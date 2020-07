Alerta à imprensa: Supermicro anuncia primeira Cúpula de Armazenamento

CEO da Supermicro, CEO da Nutanix, e vice-presidente sênior da Intel destacam as últimas inovações de sistema de armazenamento e soluções de armazenamento para mercados dinâmicos, incluindo empresariais, centrais de dados e nuvem

SAN JOSE, Califórnia, 15 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 28 de julho de 2020, a Supermicro vai apresentar sua primeira Cúpula de Armazenamento on-line, reunindo os principais representantes da Supermicro e de seus parceiros a fim de apresentar os últimos desenvolvimentos em tecnologia de armazenamento para infraestrutura de empresas, centrais de dados e multinuvem. Os apresentadores confirmados incluem Charles Liang, CEO e fundador da Supermicro; Dheeraj Pandey, fundador, CEO e presidente da Nutanix; e, Rob Crooke, vice-presidente sênior e gerente geral da Intel NSG.

O que é: Primeira Cúpula de Armazenamento da Supermicro

Onde: Trata-se de um evento apenas digital – vai incluir apresentações e sessões temáticas aprofundadas com Perguntas e Respostas ao vivo

Quando:

América do Norte/Europa, Oriente Médio e África - 28 de julho de 2020 9h00 PDT (Horário de Verão do Pacífico)

Ásia-Pacífico - 29 de julho de 2020 - 9h00 GMT+8

Todas as sessões e informações permanecerão no ar por um ano.

Quem: Executivos da Supermicro, Nutanix, e Intel.

Destaques da sessão incluem:

Sessão de abertura (Supermicro, Nutanix e Intel)

Sessões temáticas de tecnologia:

NVMe para HPC e IA de alto desempenho



Expansão e armazenamento de alta capacidade



Permitindo tecnologias para HCI



Soluções de armazenamento expandidas para aplicações em nuvem

Clique aqui para mais informações e para se cadastrar.

