridos y a los profesionales de la salud.

"Un buen conjunto de pautas une a todas las personas," comentó Yisrael. "Amigos, familiares, parejas, profesionales de la salud, todo nuestro círculo nos ayuda a cuidarnos unos a otros. Eso no se menciona en estas pautas, pero eso no significa que no sigamos buscando formas de apoyarnos unos a otros".

Un conjunto eficaz de pautas debe poder promover un cambio de comportamiento en una amplia variedad de personas perjudicadas por el consumo de bebidas alcohólicas. Si bien estas pautas sí se dirigen a algunos grupos prioritarios, pasan por alto que las personas que más orientación necesitan son aquellas que aún no tienen motivos evidentes para preocuparse. En concreto, se ignora por completo el consumo de los jóvenes, a pesar de que las pautas incluyen otra sección dedicada específicamente a consideraciones alimentarias especiales según la edad.

"Nuestros socios comunitarios en toda California ven de primera mano que los daños relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas van mucho más allá de la dependencia, ya que afectan la salud, seguridad y bienestar durante toda la vida, en especial en el caso de los jóvenes", indicó Raul Verdugo, Director de promoción para Alcohol Justice. "Aunque estas pautas no son exhaustivas, dan lugar a conversaciones más claras y basadas en evidencia sobre el consumo de bebidas alcohólicas y la salud, y favorecen una toma de decisiones más informada de los californianos".

Dado que la DGA ofrece, en el mejor de los casos, una orientación poco precisa, el debate sobre los daños causados por el consumo de bebidas alcohólicas debe ser retomado por otras ONG, grupos comunitarios o autoridades médicas. A corto plazo, Alcohol Justice recomienda los siguientes recursos:

Pero a largo plazo, puede que sea necesario llegar a un acuerdo para basarse en una única fuente confiable en lo que respecta a las recomendaciones sobre el consumo de bebidas alcohólicas, con el fin de superar las recomendaciones poco claras y acabar con las interminables acusaciones de politización en la promoción de la salud a nivel federal. Existen algunas posibilidades dentro de los "acuerdos estatales" que han surgido para generar políticas de vacunación basadas en evidencia. Otra importante ONG nacional, como la Asociación Americana de Salud Pública, también podría intervenir para salvar esas diferencias. En cualquier caso, las decisiones del USDA han sentado las bases para una importante reconsideración de cómo educamos, prevenimos y protegemos a nuestros conciudadanos estadounidenses.

"Las pautas alimentarias del USDA llevan mucho tiempo atrapadas en el paradigma de 'una para las mujeres, dos para los hombres'", afirmó Benowitz-Fredericks. "Sin embargo, las últimas décadas de investigación han desmentido ese consejo, lo que demuestra que aún puede provocar enfermedades y la muerte. Ahora es el momento de crear nuevas estructuras de divulgación y prevención que puedan salvar vidas para las generaciones venideras".

Alcohol Justice es una organización sin fines de lucro con sede en San Rafael, California, dedicada a promover políticas basadas en evidencia que fomenten la salud y la seguridad públicas. Para más información, visite www.alcoholjustice.org .

