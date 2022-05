Alerta de mídia: apresentação do CEO da Supermicro na Computex

O CEO da Supermicro fará uma apresentação sobre as mais recentes inovações no sistema e soluções de armazenamento para mercados dinâmicos, como nuvem, IA, 5G/Edge e Enterprise

SAN JOSE, Califórnia, 19 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Em 25 de maio de 2022 (COMPUTEX 2022 Virtual), Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro, fará uma apresentação do CEO na Computex sobre as mais recentes inovações em tecnologias e sistemas que dão suporte a diversos mercados dinâmicos.

Além disso, Kevin Connors, vice-presidente de parcerias globais da NVIDIA, participará da apresentação discutindo a forma como a NVIDIA e a Supermicro estão colaborando em soluções avançadas para IA na empresa, do data center à edge computing.

Por fim, Shesha Krishnapura, membro e diretor de tecnologia de TI da Intel, discutirá a maneira como a Intel trabalha com a Supermicro para reduzir a pegada ambiental ao desenvolver ou atualizar data centers.

O estande virtual da Supermicro destacará os servidores mais recentes que suportam os processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração, processadores AMD EPYC™ de 3ª geração e a nova geração de NVIDIA-Certified Systems™.

Evento: Apresentação da Supermicro; estande virtual da Computex

Local: Virtual

Data:

Apresentação: 25 de maio de 2022 (quarta-feira) (GMT+8) 14h - 14h30

Estande virtual: de 24 de maio de 2022 (terça-feira) (GMT+8) 10h a 6 de junho de 2022 (segunda-feira) (GMT+8) 22h

Sobre a Supermicro

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder global em soluções de TI totalmente otimizadas para aplicações. Fundada e operando em San Jose, na Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer a inovação inédita no mercado para infraestrutura de TI empresarial, em nuvem, IA e 5G Telco/Edge. Estamos nos transformando em um provedor de soluções completas de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT e sistemas de comutação, software e serviços, ao mesmo tempo que oferecemos produtos avançados de placa-mãe de alto volume, energia e chassi. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Holanda), aproveitando operações globais para escala e eficiência e otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O portfólio premiado de soluções Server Building Block Solutions® permite que os clientes as otimizem para sua carga de trabalho e aplicação exatas, selecionando de uma ampla família de sistemas desenvolvidos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis que suportam um conjunto abrangente de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, redes e soluções de energia e de resfriamento (ar condicionado, resfriamento gratuito ou resfriamento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

SOURCE Super Micro Computer, Inc.