Сообщение для СМИ: Supermicro анонсировала проведение первого саммита по технологиям хранения данных

Генеральные директора Supermicro и Nutanix, а также старший вице-президент Intel расскажут о новейших разработках в области систем хранения информации для динамично развивающихся секторов рынка: корпоративных серверов, центров обработки данных и облачной инфраструктуры

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 15 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- 28 июля компания Supermicro проведет свой первый виртуальный Саммит по технологиям хранения данных. В ходе мероприятия представители руководства компании и ее партнеров представят новейшие разработки в области хранения информации для крупного бизнеса, дата-центров и облачной инфраструктуры. В число подтвержденных докладчиков уже входят генеральный директор и учредитель Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang); основатель, генеральный директор и глава правления Nutanix Дирадж Пандей (Dheeraj Pandey); а также старший вице-президент и генеральный директор Intel NSG Роб Крук (Rob Crooke).

Что: Первый саммит Supermicro по технологиям хранения данных

Где: это цифровая конференция, в программу которой войдут презентации, расширенные дискуссии и интерактивные сессии вопросов и ответов.

Когда:

Северная Америка/ЕБВА - 28 июля 2020 г., 9:00 по тихоокеанскому летнему времени

Азиатско-Тихоокеанский регион - 29 июля 2020 г., 9:00 GMT+8

Все сессии и информация будут доступны в онлайн-режиме в течение года.

Кто: Руководители Supermicro, Nutanix, Intel

Ключевые пункты повестки дня:

Программные доклады (Supermicro, Nutanix и Intel)

Cекции по различным технологиям:

NVMe для высокопроизводительных ИИ и ВПВ



Хранилища большой емкости и их расширение



Передовые технологии HCI



Горизонтально масштабируемые хранилища для облачных приложений

Для получения дополнительной информации и регистрации нажмите здесь .

