Alex Greenwood do Manchester City lança NFTS de três Tênis originais na exibição da OKX Collective Metaverse

MANCHESTER, Reino Unido, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, empresa líder mundial na tecnologia Web3, em conjunto com a jogadora do Mancherster City, Alex Greenwood, lançou hoje uma exibição no metaverso OKX Collective para apresentar os NFTs de três tênis originais desenvolvidos por ela.

Os tênis em NFT, que foram desenvolvidos em conjunto por Greenwood e pelo designer de NFTs Nas, se concentram nas características mais importantes que levam ao sucesso, tanto nos campos quanto na vida. Entitulados 'Adaptable', 'Calm & Patience' e 'Commitment & Passion', os NFTs estão disponíveis gratuitamente por airdrop e são parte da coleção de NFTs 'AG5 x OKX' do Mercado de NFTs da OKX.

Alex Greenwood disse: "trabalhar em conjunto com a OKX nesses designs foi ótimo. Eles passam uma ideia de como eu encaro os desafios no gramado. Estou animada para o lançamento no meu expositor pessoal do metaverso OKX!"

Haider Rafique, Chefe Global de Marketing da OKX disse: "esta experiência mostra o real significado da Web3: permitir que os criadores se expressem de verdade e compartilhem suas paixões diretamente com o público. Após a exibição da Alex no metaverso, os fãs poderão ficar com os NFTs únicos desenhados por ela. Isso é apenas uma amostra das oportunidades que a tecnologia da Web3 habilita aos criadores".

Visitantes do metaverso OKX Collective poderão assistir conteúdos exclusivos de bastidores do processo criativo de Alex e Nas enquanto participam de competições para faturar prêmios, incluindo ingressos para sessões de treino do time, jogos e muitos mais.

Os fãs também poderão curtir a playlist do metaverso criada por Jack Grealish e Oliver Heldens e também experiências instrutivas do metaverso com o capitão do Manchester City İlkay Gündoğan e o zagueirpo Rúben Dias.

Para acessar o metaverso OKX Collective, basta clicar neste link.

A OKX é um dos grandes parceiros e sua marca está estampada no uniforme oficial de treino do Manchester City na temporada 2022/23.

Nota aos editores:

O Token Não Fungível ("NFT") AG5 x OKX é um ativo digital criado como colecionável; ele é gratuito, não negociável e não tem o objetivo de ser usado como investimento. O NFT não tem valor e não há garantia alguma de que ele jamais terá algum valor monetário. Os NFTs não são instrumentos regulados no Reino Unido.

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial na construção do futuro da Web3. Conhecida como a mais rápida e confiável plataforma de negociação de criptomoedas para investidores em todo o mundo, a exchange de cripto da OKX é a segunda maior a nível mundial em volume de negociação.

Dentre as principais soluções de autocustódia da OKX, está a OKX Wallet, que dá aos usuários um maior controle sobre seus ativos enquanto expande o acesso a DEXs, mercados NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX faz parceria com várias das principais marcas e atletas do mundo, tais como: O atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o Festival de Cinema de Tribeca, o jogador de golfe Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

Devido ao seu comprometimento com a transparência e segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas mensalmente.

Para saber mais sobre a OKX, baixe o nosso app ou acesse: okx.com

Aviso legal

ESTE ANÚNCIO É OFERECIDO SOMENTE PARA FINS INFORMATIVOS. ELE NÃO TEM O OBJETIVO DE FORNECER QUALQUER TIPO DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS, TRIBUTÁRIA OU JURÍDICA, NEM DEVE SER INTERPRETADO COMO UMA SUGESTÃO DE COMPRA, VENDA OU ACÚMULO DE ATIVOS DIGITAIS. ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, ENVOLVEM UM ALTO NÍVEL DE RISCO, PODENDO SOFRER FORTES OSCILAÇÕES E ATÉ MESMO PERDER TODO O SEU VALOR. A OKX NÃO É REGULAMENTADA PELA FCA E, PORTANTO, PROTEÇÕES COMO O SERVIÇO DE MEDIAÇÕES FINANCEIRAS OU O SISTEMA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS. CONSIDERE CUIDADOSAMENTE O SEU CONHECIMENTO SOBRE CRIPTOMOEDAS E SE NEGOCIAR OU ACUMULAR ATIVOS DIGITAIS É ADEQUADO PARA VOCÊ LEVANDO EM CONTA A SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA. O VALOR DOS SEUS ATIVOS DIGITAIS, INCLUSIVE MOEDAS ESTÁVEIS, PODE SUBIR OU CAIR, E OS LUCROS PODEM ESTAR SUJEITOS AO IMPOSTO SOBRE GANHO DE CAPITAL. DESEMPENHOS PASSADOS NÃO GARANTEM RESULTADOS FUTUROS. PROCURE SEU ASSESSOR JURÍDICO/FISCAL/FINANCEIRO E BUSQUE ORIENTAÇÃO CONSIDERANDO AS SUAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS.

