ALE SIP Devices zertifiziert seine Halo & Myriad Terminals an Yeastar P-Series Software und Appliance Edition

Neue Halo- und Myriad-SIP Endgeräte von Alcatel-Lucent Enterprise erfolgreich an Yeastar PBX Plattform der P-Serie zertifiziert

SHANGHAI, 11. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- ALE China Co., Ltd, ein Experte für Audiotechnologie auf dem globalen Markt für Tischtelefone, der unter dem Markennamen ALE SIP Devices operiert, geht eine Partnerschaft mit Yeastar , einem Innovator von Unified Communications-Lösungen und führenden Anbieter von PBX-Systemen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), ein. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, einen echten Mehrwert für Unternehmen, Vertriebspartner und Endkunden weltweit zu schaffen. Durch die Kombination der herausragenden Audio- und Leistungsmerkmale der Tischtelefone von ALE SIP Devices mit dem Know-how von Yeastar bei der Modernisierung unternehmenskritischer Kommunikationssysteme wird das Engagement beider Unternehmen für Unified Communications strategisch aufeinander abgestimmt.

Die Zertifizierung der ALE SIP Devices vereinfacht die Implementierung, Bereitstellung und Administration von Tischtelefonen für Partner und Endkunden „Wir freuen uns darauf, das Geschäft gemeinsam mit Yeastar weiterzuentwickeln. Die Integration unserer neuen Open SIP-basierten Tischtelefone, der Halo-Tischtelefone H3P, H3G und H6, sowie die Myriad-Tischtelefone M3, M5 und M7 auf der Yeastar P-Serie PBX, lassen unsere globalen Kunden von der Autoprovisionierung profitieren und helfen dabei, das unsere Partner ihr Projekte schneller und einfacher beim Endkunden umsetzen können.", sagt Bamin Seinaye, Leiter des Global Product Team bei ALE SIP-Geräten.

Yeastar P-Series PBX ist ein konvergentes System, das in eine Suite von Diensten, einschließlich Sprache, Video, Anwendungen, Zusammenarbeit und mehr, verpackt werden kann. Es bietet einen einfachen Ansatz, um die Unified Communications-Lücke zu schließen. „Unser marktführendes PBX-System der P-Serie ist nicht durch Plattformen, Modalitäten oder Funktionen eingeschränkt und ermöglicht so eine grenzenlose Kommunikation für KMU. Die Zertifizierung der ALE SIP-Geräte auf dem P-Series PBX System bietet unseren gemeinsamen Kunden ein verbessertes Benutzererlebnis sowie eine Lösung, die unterstützt werden kann und die vielfältigen Anforderungen einer Vielzahl von Unternehmen erfüllt. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ALE SIP Devices", sagt Prince Cai, Vizepräsident von Yeastar.

Informationen zu ALE SIP Devices

ALE SIP-Geräte werden von ALE China Co. Ltd. entwickelt und hergestellt, einem Experten für Audiotechnologie auf dem weltweiten Markt für Tischtelefone, der unter dem Markennamen ALE SIP Devices auftritt. Das Unternehmen konzentriert sich auf innovative Technologien, um eine breite Palette von SIP-basierten Produkten zu entwickeln, die sich kostengünstig, sicher und flexibel in eine Vielzahl von Lösungen mit einfachen Provisionierungs-Tools integrieren lassen.

ALE SIP-Geräte können globalen Geschäftspartnern und Endbenutzern Produkte mit einfacheren Geschäftsverbindungen an jedem Ort mit erstklassigem Audio, zuverlässiger Hardware und Software bieten, die vor der Markteinführung umfangreichen Tests unterzogen wurden.

Von der innovativen Entwicklung bis hin zur umweltfreundlichen Herstellung verwaltet ALE SIP Devices jedes Bauteil und jedes Produktionsverfahren, um sicherzustellen, dass die Produkte den weltweiten Standards entsprechen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aledevice.com

Informationen zu Yeastar

Yeastar bietet Cloud-basierte und vor Ort installierte VoIP-Telefonanlagen und VoIP-Gateways für KMUs und liefert Unified Communications-Lösungen, die Mitarbeiter und Kunden effizienter verbinden. Yeastar wurde 2006 gegründet und hat sich mit einem globalen Partnernetzwerk und über 350.000 Kunden weltweit als einer der führenden Anbieter in der Telekommunikationsbranche etabliert. Yeastar-Kunden profitieren von den flexiblen und kosteneffizienten Kommunikationslösungen, die in der Branche durchweg für ihre hohe Leistung und Innovation anerkannt sind. Für weitere Informationen über Yeastar oder um Yeastar-Partner zu werden, besuchen Sie bitte https://www.yeastar.com.

