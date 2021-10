ALE SIP Devices et Yeastar font progresser les communications téléphoniques

Les nouveaux téléphones de bureau Halo et Myriad d'Alcatel-Lucent Enterprise ont été intégrés avec succès au système PBX Yeastar P-Series

SHANGHAI, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- ALE China Co., Ltd, expert en technologie audio sur le marché mondial des téléphones de bureau, opérant sous la marque ALE SIP Devices, s'associe à Yeastar , un innovateur en matière de solutions de communications unifiées et principal fournisseur de systèmes PBX pour petites et moyennes entreprises (PME). L'objectif de ce partenariat est de créer une valeur réelle pour les entreprises, les partenaires de distribution et les utilisateurs finaux du monde entier. Cette collaboration tire parti des atouts respectifs d'ALE SIP Devices et de Yeastar dans le secteur des télécommunications. Elle permet d'aligner stratégiquement l'engagement des deux entreprises en faveur des communications unifiées en combinant les téléphones de bureau d'ALE SIP Devices, qui se distinguent par leur excellence en termes de son et de performances, et l'expertise de Yeastar dans la modernisation des systèmes de communication critiques.

ALE SIP Devices continue de rendre le déploiement, le provisionnement et la gestion des téléphones de bureau sans effort et de manière agile pour les clients, tout en identifiant des partenaires innovants, en optimisant les communications téléphoniques et en libérant un plus grand potentiel. « Nous sommes ravis de faire évoluer l'entreprise en collaboration avec Yeastar. L'intégration de nos nouveaux téléphones de bureau basés sur Open SIP, les téléphones de bureau Halo H3P, H3G, et H6, ainsi que les téléphones de bureau Myriad M3, M5 et M7 sur le PBX Yeastar P-Series, permettent à nos clients internationaux de bénéficier d'un déploiement sans effort et d'un provisionnement automatique, et contribuent à donner à l'utilisateur final des options de communication téléphonique infinies », déclare Bamin Seinaye, Responsable de la Global Product Team chez ALE SIP devices.

Yeastar P-Series PBX est un système convergent qui peut être enveloppé dans une suite de services, notamment la voix, la vidéo, les applications, la collaboration, et plus encore. Il offre une approche simple pour combler le manque de communications unifiées. « Notre système PBX P-Series, leader sur le marché, n'est pas limité par une plateforme, une modalité ou une fonctionnalité, ce qui lui permet d'offrir des communications illimitées aux PME. La certification de ALE SIP Devices sur le système P-Series PBX apporte une expérience utilisateur améliorée à nos clients communs, ainsi qu'une solution qui peut être prise en charge et qui répond aux divers besoins d'une variété d'entreprises. Nous sommes ravis de collaborer avec ALE SIP Devices », déclare Prince Cai, Vice-président de Yeastar.

À propos d'ALE SIP Devices

Les produits d'ALE SIP Devices sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, leader des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, menant ses activités sous le nom commercial d'ALE SIP Devices. L'entreprise met l'accent sur l'innovation pour les développements de sa gamme d'appareils à protocole d'ouverture de session (ou « SIP »), qui peuvent être intégrés – de manière rentable, sûre et flexible – dans une variété de solutions et avec des outils d'approvisionnement conviviaux.

ALE SIP Devices fourni aux partenaires commerciaux et aux utilisateurs finaux à travers le monde, des produits avec des connexions commerciales plus simples, n'importe où, avec un son de premier ordre, du matériel et des logiciels fiables qui ont subi des tests approfondis avant le lancement sur le marché..

Du développement innovant à la fabrication verte, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et chaque procédure de production pour garantir que les produits répondent aux normes mondiales.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse : www.aledevice.com

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des PBX voix sur IP dans le cloud et sur site ainsi que des passerelles voix sur IP pour les PME et propose des solutions de communications unifiées qui connectent les collègues et les clients plus efficacement. Fondée en 2006, Yeastar s'est imposée comme un leader mondial dans le secteur des télécommunications avec un réseau mondial de partenaires et plus de 350 000 clients dans le monde. Les clients de Yeastar apprécient les solutions de communications flexibles et rentables qui ont été constamment reconnues dans l'industrie pour leur haute performance et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir son partenaire, consultez le site https://www.yeastar.com.

SOURCE ALE SIP Devices