Alex Greenwood, del Manchester City, lanza 3 exclusivos tenis NFT en una exhibición del metaverso OKX Collective

Los tenis diseñados por Greenwood están disponibles gratuitamente en NFT como parte de la colección de AG5 y OKX en el Mercado NFT de OKX

MANCHESTER, Reino Unido, 15 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, empresa líder en tecnología Web3, junto a la jugadora del Manchester City femenino, han lanzado hoy una exhibición en su metaverso OKX Collective para mostrar 3 tenis NFT originales diseñados por la propia Greenwood.

Los tenis NFT, diseñadas conjuntamente por Greenwood y el diseñador NFT Nas, tienen como tema principal cualidades que llevan al éxito tanto en la cancha de fútbol como en la vida. Bajo los títulos «adaptable», «calma y paciencia» y «compromiso y pasión», los NFT estarán disponibles de forma gratuita vía airdrop y como parte de la colección de NFT de AG5 y OKX en el Mercado NFT de OKX.

Alex Greenwood ha declarado: «Trabajar en colaboración con OKX en diseñar estos tenis ha sido genial. Su diseño se refiere a cómo afronto yo mis retos en el terreno de juego. ¡Estoy emocionada por este lanzamiento en mi propia sala de muestras en el metaverso OKX!»

Haider Rafique, Jefe de Marketing Global de OKX ha declarado: «Esta experiencia es verdaderamente lo que Web3 quiere ofrecer: permitir a los creadores expresar su yo interior y compartir su pasión directamente con su audiencia. Tras ver los tenis expuestos en el metaverso, los fans podrán tomar sus propios NFT únicos de sus diseños y llevárselos consigo. Esto es tan sólo una muestra de las oportunidades que la tecnología Web3 puede ofrecer a los creadores de aquí en adelante.»

Los visitantes del metaverso OKX Collective podrán ver contenido exclusivo del «cómo-se-hizo» del proceso creativo de Alex y Nas, además de entrar en competencias para ganar premios, incluyendo pases a entrenamientos de equipos, boletos para partidos, y mucho más.

Los fans podrán también revisitar el set de DJ de la actuación de Jack Grealish y Oliver Heldens, así como las experiencias instructivas del metaverso junto al capitán del Manchester City Ilkay Gündoğan y el defensa Rúben Dias.

Para entrar en el metaverso OKX Collective, tan solo necesitas hacer clic en este enlace.

OKX esel socio oficial de equipamiento para entrenamiento del Manchester City para la temporada 2022/23.

Nota para los editores:

El token no fungible (NFT) AG5 x OKX es un activo digital creado como coleccionable. Es gratuito, no puede operarse en trading, y no persigue servir de inversión. El NFT no tiene valor ni hay garantía de que pueda o llegue a tener valor monetario. Los NFT no son instrumentos regulados en Reino Unido.

Sobre OKX

OKX es una compañía tecnológica líder en su sector, que persigue construir el futuro de la Web3. Considerada una de las plataformas de trading cripto más rápida y de mayor confianza por los inversores y traders profesionales de todo el mundo, OKX es el segundo mayor exchange cripto del mundo en volumen de trading.

Las soluciones de custodia propias de OKX incluyen la Billetera OKX, compatible con Web3 y que permite a los usuarios un mayor control de sus activos, expandiendo su acceso a DEX, mercados NFT, DeFi, GameFi y miles de dApps.

OKX se ha asociado con varias marcas y deportistas de primer nivel: el Festival de Cine Tribeca, el campeón de la liga de fútbol inglesa Manchester City F.C., el equipo de Fórmula 1 McLaren, el golfista Ian Poulter, el medallista olímpico Scotty James y el piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo.

OKX está comprometido con la transparencia y la seguridad, y publica su Proof of Reserves cada mes.

Para más información sobre OKX, descarga nuestra app o visítanos en:okx.com

Descargo de responsabilidad

ESTE ANUNCIO TIENE LUGAR ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS. NO PRETENDE CONSTITUIR NINGÚN TIPO DE CONSEJO LEGAL, FISCAL, NI DE INVERSIÓN, NI DEBE SER CONSIDERADA UNA OFERTA PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER ACTIVOS DIGITALES. LOS FONDOS DE ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO STABLECOINS, CONLLEVAN UN GRAN NIVEL DE RIESGO, PUEDEN PRESENTAR GRANDES FLUCTUACIONES, E INCLUSO PUEDEN LLEGAR A PERDER SU VALOR. OKX NO ESTÁ REGULADA POR LA FCA, POR LO QUE PROTECCIONES TALES COMO LA DEL SERVICIO DE DEFENSOR DEL PUEBLO FINANCIERO O EL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE SERVICIOS NO ESTÁN DISPONIBLES. DEBERÍAS CONSIDERAR CON ATENCIÓN SI EL OPERAR O MANTENER ACTIVOS DIGITALES ES CONVENIENTE PARA TI EN FUNCIÓN DE TU CONDICIÓN FINANCIERA. EL VALOR DE TUS ACTIVOS DIGITALES, INCLUYENDO LAS STABLECOINS, PUEDE AUMENTAR O DISMINUIR, Y LOS BENEFICIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A IMPUESTOS POR GANANCIAS DE CAPITAL. COMPORTAMIENTOS PASADOS NO INDICAN RESULTADOS FUTUROS. POR FAVOR, CONSULTA CON TU PROFESIONAL DE INVERSIÓN, FISCAL O LEGAL SOBRE CUALESQUIERA CUESTIONES RELATIVAS A TUS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg

