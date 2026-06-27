Alex Yang, Mitbegründer von Tuya Smart, beim Sommer-Davos 2026: Die Zukunft des Wettbewerbs im Bereich der KI liegt in der praktischen Anwendung

DALIAN, China, 27. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die 17. Jahrestagung der „New Champions" (AMNC, auch bekannt als Sommer-Davos) des Weltwirtschaftsforums fand vom 23. bis 25. Juni im Dalian International Conference Center statt. Alex Yang, Mitbegründer, Betriebsmanager und Finanzvorstand von Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) wurde zur Teilnahme an mehreren Veranstaltungen eingeladen, darunter „Chinas Hummer-Fieber", „KI und zukünftiges Wachstum" sowie „Meister der Schnittstelle bleiben: Strategie im Zeitalter der KI-Agenten". Dort legte er seine Sichtweisen zur sich wandelnden globalen KI-Landschaft und zur Zukunft groß angelegter Innovationen dar.

China's Lobster Fever session with Alex Yang Yi, Co-founder, Chief Operation Officer and Chief Financial Officer, Tuya, People's Republic of China; Cathy Li, Head, Centre for AI Excellence; Member of the Executive Committee, World Economic Forum; Zhang Ying, Professor of Marketing and Behavioural Science, Guanghua School of Management, Peking University, People's Republic of China during the Annual Meeting of the New Champions in Dalian, People's Republic of China, on 24/6/2026 from 14:00 to 14:30 in the Dalian International Conference Center - Hub 4 (Zone E), Hub. (china lobster fever). ©2026 World Economic Forum China's Lobster Fever session with Alex Yang Yi, Co-founder, Chief Operation Officer and Chief Financial Officer, Tuya, People's Republic of China; Cathy Li, Head, Centre for AI Excellence; Member of the Executive Committee, World Economic Forum; Zhang Ying, Professor of Marketing and Behavioural Science, Guanghua School of Management, Peking University, People's Republic of China during the Annual Meeting of the New Champions in Dalian, People's Republic of China, on 24/6/2026 from 14:00 to 14:30 in the Dalian International Conference Center - Hub 4 (Zone E), Hub. (china lobster fever). ©2026 World Economic Forum

Unter dem Motto „Innovation im großen Maßstab" versammelte das Forum mehr als 1.700 Führungskräfte und Innovatoren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus über 90 Ländern und Regionen, um zu erörtern, wie künstliche Intelligenz, die industrielle Digitalisierung und neue Innovationsmodelle das Wirtschaftswachstum und die Einführung neuer Technologien verändern.

Eine neue Phase globaler KI-Innovation

Durchbrüche bei Grundmodellen und KI-Agenten beschleunigen den Aufstieg der künstlichen Intelligenz zu einem neuen Schauplatz des globalen Technologiewettbewerbs. Chinas KI-Branche und Technologieunternehmen haben durch ihre rasche Kommerzialisierung und ihre vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten zunehmend internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Entsprechend dieser Dynamik gehörten KI und digitale Transformation zu den meistdiskutierten Themen beim Sommer-Davos; in den Veranstaltungen wurden Themen wie die Grenzen von AI-First-Unternehmen und die Auswirkungen zunehmend autonomer, grenzüberschreitender KI-Agenten erörtert.

Hintergründe zu Chinas „Hummer-Fieber"

Die breite Einführung von KI-Tools gehörte zu den zentralen Themen des Forums. Im Rahmen der Veranstaltung „Chinas Hummer-Fieber" diskutierte Yang gemeinsam mit Cathy Li, Leiterin des Bereichs KI, Daten und Metaverse beim Weltwirtschaftsforum, und S. Alex Yang, Professor für Managementwissenschaften und Betriebswirtschaft an der London Business School, über die Faktoren, die Chinas rasante Einführung und Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreiben.

Yang wies darauf hin, dass Chinas Fähigkeit, eine groß angelegte Einführung von KI zu erreichen, das Ergebnis mehrerer sich gegenseitig verstärkender Vorteile sei.

„Erstens gibt es in diesem Land eine große Zahl von Entwicklern, die sich aktiv mit der Erforschung und Entwicklung von KI-Anwendungen beschäftigen. Zweitens haben sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen eine bemerkenswerte Offenheit gezeigt, neue Technologien zu erkunden und zu erproben. Grundsätzlich ist das starke Streben der gesamten Gesellschaft nach Entwicklung und Fortschritt zu einem mächtigen, intrinsischen Motor für Innovationen im Bereich der KI geworden."

„Bei Tuya haben wir es uns zum Ziel gesetzt, KI in verschiedene reale Branchenszenarien zu integrieren", fügte Yang hinzu. „Im Smart-Home-Bereich senken wir die Hürden für die Entwicklung KI-nativer Produkte durch standardisierte KI-Module und eine aktive Entwickler-Community. Im Energiesektor decken unsere KI-Lösungen den gesamten Energiekreislauf ab – von der Erzeugung über die Übertragung bis hin zur Speicherung und zum Verbrauch. Durch die Einbindung von Echtzeit- und dynamischen Strompreisdaten von mehr als 800 Energieversorgern in ganz Europa kann unsere Plattform die Energieauslastung intelligent optimieren und den Nutzern dabei helfen, ihre Gesamtenergiekosten effizient zu senken."

Im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung der KI merkte Yang an, dass sich die Branche „von traditionellen, nutzungsbasierten Preismodellen hin zu einem ergebnisorientierten, wertbasierten Preismodell" verlagere. Er fügte hinzu: „Für Unternehmen werden diejenigen die Gewinner des KI-Zeitalters sein, die nicht nur frühzeitig KI-Technologien einführen, sondern auch KI-native Organisationen und Fachkräfte aufbauen."

Förderung globaler KI-Anwendungen durch ein offenes Entwickler-Ökosystem

Während des Sommer-Davos gab Yang außerdem Interviews mit großen internationalen Medien wie CNBC, Bloomberg und CGTN, in denen er seine Ansichten zur Kommerzialisierung von KI-Anwendungen, zur Entwicklung des Entwickler-Ökosystems und zum großflächigen Einsatz von KI-Hardware darlegte.

Er betonte, dass in einer Zeit des raschen technologischen Wandels und der sich beschleunigenden industriellen Transformation offene Innovation für die Aufrechterhaltung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit unerlässlich sei. Mit Blick auf die Zukunft wird Tuya seinen Fokus weiterhin verstärkt auf Anwendungen in den Bereichen KI für Zuhause, KI für Energie und KI für Robotik legen und dabei mit Entwicklern und Ökosystempartnern weltweit zusammenarbeiten, um die KI von technologischen Durchbrüchen bis hin zum großflächigen Einsatz voranzubringen.

Informationen zu Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, der sich dafür einsetzt, KI in den Alltag zu integrieren. Durch sein Open-Source-Entwicklungsframework TuyaOpen und universelle KI-Agent-Engines, einschließlich der KI-Agent-Entwicklungsplattform, integriert Tuya multimodale KI-Funktionen, um Hindernisse für die KI-Entwicklung abzubauen, die Verwirklichung eines KI-gesteuerten Lebensstils effizient voranzutreiben und die Integration von KI in die physische Welt zu beschleunigen. Tuya bietet innovative physische KI-Lösungen für intelligente Geräte, kommerzielle Anwendungen und Entwickler in der Industrie durch seine Cloud-Computing- und räumlichen Intelligenzfunktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein vollständiges, offenes und neutrales globales AIoT-Ökosystem.

Zum 31. März 2026 zählte die Tuya AI Developer Platform über 1.970.000 registrierte KI-Entwickler aus mehr als 200 Ländern und Regionen.

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