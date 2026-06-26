Alex Yang, cofondateur de Tuya Smart, lors du Davos d'été 2026 : l'avenir de la concurrence dans le domaine de l'IA réside dans les applications concrètes

DALIAN, Chine, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- La 17e édition de la Réunion annuelle des nouveaux champions (AMNC, également connue sous le nom de « Davos d'été ») du Forum économique mondial s'est tenue du 23 au 25 juin au Centre international de conférences de Dalian. Alex Yang, cofondateur, directeur des opérations et directeur financier de Tuya Smart (NYSE: TUYA ; HKEX: 2391), a été invité à participer à plusieurs sessions, notamment « La fièvre du homard en Chine », « L'IA et la croissance future » et « Maîtriser l'interface : la stratégie à l'ère des agents IA », au cours de laquelle il a partagé son point de vue sur l'évolution du paysage mondial de l'IA et sur l'avenir de l'innovation à grande échelle.

China's Lobster Fever session with Alex Yang Yi, Co-founder, Chief Operation Officer and Chief Financial Officer, Tuya, People's Republic of China; Cathy Li, Head, Centre for AI Excellence; Member of the Executive Committee, World Economic Forum; Zhang Ying, Professor of Marketing and Behavioural Science, Guanghua School of Management, Peking University, People's Republic of China during the Annual Meeting of the New Champions in Dalian, People's Republic of China, on 24/6/2026 from 14:00 to 14:30 in the Dalian International Conference Center - Hub 4 (Zone E), Hub. (china lobster fever). ©2026 World Economic Forum China's Lobster Fever session with Alex Yang Yi, Co-founder, Chief Operation Officer and Chief Financial Officer, Tuya, People's Republic of China; Cathy Li, Head, Centre for AI Excellence; Member of the Executive Committee, World Economic Forum; Zhang Ying, Professor of Marketing and Behavioural Science, Guanghua School of Management, Peking University, People's Republic of China during the Annual Meeting of the New Champions in Dalian, People's Republic of China, on 24/6/2026 from 14:00 to 14:30 in the Dalian International Conference Center - Hub 4 (Zone E), Hub. (china lobster fever). ©2026 World Economic Forum

Sous le thème « Innover à grande échelle », le forum a réuni plus de 1 700 dirigeants et innovateurs issus des pouvoirs publics, du monde des affaires et du milieu universitaire, provenant de plus de 90 pays et régions, afin d'examiner comment l'intelligence artificielle, la numérisation industrielle et les nouveaux modèles d'innovation redéfinissent la croissance économique et l'adoption des technologies.

Une nouvelle étape dans l'innovation mondiale en matière d'IA

Les avancées réalisées dans le domaine des modèles de base et des agents d'IA accélèrent l'essor de l'intelligence artificielle, en tant que nouveau terrain de concurrence technologique à l'échelle mondiale. Le secteur chinois de l'intelligence artificielle et ses entreprises technologiques suscitent un intérêt international croissant grâce à une commercialisation rapide et à une grande diversité de scénarios d'application. Témoignant de cette dynamique, l'IA et la transformation numérique ont figuré parmi les thèmes les plus abordés lors du Davos d'été avec des sessions consacrées à des sujets tels que les limites des entreprises misant tout sur l'IA et les implications de la montée en puissance d'agents IA transfrontaliers de plus en plus autonomes.

Les coulisses de la « fièvre du homard » en Chine

L'adoption généralisée des outils d'IA a été l'un des thèmes phares du forum. Au cours de la session intitulée « La fièvre du homard en Chine », Yang s'est joint à Cathy Li, responsable de l'IA, des données et du métaverse au Forum économique mondial, et à S. Alex Yang, professeur de sciences de gestion et d'opérations à la London Business School, pour discuter des facteurs à l'origine de l'adoption rapide de l'IA et de l'innovation dans ce domaine en Chine.

M. Yang a souligné que la capacité de la Chine à généraliser l'utilisation de l'IA résulte de plusieurs atouts qui se renforcent mutuellement.

« Tout d'abord, le pays compte un grand nombre de développeurs qui explorent et créent activement des applications d'IA. D'autre part, les particuliers et les entreprises ont fait preuve d'une ouverture d'esprit remarquable pour explorer et tester de nouvelles technologies. Plus fondamentalement, la forte aspiration de l'ensemble de la société au développement et au progrès est devenue un puissant moteur intrinsèque de l'innovation en matière d'IA. »

« Chez Tuya, nous sommes déterminés à intégrer l'IA dans divers scénarios industriels concrets », a ajouté Yang. « Dans le secteur de la maison intelligente, nous facilitons la création de produits nativement basés sur l'IA grâce à des modules d'IA standardisés et à une communauté de développeurs très active. Dans le secteur de l'énergie, nos solutions d'IA couvrent l'ensemble du cycle de vie de l'énergie, de la production et du transport jusqu'au stockage et à la consommation. En intégrant les données en temps réel et dynamiques sur les tarifs de l'électricité provenant de plus de 800 fournisseurs d'énergie à travers l'Europe, notre plateforme permet d'optimiser intelligemment les charges énergétiques et aide les utilisateurs à réduire efficacement leurs coûts énergétiques généraux. »

S'exprimant sur la commercialisation de l'IA, M. Yang a souligné que le secteur était en train de passer « des modèles tarifaires traditionnels basés sur l'utilisation à un modèle tarifaire axé sur la valeur et les résultats ». Il a ajouté : « Pour les entreprises, les gagnantes de l'ère de l'IA seront celles qui non seulement adopteront très tôt les technologies d'IA, mais qui mettront également en place des structures et des équipes spécialement conçues pour l'IA. »

Faire progresser les applications mondiales de l'IA grâce à un écosystème ouvert de développeurs

Lors du Davos d'été M. Yang a également accordé des interviews à de grands médias internationaux, notamment CNBC, Bloomberg et CGTN, au cours desquelles il a fait part de son point de vue sur la commercialisation des applications d'IA, le développement de l'écosystème des développeurs et le déploiement à grande échelle de matériel d'IA.

Il a souligné qu'à une époque marquée par des évolutions technologiques rapides et une transformation industrielle qui s'accélère, l'innovation ouverte est essentielle pour maintenir la compétitivité à long terme. À l'avenir, Tuya continuera à se concentrer davantage sur les applications de l'IA dans les domaines de la maison, de l'énergie et de la robotique, en collaborant avec des développeurs et des partenaires de l'écosystème du monde entier afin de faire passer l'IA du stade des avancées technologiques à celui du déploiement à grande échelle.

À propos de Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de plateforme cloud d'IA, dont l'objectif est d'intégrer l'IA aux activités du quotidien. Grâce à son cadre de développement open source TuyaOpen et à ses moteurs universels d'agents IA, dont la plateforme de développement d'agents d'intelligence artificielle, Tuya intègre des capacités d'intelligence artificielle multimodales afin de réduire les obstacles au développement de l'IA, de promouvoir efficacement la réalisation de modes de vie fondés sur l'IA et d'accélérer l'intégration de l'IA dans le monde physique. Tuya propose des solutions innovantes d'IA physique pour les appareils intelligents, les applications commerciales et les développeurs industriels grâce à ses capacités de cloud computing et d'intelligence spatiale. La société fournit également un écosystème AIoT mondial complet, ouvert et neutre.

Au 31 mars 2026, la plateforme de développement de l'IA de Tuya comptait plus de 1 970 000 développeurs d'IA enregistrés dans plus de 200 pays et régions.

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