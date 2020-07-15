Сообщение для СМИ: Supermicro анонсировала проведение первого саммита по технологиям хранения данных
Jul 15, 2020, 16:05 ET
Генеральные директора Supermicro и Nutanix, а также старший вице-президент Intel расскажут о новейших разработках в области систем хранения информации для динамично развивающихся секторов рынка: корпоративных серверов, центров обработки данных и облачной инфраструктуры
САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 15 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- 28 июля компания Supermicro проведет свой первый виртуальный Саммит по технологиям хранения данных. В ходе мероприятия представители руководства компании и ее партнеров представят новейшие разработки в области хранения информации для крупного бизнеса, дата-центров и облачной инфраструктуры. В число подтвержденных докладчиков уже входят генеральный директор и учредитель Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang); основатель, генеральный директор и глава правления Nutanix Дирадж Пандей (Dheeraj Pandey); а также старший вице-президент и генеральный директор Intel NSG Роб Крук (Rob Crooke).
Что: Первый саммит Supermicro по технологиям хранения данных
Где: это цифровая конференция, в программу которой войдут презентации, расширенные дискуссии и интерактивные сессии вопросов и ответов.
Когда:
- Северная Америка/ЕБВА - 28 июля 2020 г., 9:00 по тихоокеанскому летнему времени
- Азиатско-Тихоокеанский регион - 29 июля 2020 г., 9:00 GMT+8
Все сессии и информация будут доступны в онлайн-режиме в течение года.
Кто: Руководители Supermicro, Nutanix, Intel
Ключевые пункты повестки дня:
- Программные доклады (Supermicro, Nutanix и Intel)
- Cекции по различным технологиям:
- NVMe для высокопроизводительных ИИ и ВПВ
- Хранилища большой емкости и их расширение
- Передовые технологии HCI
- Горизонтально масштабируемые хранилища для облачных приложений
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О компании Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (кодNASDAQ: SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.
Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.
Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
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