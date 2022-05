Avviso per i Media: Discorso di apertura Computex con il CEO di Supermicro

Il CEO di Supermicro terrà il discorso di apertura sulle più recenti innovazioni di sistema e soluzioni di storage per i mercati dinamici, tra cui Cloud, AI, 5G/Edge ed Enterprise

SAN JOSÉ, Calif., 19 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Il 25 maggio 2022 (COMPUTEX 2022 Virtual), il presidente e CEO di Supermicro Charles Liang terrà una presentazione Computex CEO sulle più recenti innovazioni tecnologiche e di sistema a supporto di vari mercati dinamici.

Inoltre, Kevin Connors, vicepresidente delle partnership globali di NVIDIA, si unirà al discorso programmatico per discutere di come NVIDIA e Supermicro stiano collaborando a soluzioni avanzate per l'IA in azienda, dal data center all'edge.

Infine, Shesha Krishnapura, socio e IT Chief Technology Officer di Intel, parlerà del modo in cui Intel collabora con Supermicro per ridurre l'impronta ambientale durante la progettazione o l'aggiornamento dei data center.

Lo stand virtuale di Supermicro metterà in evidenza i server più recenti che supportano i processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione, i processori AMD EPYC™ di terza generazione e la nuova generazione di NVIDIA-Certified Systems™.

Cosa: Discorso di apertura Supermicro; stand virtuale Computex

Dove: online

Quando:

Discorso di apertura: 25 maggio 2022 (mercoledì) (GMT+8) 14:00 – 14:30 pm

Stand virtuale: 24 maggio 2022 (martedì) (GMT+8) 10:00 – 6 giugno 2022 (lunedì) (GMT+8) 22:00

Informazioni su Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

